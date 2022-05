T-Mobile start met bellen via wifi voor consumenten

T-Mobile is begonnen met het aanbieden van bellen via wifi voor consumenten. Het aanbieden van de dienst is dinsdag begonnen voor alle klanten met een abonnement, zo laat de provider weten aan Tweakers.

T-Mobile zegt te verwachten dat binnenkort alle abonnees gebruik kunnen maken van bellen via wifi. "Klanten worden hierover geïnformeerd", zo zegt de provider. Diverse klanten melden in een topic op GoT sinds woensdag de functie aan te zien staan.

Andere providers bieden de functie al enige jaren aan. Door bellen via wifi hoeft een gebruiker geen dekking te hebben om bereikbaar te zijn. Het signaal gaat via het wifi-netwerk naar het netwerk van de provider. Het is vooral een oplossing voor binnenshuis, waar het bereik vaak minder is dan buiten.

T-Mobile had beloofd de functie in 2019 te activeren, maar dat is dus pas nu gebeurd. De provider heeft ook wijzigingen doorgevoerd bij zijn 4G Voor Thuis-abonnementen. Er zijn nu varianten van 41 en 45 euro, met snelheden van 30/5Mbit/s en 100/10Mbit/s. De bundels bij die abonnementen zijn 150GB en 500GB. Klanten van wie de bundel op is, kunnen telkens 'aanvullers' aanvragen van 5GB per keer.