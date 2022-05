Verstoring bij AMS-IX veroorzaakt internetproblemen in Nederland - update

Internetknooppunt AMS-IX heeft woensdagmiddag te maken met verstoring van zijn diensten. De verstoring zorgt landelijk voor internetproblemen in Nederland, onder andere bij providers en internetdiensten.

De statistieken van de AMS-IX tonen voor woensdagmiddag een grillig verloop als gevolg van de verstoring. Als gevolg van de technische problemen ervaren meerdere providers waarvan het verkeer via het knooppunt verloopt, landelijk hinder bij hun dienstverlening.

Zo heeft provider A2BInternet de poort met AMS-IX gesloten vanwege de storing. Ook Tweak maakt melding van de problemen bij de Amsterdam Internet Exchange. Die provider heeft het verkeer via AMS-IX stopgezet en laat verkeer via internetexchanges zoals Speed-IX, Asteroid en zijn eigen transitverbindingen verlopen.Tweak meldt dat een van zijn corerouters instabiel is geworden door de verstoring.

Op Gathering of Tweakers klagen glasvezelklanten van T-Mobile over haperingen bij hun verbindingen. Hostingbedrijf Rootnet ziet verbetering optreden en meldt dat technici van AMS-IX bezig zijn met het technische mankement. Servers in Amsterdam zouden nog wel problemen ondervinden. Volgens Bit begonnen de problemen rond 15.30.

Update, 17.26: Volgens Bram Semeijn, woordvoerder van de AMS-IX zijn de problemen opgelost: "We hebben inderdaad een crash gehad op drie linecards van een router bij een van de veertien locaties van de AMS-IX. Die kaarten zijn gecrashed door een nog onbekende oorzaak. Ze zijn vervolgens gereboot maar daarna ontstond er weer een crash. We hebben daarop het verkeer omgeleid naar een back-uprouter, Klanten hebben er nu geen last meer van en engineers zijn in contact met hen. We gaan onderzoek verrichten naar de oorzaak van de crash."