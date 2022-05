AMS-IX verwerkte vorig jaar 35 procent meer data ten opzichte van 2019

De Amsterdam Internet Exchange verwerkte in 2020 bijna 23 exabyte aan data. Dat is 35 procent meer dan in 2019, zo meldt het internetknooppunt. Belgisch internetknooppunt BNIX noteerde daarnaast een recordjaar in 2020.

Het groeiende internetverkeer vanwege de coronapandemie had een 'duidelijk effect' op de platforms van AMS-IX, zo schrijft het internetknooppunt, waarvan nu 885 verbonden netwerken onderdeel uitmaken. Daarvan bevindt 21 procent zich in Nederland, 49 procent in andere Europese landen en 30 procent buiten Europa. Maandelijks werd er door deze klanten gemiddeld 1,9 exabyte aan data verwerkt via AMS-IX. Dat is goed voor een totaal van 22,77 exabyte, zo meldt het internetknooppunt. Een exabyte staat gelijk aan een miljoen terabyte.

In november doorbrak AMS-IX voor het eerst de grens van 9Tbit/s aan internetverkeer. Toen meldde AMS-IX al dat veel netwerken die aangesloten zijn op AMS-IX, hun poortcapaciteit hebben opgewaardeerd om de eigen netwerken te kunnen ontlasten. Het aantal actieve 100GbE-poorten bij het internetknooppunt is in het afgelopen jaar met negen procent gestegen naar 282. De totale capaciteit van AMS-IX steeg op zijn beurt van 34,6Tbit/s naar maximaal 42,1Tbit/s.

Ook andere AMS-IX-internetknooppunten buiten Amsterdam zagen groei in 2020. AMS-IX meldt dat het zes van dergelijke zelfstandige knooppunten opereert in Amsterdam, Chicago, Bay Area, de Caraïben, Mumbai en Hong Kong, die allemaal nieuwe records noteerden in 2020. Volgens AMS-IX bereikte het knooppunt in Hong Kong bijvoorbeeld een piek van 77,75Gbit/s, ten opzichte van 53,43Gbit/s in 2019. MX-IX, een internetknooppunt in het Midden-Oosten dat door AMS-IX wordt verzorgd, is inmiddels anderhalf jaar operatief en haalde een piekbelasting van 'meer dan' 200Gbit/s.

Recordjaar voor Belgisch internetknooppunt BNIX

Ook BNIX noteert een recordjaar in 2020. Dat Belgische internetknooppunt zag een toename van 40 procent in internetverkeer ten opzichte van 2019, zo meldde BNIX vorige week. Het gemiddelde dataverkeer bedroeg daar 220Gbit/s. Een jaar eerder bedroeg het gemiddelde nog 160Gbit/s.

BNIX meldt ook een nieuwe piekbelasting van 600Gbit/s, een nieuw record voor het internetknooppunt. Deze piek werd op 15 december rond 14:20 uur bereikt. Normaliter is het internetverkeer dat bij BNIX binnenkomt 's avonds het hoogst, maar in 2020 deden deze pieken zich vooral voor in de namiddag, zo meldt het internetknooppunt. Dat komt volgens BNIX vooral doordat meer mensen vanuit huis werken.