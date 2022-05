Virgin Orbit gaat eerste satelliet van Nederlandse luchtmacht lanceren

De Koninklijke Luchtmacht stuurt zijn experimentele BRIK-II-nanosatelliet mee met een ridesharemissie van Virgin Orbit. Ergens later dit jaar moet de lancering met een LauncherOne-raket plaatsvinden. De bouw van de satelliet werd in 2017 aangekondigd.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit schrijft dat het de opdracht voor de lancering heeft gekregen van het Nederlandse Innovative Solutions in Space. Dat bedrijf uit Delft is gespecialiseerd in missies voor kleine satellieten, zogenaamde CubeSats. De BRIK-II van de Koninklijke luchtmacht is een 6U CubeSat.

Er is nog geen lanceerdatum gepland, maar de ridesharemissie waar de BRIK-II aan zal deelnemen, moet ergens in 2021 plaatsvinden. Het is de bedoeling dat er ook experimentele defensiesatellieten van de Amerikaanse defensie meegaan met de missie.

Virgin Orbit en de Nederlandse luchtmacht grijpen de missie ook aan als een demonstratie voor late-load integration. Daarbij wordt de nanosatelliet pas kort voor de lancering aan de raket gekoppeld. Het ruimtevaartbedrijf en defensie willen daarmee oefenen met 'responsieve lanceringen'. De resultaten hiervan worden gedocumenteerd in een whitepaper en gedeeld met partners.

Eind 2017 werd de eerste experimentele spionagesatelliet van Nederland aangekondigd. Defensie wil met de satelliet gecodeerde communicatiesignalen in eigen beheer verwerken en elektromagnetische signalen van militaire systemen detecteren en lokaliseren

Bij de aankondiging werd nog gesproken over een lancering in 2019. Het budget, inclusief lancering, was destijds 2,5 miljoen euro. Het experiment is onder andere bedoeld om te kijken hoe rendabel dergelijke satellieten zijn. De naam BRIK-II verwijst naar Brik, dat was de naam van het eerste vliegtuig dat de Koninklijke Luchtmacht in zijn bezit had.