Arianespace lanceert Vega-raket met 53 kleine satellieten

Een Vega-raket van Arianespace heeft 53 kleine satellieten de ruimte ingeschoten. Daaronder zaten twee Nederlandse cubesats. Het was de eerste keer dat een Vega-raket kleine satellieten lanceerde en de eerste keer dat de raket vloog sinds een ongeluk vorig jaar.

De Vega van het Franse Arianespace steeg om 03:51 uur Nederlandse tijd op vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. De viertrapsraket bracht 53 satellieten succesvol naar een lage aardbaan. Die waren afkomstig van 21 bedrijven uit 13 landen.

Drie satellieten waren van een Nederlands bedrijf afkomstig. Het Delftse bedrijf ISIS bouwde en verzorgde de lancering voor drie instanties. Een daarvan is de Belgische Simba-satelliet, ofwel de Sun-earth Imbalance. Die minisatelliet van 30x10x10 centimeter bevat een radiometer die het verschil tussen de inkomende zonne-energie en de door de aarde afgestraalde energie moet meten. Dat verschil geeft een indicatie van de energie die bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Ook bouwde ISIS de Israëlische Dido-3. Daarmee doen wetenschappers onderzoek naar de effecten van gewichtloosheid op de e-colibacterie. De derde satelliet is 'een cubesat' voor de Thaise luchtmacht, maar daarover zijn verder geen details bekend. Ook bij een andere satelliet waren Nederlandse bedrijven betrokken. LensR&D en Capable bouwden zonnesensoren en de bekabeling voor de ESA-satelliet Esail, die schepen kan volgen vanuit de ruimte.

Er is ook een andere Belgische satelliet aan boord. De Picasso-satelliet is gebouwd door wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en de KU Leuven. De satelliet meet zonlichtfiltering om de dikte van de ozonlaag te meten.

Het was de eerste keer dat de Vega-raket gebruikmaakte van een Small Spacecraft Mission Service-trap. Die bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeelte zaten zeven microsatellieten, in het onderste 46 kleinere cubesats. Arianespace wil de raket voortaan vaker gebruiken om niet één grote, maar verschillende kleine satellieten te lanceren voor relatief lage kosten.

De Vega-lancering had aanvankelijk al in juni moeten plaatsvinden. Die werd uitgesteld vanwege slecht weer bij de Zuid-Amerikaanse lanceerbasis en verschillende logistieke problemen. Het was de eerste keer dat de Vega weer vloog na een mislukte vlucht in juli vorig jaar. Toen gingen zowel de raket als de satelliet aan boord verloren.