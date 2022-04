Google zet dns-over-https aan in Chrome voor Android

Google stelt dns-over-https voortaan ook standaard in op Chrome voor Android. Vanaf versie 85 versleutelt de browser al het verkeer als de dns-provider dat ondersteunt. Ook wordt het mogelijk om zelf een alternatieve dns-provider te selecteren.

Google schrijft in een blogpost dat het zijn implementatie van dns-over-https standaard inschakelt op Chrome 85 voor Android. Google noemt die implementatie Secure DNS. Volgens het bedrijf werkt de mobiele versie ervan hetzelfde als op de desktop. Daar experimenteert het al mee sinds september vorig jaar. Sinds Chrome 83 staat dns-over-https standaard aan in de desktopversie.

Met Secure DNS worden dns-queries standaard versleuteld als de huidige dns-provider van de gebruiker dat ondersteunt. Als de provider het niet ondersteunt, wat op dit moment voor de meeste isp's nog geldt, worden de queries gewoon in plain text verzonden. Google heeft een lijst met dns-resolvers opgesteld waarbij de queries versleuteld worden. Op die manier worden eigen resolvers, zoals die van bedrijfsnetwerken, niet overruled.

Het wordt daarnaast mogelijk voor de gebruiker om handmatig een dns-resolver in te stellen via de instellingen in Chrome. Dat kan een custom resolver zijn, maar ook een provider, zoals Google zelf, Cloudflare of Quad9. In de instellingen is het ook mogelijk dns-over-https uit te zetten. De functie geldt alleen voor Android. Wanneer DoH op iOS uitkomt, is nog niet bekend.

Bij dns-over-https worden dns-queries standaard versleuteld. Dat is in theorie veiliger, maar experts zijn ook sceptisch, omdat private partijen zo meer informatie over gebruikers kunnen krijgen. Tweakers schreef vorig jaar een uitgebreid achtergrondartikel over de voors en tegens van DoH.