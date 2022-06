Dns-resolver Quad9 verhuist naar Zwitserland voor betere privacybescherming

Dns-dienst Quad9 heeft zijn hoofdkwartier naar Zwitserland verplaatst. Daardoor vallen alle gebruikers onder de relatief strenge privacywetten van dat land, ondanks het feit dat de servers niet in dat land staan.

Quad9, dat de dns-resolver 9.9.9.9 aanbiedt, had zijn hoofdkwartier altijd in de Verenigde Staten staan. Nu is het bedrijf verhuisd naar Zwitserland. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om data van gebruikers privacyvriendelijker te kunnen verwerken. "Door in de VS te blijven, is de enige garantie om datamisbruik te voorkomen de belofte van het bedrijf", zegt Quad9. In Zwitserland gelden andere regels, waardoor de dienst privacyvriendelijker zou moeten zijn.

Zwitserland is geen onderdeel van de Europese Unie en volgt daarom niet specifiek de AVG. Wel heeft het land eigen privacywetten die veel lijken op de Europese privacywet. Onder de Zwitserse wetgeving worden gebruikers van een dienst ook beschermd door de Zwitserse wet als ze zelf niet in Zwitserland wonen, maar het bedrijf daar wel gevestigd is.

De servers van Quad9 verhuizen niet naar het land. Die blijven verdeeld staan over negentig landen. Quad9 werkt voor de overstap samen met het bedrijf Switch, dat onder andere de .ch- en .li-domeinnamen beheert.