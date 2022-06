Apple komt met bugfix voor Big Sur-upgrade waarmee Macs in boot loop kwamen

Apple heeft een patch uitgebracht voor een bug in besturingssysteem macOS waarbij gebruikers data konden verliezen. De nieuwe update voor Big Sur controleert of er genoeg schijfruimte beschikbaar is.

De bug ontstond vorige week bij gebruikers die macOS probeerden te upgraden naar Big Sur. Daarin ontstond een fout als gebruikers niet genoeg beschikbare schijfruimte hadden. In dat geval werd de upgrade alsnog doorgevoerd. Computers waarop dan FileVault 2-schijfencryptie was ingeschakeld, raakten vervolgens in een boot loop.

Voor de upgrade van Big Sur was minimaal 35,5GB aan schijfruimte nodig, plus nog eens 13GB voor de installer van Big Sur zelf. De installer controleerde echter niet hoeveel schijfruimte er nog beschikbaar was, waardoor die ook startte als er te weinig beschikbare ruimte was.

De enige optie om uit de boot loop te komen, was om de computer in Boot Recovery op te starten en bestanden te verwijderen of de hele schijf te formatteren. De fout werd voor het eerst gedocumenteerd door Mr. Macintosh. Die zegt nu dat het met een nieuwe update, Big Sur 11.2.1 20D75, is opgelost. Daarbij controleert de installer wel de beschikbare schijfruimte.