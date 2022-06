Apple TV krijgt ondersteuning voor zowel 23,976 als 24,000fps

Apple TV krijgt op termijn ondersteuning voor de weergave van content met exact 24 beelden beelden per seconde. De ondersteuning voor 23,976fps was al aanwezig. Deze toevoeging is niet onbelangrijk, omdat de weergave van content met exact 24fps niet vloeiend verloopt.

Allerlei gebruikers melden dat beta 2-versie van tvOS 14.5 is uitgebracht. Deze testversie voor ontwikkelaars voegt onder meer de ondersteuning toe voor 24,000fps. Tot nu toe was er enkel ondersteuning voor fractional rates. Bij filmcontent betekent dat het nog altijd veelgebruikte 24000/1001, ofwel het 23,976fps-format. Er komt echter langzaamaan meer content in precies 24fps, zeker nu films en series veel meer digitaal worden opgenomen. Voorbeelden van 24,000fps-content zijn bijvoorbeeld de Netflix-film The Irishman en de tv-serie The Witcher.

Deze toevoeging maakt een vloeiendere kijkervaring mogelijk. Het afspelen van 23,976fps-content met exact 23,976 frames geeft synchronisatieproblemen, maar dat is anders als 24,000fps wordt afgespeeld op 23,976fps. In dat geval wordt er elke 41 seconden een frame overgeslagen. Niet alle gebruikers merken dit, maar sommigen zien het wel en typeren het weleens als een kortstondig stotteren. Het tegenovergestelde, namelijk het afspelen van 23,976fps op 24,000fps, resulteert juist in een dubbel frame elke 41 seconden.

Voor het vloeiend afspelen van content zonder dit soort haperingen heeft de Apple TV-mediaspeler al enkele jaren de automatische Match Content-optie, die met tvOS 11.2 werd geïntroduceerd. Daarmee past het apparaat de videomodus aan, zodat deze overeenkomt met de native framerate van de af te spelen content. Met deze modus kijkt het apparaat naar de framerate van een video en wordt de HDMI-output daar automatisch op aangepast. De Nvidia Shield TV heeft een vergelijkbare functie, maar die is nog in bèta en werkt lang niet bij alle content en apps.