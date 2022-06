Apple weigert voortaan apps die exorbitante prijzen vragen voor in-app-aankopen

Apple is begonnen met het weigeren van apps in de App Store die exorbitante prijzen vragen bij in-app-aankopen en -abonnementen. Voortaan zullen ontwikkelaars die 'irrationeel hoge prijzen' hanteren in de App Store hun prijzen moeten aanpassen ofwel meer waarde moeten aanbieden in de app.

Een ontwikkelaar ontving deze week een mail van Apple waarin wordt uitgelegd dat zijn app niet meer werd toegelaten in de App Store omdat deze een te hoog bedrag zou aanrekenen voor in-app-abonnementen. In de mail die de ontwikkelaar ontving stelt Apple dat de prijzen die gehanteerd worden in lijn moeten liggen met de waarde van het product. De ontwikkelaar kan volgens Apple ofwel zijn prijzen aanpassen ofwel zijn app meer waarde laten bevatten voor de gebruiker.

Deze nieuwe handhaving van de regels in de App Store komt er nadat ontwikkelaar Kosta Eleftheriou begin deze maand aan het licht bracht dat zijn eigen app en heel wat andere apps in de App Store actief gekloond worden door oplichters om nadien geld bij nietsvermoedende gebruikers af te troggelen door hoge prijzen aan te rekenen voor in-app-aankopen.

De methodes waarmee klanten werden opgelicht waren volgens Eleftheriou steeds dezelfde: men koopt valse beoordelingen, steelt en gebruikt origineel marketingmateriaal en hanteert hoge prijzen voor in-app-aankopen of in-app-abonnementen aan nietsvermoedende klanten. Op Twitter toonde Eleftheriou aan dat er van zijn app, FlickType, heel wat kloons bestonden in de App Store en dat ook heel wat andere ontwikkelaars slachtoffer zijn geworden van deze malafide praktijken.

Kort na Eleftherious' Twitterberichten gaf Apple een verklaring aan The Verge waarin het bedrijf stelt dat het de gerapporteerde gevallen van fraude in de App Store intensief onderzoekt. Het bedrijf maakte zich bovendien ook sterk dat het in 2020 meer dan 500.000 developer-accounts had verwijderd die gelinkt waren aan fraudezaken en meer dan 60 miljoen valse gebruikersbeoordelingen van de App Store kon wissen.