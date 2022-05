Gebruikers moeten vanaf lente toestemming geven voor tracking in iOS

Gebruikers van iPhones en iPads moeten vanaf de lente toestemming gaan geven aan apps voordat die hen mogen tracken. De wijziging zit er al maanden aan te komen en de functie zit in de eerstvolgende bèta van iOS, tvOS en iPadOS.

Na de bèta zal de functie live staan in een stabiele versie in de lente, zegt Apple. De functie komt in aanvulling op de 'privacylabels' die nu al live staan. Het gaat om een toestemmingsverzoek, zoals dat al jaren in iOS zit voor gebruik van onder meer de camera, microfoon of locatie. Het verschil is dat het nu gaat om een specifieke toestemming voor tracking.

Apps gebruiken tracking om een profiel op te bouwen van personen door data van allerlei apps met elkaar te combineren, zodat er gerichtere advertenties mogelijk zijn. Het is nu via de Instellingen al mogelijk om apps te vragen niet aan tracking te doen, maar apps hoefden tot nu toe geen toestemming te vragen om tracking aan te zetten.

Het vragen van toestemming had eigenlijk al eerder in iOS moeten zitten. Apple mikte op begin dit jaar. Dat vormde al een uitstel ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Apple wilde ontwikkelaars meer tijd geven 'noodzakelijke veranderingen' in hun apps door te voeren.