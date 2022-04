App Store weigert apps met externe sdk's voor vergaren data zonder toestemming

Apple is in de App Store begonnen met het weigeren van apps die gebruikmaken van sdk's van derden voor het verzamelen van gebruikersdata, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Hiermee loopt Apple vooruit op de komst van het geven van toestemming voor tracking in iOS.

Analist Eric Seufert meldt op Twitter dat Apple is begonnen met het weigeren van app-updates die gebruikmaken van de zogeheten Adjust SDK. Dat is een sdk die het via device fingerprinting mogelijk maakt om gebruikers te tracken, waarbij onder meer aan elementen zoals het ip-adres kan worden gedacht.

Seufert heeft tegenover 9to5Mac toegelicht dat Adjust SDK geen optie aan gebruikers geeft om tracking te verhinderen en dat de dienst ook alternatieven voor ontwikkelaars geeft om toch door te gaan met tracken als Apple de opt-out-functie voor tracking eenmaal heeft geïntroduceerd voor gebruikers.

Apple noemt dit App Tracking Transparency en deze functie om toestemming te moeten geven aan apps voordat ze tracking mogen uitvoeren, moet ergens in de lente beschikbaar komen als iOS 14.5 uitkomt. De functie komt in aanvulling op de 'privacylabels' die al beschikbaar zijn. Het vragen van toestemming had eigenlijk begin dit jaar al in iOS moeten zitten, maar ook dat werd net als een eerdere planning niet gehaald.

Via de iOS-instellingen is het overigens al mogelijk om apps te vragen af te zien van tracking, maar apps hoefden tot nu toe geen toestemming te vragen om tracking aan te zetten. Apps gebruiken tracking om een profiel op te bouwen van personen door data van allerlei apps met elkaar te combineren, zodat er gerichtere advertenties mogelijk zijn.