Apple brengt iOS 14.5 uit met App Tracking Transparency-privacyfunctie

Apple is begonnen met het uitrollen van iOS en iPadOS 14.5 naar iPhone- en iPad-gebruikers. De nieuwe update voegt onder andere nieuwe anti-trackingfuncties toe aan de mobiele besturingssystemen.

Apple kondigde de App Tracking Transparency-functie vorig jaar al aan. Hiermee moeten gebruikers voor iedere app toestemming geven om hun activiteiten te tracken, zodat de ontwikkelaars gerichte advertenties kunnen tonen. Dit gebeurt via een pop-in, die wordt getoond wanneer de app voor het eerst wordt geopend. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen dat dit trackingverzoek standaard wordt geweigerd. Die optie is te vinden onder 'tracking' in de privacyinstellingen van iOS.

Verschillende bedrijven protesteren tegen de nieuwe privacyopties. Volgens app-ontwikkelaars zou opt-in-tracking zorgen voor een grote omzetdaling. Onder andere Facebook uitte openlijk kritiek over de nieuwe privacyfeatures uit iOS 14. Het bedrijf plaatste vorig jaar een open brief waarin het zijn ongenoegen over de functies uitte in verschillende Amerikaanse kranten, schrijft ook The Verge.

Daarnaast voegt iOS 14.5 een nieuwe optie toe om iPhones te ontgrendelen. Apple Watch-eigenaren kunnen instellen dat hun iPhones zonder pincode of Face ID ontgrendeld kan worden wanneer ze deze smartwatch om hebben. Dit moet er onder andere voor zorgen dat gebruikers hun telefoon gemakkelijker kunnen ontgrendelen als ze een mondkapje dragen, waardoor Face ID niet werkt. De functie werkt alleen als gebruikers hun Apple Watch updaten naar watchOS 7.4. Deze update is ook op maandag uitgebracht.

Apple voorziet iOS 14.5 verder van nieuwe emoji's. Ook krijgen iPhones en iPads ondersteuning voor de PS5- en Xbox Series X- en S-controllers. De update voegt ook verdere functies voor Apples nieuwe Fitness+-dienst toe. Gebruikers kunnen de audio- en videostreams van Fitness+-lessen via AirPlay 2 streamen naar compatibele televisies of andere AirPlay 2-apparaten. IOS 14.5 bevat ook een functie om de accustatus van iOS-apparaten te kalibreren.