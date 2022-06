Apple brengt iOS 14.6 uit met ondersteuning podcast-abonnementen

Apple heeft maandagavond Nederlandse tijd iOS 14.6, iPadOS 14.6 en macOS 11.4 uitgebracht. De update voegt onder meer ondersteuning toe voor abonnementen in de Podcasts-app en Apple Music is na de update klaar voor de ondersteuning van lossless audio.

De nieuwe update komt uit een maand na de release van de vorige versie. De nieuwe versies van de Apple-besturingssystemen voegen functies toe die de fabrikant eerder heeft beloofd. Apple Music in iOS 14.6 en iPadOS 14.6 ondersteunt lossless audio, maar de functie komt pas in juni beschikbaar.

Ook krijgt de Podcasts-app een redesign, met daarin de mogelijkheid om abonnementen te nemen op podcasts. Daarmee kunnen luisteraars bonusafleveringen krijgen of vroegtijdig toegang krijgen tot reguliere afleveringen.

Behalve de nieuwe functies zijn er ook veel bugs gefikst. Apple heeft daarvan een lijst gepubliceerd. Versie 14.6 van iOS is beschikbaar voor de iPhone 6s en later, iPadOS 14.6 is er voor de iPad Air 2 en later.