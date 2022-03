Apple kondigt macOS Monterey aan

Apple heeft op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC macOS Monterey aangekondigd. Monterey is de opvolger van Big Sur. Met Universal Control kunnen gebruikers hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis gebruiken voor Macs en iPads.

De Universal Control-functie is onderdeel van Continuity. De functie werkt zonder set-up en functioneert als Macs en iPads bij elkaar in de buurt zijn. Ook is het mogelijk om bestanden te 'drag & droppen'. Het is mogelijk om de functie met drie of meer apparaten te gebruiken. Ook komt er Airplay to Mac, om audio en beeld van iPads en iPhones te streamen naar Macs.

Monterey krijgt de Shortcuts-app uit iOS, om zo taken te automatiseren. Automator blijft ondersteund worden en gebruikers kunnen scripts importeren in Shortcuts. Safari krijgt een nieuwe interface, met tabbladen naast de url-balk. Tabbladen zijn bovendien te groeperen in Tab Groups, die in een zijbalk komen en die gesynchroniseerd worden tussen apparaten. De nieuwe Safari komt ook in iPadOS en iOS.

Veel van de functies van iOS 15 komen ook op Monterey, zoals Focus-profielen die standaard gesynchroniseerd zijn tussen apparaten. Ook de wijzigingen aan Facetime komen in Monterey. De bèta komt deze week uit, met een publieke bèta volgende maand. De release is dit najaar. De support voor iMacs uit 2014, MacBook Airs en MacBook Pro's uit 2013 en de MacBook uit 2015 komt te vervallen. Alle nieuwere Macs krijgen wel Monterey.