In 2001 introduceerde Apple Mac OS X, waarbij de X staat voor het Romeinse cijfer tien. Het was dan ook de tiende major versie van zijn besturingssysteem. Na tien kwam geen elf, zoals je zou verwachten, maar 10.1 en vervolgens 10.2. Apple hield dat vol tot en met 10.15, codenaam Catalina. Vorig jaar stapte het eindelijk van de 10.x-nummering af en met een goede reden. Met macOS 11 Big Sur werd het uiterlijk vrij ingrijpend veranderd en bovendien is het de eerste versie van het besturingssysteem die draait op Apples eigen processor, de M1.

Aan de vooravond van de WWDC, Apples ontwikkelaarsconferentie, kondigde het bedrijf de opvolger van macOS 11 aan. Net als bij iOS doet macOS nu ook niet meer aan 11.x-benamingen; de opvolger van macOS 11 heet macOS 12. De codenaam is Monterey en het is een update die niet zo ingrijpend is als Big Sur, maar die wel een aantal interessante verbeteringen naar macOS brengt.

Ontwikkelaars kunnen de bèta van macOS 12 sinds het begin van WWDC installeren en voor het grote publiek heeft Apple een bèta aangekondigd die in juli van start gaat. Traditiegetrouw zal de definitieve versie van macOS 12 in het najaar beschikbaar komen.

Blijft op macOS 11 Big Sur Krijgt update naar macOS 12 Monterey MacBook 12" 2015-model 2016-model en nieuwer MacBook Air 2013/2014-modellen 2015-model en nieuwer MacBook Pro 2013/2014-modellen 2015-model en nieuwer Mac mini early 2014-model late 2014-model en nieuwer iMac 2014/2015-modellen (behalve late 2015) late 2015-model en nieuwer iMac Pro - Alle Mac Pro - 2013 en nieuwer

Hoewel Monterey geen ingrijpende veranderingen lijkt te bevatten, krijgt een aantal computers dat nog wel de upgrade naar Big Sur kreeg, de update naar Monterey niet. Apple liet in het verleden vaker de ondersteuning vervallen bij macOS-versies die ingrijpende updates met zich meebrachten, zoals bij de overstap naar de Metal-api in Mojave. Die noodzaak lijkt er nu niet te zijn en Apple gaf ook geen reden waarom de bovenstaande modellen geen upgrade krijgen.

We hebben de eerste bèta van Monterey op een MacBook Pro uit 2015 en een MacBook Air met M1-processor geïnstalleerd en in deze review proberen we de nieuwe functionaliteit in het besturingssysteem uit. Het is nog bètasoftware, dus nog niet alles werkt zoals het zou moeten. Met de stabiliteit van het besturingssysteem zit het echter wel snor en waar we vooral tegenaan liepen, was dat sommige functies die Apple tijdens de keynote beloofde, nog niet ingebouwd zijn.