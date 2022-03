Apple heeft macOS 11.2.2 uitgebracht, ook bekend als Big Sur. In versie 11, die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer de gebruikersinterface een opfrisbeurt gegeven met iconen die aan iOS doen denken en knoppen die verschijnen wanneer ze nodig zijn en verdwijnen wanneer dat niet het geval is. Verder hebben ook het berichtencentrum, Apple Maps en Safari grote verbeteringen gekregen. Versie 11.2.2 moet verder schade voorkomen wanneer bepaalde MacBooks zijn aangesloten op USB-C-laders die niet van Apple zelf zijn.

macOS Big Sur 11.2.2 prevents MacBook Pro (2019 or later) and MacBook Air (2020 or later) models from incurring damage when they are connected to certain third-party, non-compliant powered USB-C hubs and docks.