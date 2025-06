Apple heeft macOS 13.5.1 uitgebracht. In versie 13, bekend als Ventura en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer met Stage Manager een manier toegevoegd die multitasking eenvoudiger moet maken. Verder is er Continuity Camera, die een camera van een ander Apple-apparaat als webcam kan gebruiken, en zijn er verbeteringen aangebracht in Spotlight en Reminders, en kun je nu ook je AirPods beheren in macOS. Deze uitgave moet onder meer een probleem verhelpen waardoor locatiepermissies niet altijd getoond werden.

