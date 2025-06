Apple heeft versie 9.6.1 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 9 van watchOS heeft onder meer drie nieuwe wijzerplaten, het kan bijhouden wanneer medicijnen ingenomen moeten worden en er zijn diverse nieuwe fitnessopties. In deze uitgave is onder meer een probleem verholpen waardoor bewegingsgegevens niet toegankelijk waren voor apps die de Movement Disorder-api gebruiken.

Apple watchOS 9.6.1 Deze update verhelpt een probleem waardoor bewegingsgegevens niet toegankelijk waren voor apps die de Movement Disorder API gebruiken om trillingen en symptomen van de ziekte van Parkinson bij te houden. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.