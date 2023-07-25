Firmware-update: Apple WatchOS 9.6

Apple logo (75 pix)Apple heeft versie 9.6 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 9 van watchOS heeft onder meer drie nieuwe wijzerplaten, het kan bijhouden wanneer medicijnen ingenomen moeten worden en er zijn diverse nieuwe fitnessopties. Sinds versie 9.4 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Apple watchOS 9.6

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple watchOS 9.5.2

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Apple watchOS 9.5.1

Deze update bevat verbeteringen en probleemoplossingen voor je Apple Watch.

Apple watchOS 9.5

watchOS 9.5 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder een nieuwe wijzerplaat 'Pride-feest' ter ere van de LGBTQ+-gemeenschap en -cultuur.

Apple WatchOS 9

Versienummer 9.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204641
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-07-2023 12:58
0 • submitter: Technoid

25-07-2023 • 12:58

0

Submitter: Technoid

Bron: Apple

Update-historie

07-'24 Apple watchOS 10.6 9
01-'24 Apple watchOS 10.3 1
12-'23 Apple watchOS 10.2 0
09-'23 Apple watchOS 10.0.1 33
08-'23 Apple WatchOS 9.6.1 0
07-'23 Apple WatchOS 9.6 0
03-'23 Apple WatchOS 9.4 19
01-'23 Apple WatchOS 9.3 30
10-'22 Apple WatchOS 9.1 8
09-'22 Apple WatchOS 9.0 39
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