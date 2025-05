Apple heeft versie 10.6 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait en een eerste update met bugfixes is ook al uit. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 10 van watchOS is beschikbaar voor de Apple Watch series 4 en hoger en vereist iOS 17 op de iPhone om bij te kunnen werken. In de nieuwe versie treffen we onder meer twee nieuwe wijzerplaten aan, Palette en Snoopy, en is er een focus op widgets. Zo is er een slimme stapel (smart stack) van widgets, die de meest belangrijke informatie bevat. In deze update heeft Apple enkele fouten en beveiligingsproblemen verholpen.

watchOS 10.6 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.