Apple heeft versie 9.3 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 9 van watchOS heeft onder meer drie nieuwe wijzerplaten, het kan bijhouden wanneer medicijnen ingenomen moeten worden en er zijn diverse nieuwe fitnessopties. Sinds versie 9.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

watchOS 9.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen, en biedt een nieuwe wijzerplaat, Unity-mozaïek, ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month.

watchOS 9.2 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder:

Met 'Route' kun je het tegen jezelf opnemen, waarbij je prestaties voor buiten hardlopen, buiten fietsen en buiten rolstoelrijden worden vergeleken met je eerdere work-outs

Nieuw aangepast kickboksalgoritme in de app Work-out voor nauwkeurigere metingen

Weergave van de app Geluid wanneer het niveau van omgevingsgeluid wordt verlaagd is nu beschikbaar met de AirPods Pro (1e generatie) en de AirPods Max bij het gebruik van actieve ruisonderdrukking

Gebruikers van Gezinsconfiguratie kunnen worden uitgenodigd voor de Woning-app, zodat zij HomePod-luidsprekers en slimme woningaccessoires kunnen bedienen en deuren kunnen ontgrendelen met huissleutels in Wallet

Toegankelijkheids­ondersteuning om te visualiseren wanneer de sirene wordt gebruikt op de Apple Watch Ultra

Verbeterde reactietijd en nauwkeurigheid van regelaars voor handgebaren voor AssistiveTouch en Snelle taken

Optimalisaties voor ongelukdetectie op de Apple Watch Ultra, de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE (2e generatie)

Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat er op de Apple Watch een onjuiste tijd werd weergegeven direct na het sluiten van een wekker in de slaapfocus

Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat mindfulness-sessies werden onderbroken

Sommige functies zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga voor meer informatie naar deze pagina en raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.