Apple heeft versie 16.3 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. In versie 16.3 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

iOS 16.3 Deze update bevat een nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month. Daarnaast worden met deze update beveiligingssleutels voor Apple ID geïntroduceerd. Ook bevat deze update andere verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Deze update bevat de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month

Met beveiligingssleutels voor Apple ID kunnen gebruikers de beveiliging van hun account verbeteren doordat er voor het inlogproces met twee-factor-authenticatie op nieuwe apparaten een fysieke beveiligingssleutel wordt vereist

Ondersteuning voor de HomePod (2e generatie)

Voor SOS-noodmeldingen moet je nu de zijknop samen met een volumeknop ingedrukt houden en vervolgens loslaten om onbedoelde noodoproepen te voorkomen

Er is een probleem in Freeform verholpen waarbij sommige tekenstreken die met de Apple Pencil of je vinger zijn gemaakt mogelijk niet op gedeelde borden werden weergegeven

Er is een probleem verholpen waarbij de achtergrond op het toegangsscherm zwart werd weergegeven

Er is een probleem verholpen waarbij er op de iPhone 14 Pro Max tijdelijk horizontale lijnen werden weergegeven nadat deze uit de sluimerstand werd gehaald

Er is een probleem verholpen waarbij de Woning-widget op het toegangsscherm de status van de Woning-app niet nauwkeurig weergaf

Er is een probleem verholpen waarbij Siri mogelijk niet correct reageerde op muziekverzoeken

Er zijn problemen verholpen waarbij Siri-verzoeken in CarPlay mogelijk niet correct werden begrepen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.