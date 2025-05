Apple heeft versie 18.3 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waarop ook iOS 17 draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. In deze update zijn diverse kleine verbeteringen aangebracht en enkele beveiligingsproblemen verholpen.

Apple iOS 18.3 Deze update bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Rekenmachine herhaalt de laatste wiskundige berekening wanneer je opnieuw op het isgelijkteken tikt

Er is een probleem verholpen waarbij het toetsenbord mogelijk verdween bij het starten van een getypt Siri-verzoek

Er is een probleem verholpen waarbij het afspelen van audio doorging tot het einde van het nummer, zelfs na het sluiten van Muziek Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.