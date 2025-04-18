Firmware-update: Apple iOS 18.4.1

Apple iOS 18 logo (79 pix) Apple heeft versie 18.4 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waarop ook iOS 17 draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. In deze update zijn een enkele beveiligingsproblemen verholpen en een probleem waardoor er in bepaalde voertuigen geen draadloze verbinding met CarPlay kon worden gemaakt.

Apple iOS 18.4.1

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een zeldzaam probleem waarbij er in bepaalde voertuigen geen draadloze CarPlay-verbinding tot stand kon worden gebracht.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple iOS 18.0

Versienummer 18.4.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 18-04-2025 12:00
16 • submitter: LodanMax

18-04-2025 • 12:00

16

Submitter: LodanMax

Bron: Apple

Update-historie

28-07 Apple iOS 26.6 35
30-06 Apple iOS 26.5.2 17
12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
11-'25 Apple iOS 26.1 75
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Reacties (16)

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Ro-Maniak2 18 april 2025 12:50
Maar geen oplossing voor het feit dat de Mail-app niet meer goed synced met Exchange? Er komt wel mail binnen en versturen lukt, maar verplaatsingen (map; dus ook verwijderingen) etc. worden niet doorgevoerd op de server.
kevlar01 @Ro-Maniak218 april 2025 13:13
Is er een reden dat je niet de Outlook app gebruikt? Is imo een stuk beter dan de Mail app.
Neemt uiteraard jouw punt niet weg dat dit soort dingen wel zouden moeten werken.
CorGre @kevlar0118 april 2025 15:51
Een van de redenen om Outlook op IOS niet te gebruiken is het niet kunnen scheiden van de meldingen van de agenda en nieuwe mail. Ik hoef niet te weten wanneer ik een mailtje binnen heb maar wel wanneer ik een afspraak heb staan en dat kan in Outlook niet. Of alles aan, of alles uit.
bibi2205 @CorGre18 april 2025 16:07
Ik ben geen fan van de Outlook app op iOS maar het kan wel zoals jij het wil.
In iOS zet je alle notificaties voor Outlook aan.
In de Outlook app ga je naar Instellingen -> Meldingen en geluid. Daar kan je individueel voor email en agenda de meldingen aan- of uitzetten. Bij mij staat email uit en agenda aan..

[Reactie gewijzigd door bibi2205 op 18 april 2025 16:07]

Ro-Maniak2 @kevlar0118 april 2025 13:44
Ik zal het eens proberen. In mijn hoofd was het belangrijkste bezwaar dat ik ook mijn privé mail in een UniFied inbox wil kunnen zien en managen en de mail app kan dat natuurlijk, Outlook mogelijk ook?

En dan had ik nog de vraag of ik die privémail wilde toevertrouwen aan Microsoft.
jozuf @Ro-Maniak219 april 2025 14:23
Gewoon uit nieuwsgierigheid, waarom zou je Apple wel vertrouwen en MS niet?
Ze hebben allebei een redelijk goed track record volgens mij.
Neig zelf een beetje naar willekeur zonder goed onderbouwde (met feiten ipv gevoel) redenen
Knetterhard @Ro-Maniak218 april 2025 13:32
Ah daar lag het dus aan. Ik had hetzelfde probleem, ben maar overgestapt naar Canary Mail.
Doezel 18 april 2025 14:04
Begin van de week onze nieuwe auto opgehaald en de draadloze carplay werkte er beroerd mee. Deze update heeft het een stuk verbeterd!
dawg 18 april 2025 16:12
Airplay v1 nog steeds niet werkend.
jckw @dawg30 april 2025 08:30
Tot nu toe altijd weinig problemen gehad met casten van mijn iPhone naar de Apple TV. Sinds de update naar 18.4.1 van gisteren is het niet langer mogelijk om te casten.
Echt bizar dat binnen het Apple domein zoiets niet werkt.
gielie 18 april 2025 12:13
@Drobanir Alweer, deze werd gister ook al uitgebracht. Wat is er anders dan de release van gistern?
Luchtbakker @gielie18 april 2025 12:18
Dat is het verschil tussen een nieuwsbericht en de downloads pagina. Niet elke download is een nieuwsbericht en is daarom geschieden 👍
ikweethetbeter @gielie18 april 2025 12:17
Gisteren was het een redactioneel artikel, nu een software / OS (firmware past meer bij zaken als printers) update.

Een soort dubbel-post als je mij vraagt...
Matthijs8 @ikweethetbeter18 april 2025 20:36
Er wordt af en toe nogal veel over Apple gepost, maar hier vind ik het logisch. Dit hoort sowieso thuis in de Downloads sectie. Daarnaast zijn er 2 zerodays verholpen in software die een groot deel van Nederland gebruikt, dan mag dat ook nog wel in een nieuwsartikel zodat dit meer onder de aandacht komt en mensen gaan updaten.
WorldClass @ikweethetbeter3 mei 2025 14:49
Klopt maar volgens mij is de redactie bezig om dingen aan te passen dit is inderdaad beetje dubbel post / clickbait

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