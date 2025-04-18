Apple heeft versie 18.4 van iOS uitgebracht. In iOS 18, dat geschikt is voor alle modellen waarop ook iOS 17 draait, is het onder meer mogelijk het beginscherm aan te passen, is er ondersteuning voor Rich Communication Services, heeft het bedieningspaneel een opfrisbeurt gekregen en is de fotoapp vernieuwd. Verder is er een wachtwoordmanager en kunnen apps worden verborgen of worden afgeschermd. In deze update zijn een enkele beveiligingsproblemen verholpen en een probleem waardoor er in bepaalde voertuigen geen draadloze verbinding met CarPlay kon worden gemaakt.

Apple iOS 18.4.1 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een zeldzaam probleem waarbij er in bepaalde voertuigen geen draadloze CarPlay-verbinding tot stand kon worden gebracht. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.