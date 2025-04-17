Apple brengt iOS 18.4.1 uit met fix voor twee zerodays

Apple heeft iOS 18.4.1 uitgebracht. De update richt zich vooral op bugfixes en repareert ook twee zerodays, die al in de praktijk zijn misbruikt in 'uiterst geraffineerde aanvallen tegen specifieke personen'. De update lost ook een probleem op met CarPlay.

De twee zerodays zaten respectievelijk in de CoreAudio- en RPAC-diensten, schrijft Apple. De bug in CoreAudio betrof een geheugencorruptieprobleem die wordt gevolgd onder CVE-2025-32100. Door de bug kon willekeurige code worden uitgevoerd wanneer een audiostream van een kwaadaardig mediabestand werd verwerkt. De bug in RPAC kon ervoor zorgen dat pointer authentication omzeild kon worden door aanvallers met lees- en schrijfbevoegdheden. Deze kwetsbaarheid staat aangemerkt als CVE-2025-3120. Beide bugs zijn inmiddels dus opgelost.

IOS 18.4.1 lost ook een bug in CarPlay op. Die kon ervoor zorgen dat de draadloze CarPlay-verbinding kon uitvallen bij bepaalde voertuigen. Het ging bijvoorbeeld om auto's van Audi, Ford, Honda, Mazda en Volkswagen, hoewel niet alle gebruikers er last van hadden. Apple zelf noemt het een 'zeldzaam' probleem.