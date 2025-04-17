Apple brengt iOS 18.4.1 uit met fix voor twee zerodays

Apple heeft iOS 18.4.1 uitgebracht. De update richt zich vooral op bugfixes en repareert ook twee zerodays, die al in de praktijk zijn misbruikt in 'uiterst geraffineerde aanvallen tegen specifieke personen'. De update lost ook een probleem op met CarPlay.

De twee zerodays zaten respectievelijk in de CoreAudio- en RPAC-diensten, schrijft Apple. De bug in CoreAudio betrof een geheugencorruptieprobleem die wordt gevolgd onder CVE-2025-32100. Door de bug kon willekeurige code worden uitgevoerd wanneer een audiostream van een kwaadaardig mediabestand werd verwerkt. De bug in RPAC kon ervoor zorgen dat pointer authentication omzeild kon worden door aanvallers met lees- en schrijfbevoegdheden. Deze kwetsbaarheid staat aangemerkt als CVE-2025-3120. Beide bugs zijn inmiddels dus opgelost.

IOS 18.4.1 lost ook een bug in CarPlay op. Die kon ervoor zorgen dat de draadloze CarPlay-verbinding kon uitvallen bij bepaalde voertuigen. Het ging bijvoorbeeld om auto's van Audi, Ford, Honda, Mazda en Volkswagen, hoewel niet alle gebruikers er last van hadden. Apple zelf noemt het een 'zeldzaam' probleem.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 10:13
47 • submitter: Xbeek

17-04-2025 • 10:13

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Reacties (47)

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Aramiss 17 april 2025 10:37
Sinds 18.4 heb ik problemen met het gebruik van Airplay (video) naar verschillende AppleTV types. Denk hierbij aan een app als Ziggo en sportapps.

Waarbij het clonen van beeld van mobiel naar TV dan wel weer lukt wat prettig is bij gebruik van een sportapp maar natuurlijk niet werkt bij Ziggo of andere dienst.

Hebben meer mensen hier last van?

Update: check gedaan probleem blijft bestaan. Op mijn oudere iPad met andere iOS versie geeft geen problemen.

[Reactie gewijzigd door Aramiss op 17 april 2025 10:53]

gielie @Aramiss17 april 2025 10:54
Dit is geblokkeerd door ziggo dacht ik, er zijn meer streaming diensten die dit niet toelaten.
Je ziet zeker een zwart scherm?

[Reactie gewijzigd door gielie op 17 april 2025 10:54]

Aramiss @gielie17 april 2025 11:00
Was het maar een zwart scherm. Verbinding leggen is niet mogelijk.

Op mijn iPad met versie 17.7.5 kan ik gewoon casten met Ziggo. Daarnaast maak ik gebruik van een app Cyclemasters (thuis spinnen) en die kan ik ook niet meer casten sinds 18.4.

Hier in huis staan verschillende versies van AppleTV 4K.
CH4OS @Aramiss17 april 2025 12:09
Zover ik weet werkt de Ziggo Go TV app alleen vanaf het Ziggo netwerk, is dat niet gewoon het issue?
dehardstyler @CH4OS17 april 2025 13:08
Uhh nou nee. Je moet zelfs de Ziggo Go app gebruiken als je geen klant bent van Ziggo, om zo toch gratis naar Champions League wedstrijden te kijken.

En ik gebruik de Ziggo app via iemand anders zo dat ik toch nog TV kan kijken, zonder TV abonnement, voor die 2 keer per jaar dat ik iets wil zien op TV. :P
CH4OS @dehardstyler17 april 2025 13:15
In de TV-variant van de app, die dus bedoelt is voor televisies en mediaspelers, zonder dat je dus hoeft te casten met een Chromecast, is wel degelijk beperkt tot alleen het Ziggo netwerk.

Ik heb ooit die app willen gebruiken op mijn Samsung TV, zonder Ziggo internet te hebben en kreeg de melding dat de app alleen werkt vanaf het Ziggo netwerk. :) Met de Ziggo Go app op een telefoon bijvoorbeeld, kun je inderdaad wel buiten het Ziggo netwerk casten naar een TV.
dehardstyler @CH4OS17 april 2025 13:43
Whoops, I stand corrected! :)
mjl @CH4OS17 april 2025 21:35
VPN gebruiken helpt :)
CH4OS @mjl18 april 2025 07:52
Dat werkt alleen als dat naar iemand met een Ziggo verbinding is, die vervolgens beperkt zijn in de upload, dus je bent dan een ander wel behoorlijk tot last, zeker als die een lagere verbinding heeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 april 2025 07:53]

Aramiss @CH4OS17 april 2025 12:21
Het klopt dat de TV-app op de Apple TV alleen werkt met een Ziggo-netwerk. Ik kijk weleens een wedstrijd via ESPN, door het account van mijn ouders te gebruiken en mijn mobiel naar mijn Apple TV te casten, wat geen problemen geeft.

Echter, sinds de update naar iOS 18.4 is dit niet meer mogelijk vanaf mijn iPhone 15. Op mijn oudere iPad met versie 17.7.5 kan ik nog steeds vanuit Ziggo naar mijn Apple TV casten.

Naast Ziggo werkt de app Cyclemasters ook niet meer sinds iOS 18.4. NLZiet en Amazon Prime werken echter nog steeds. Zowel Ziggo als Cyclemasters werken nog steeds op mijn iPad wanneer ik naar Apple TV cast. Helaas kunnen mijn iPad en mijn hartslagsensor in mijn Apple Watch elkaar niet meer zien.

Hoewel het geen grote problemen zijn, is er duidelijk iets veranderd in iOS 18.4 dat niet is verbeterd in iOS 18.4.1. Gezien het ecosysteem waarin ik zit met een iPhone, Apple TV en Apple Watch, zou je verwachten dat alles soepel met elkaar zou werken.
Patrick_ @Aramiss17 april 2025 10:55
Ja, hier ook, IOS 18.4 en Ziggo, maar dit is uitsluitend een probleem met de Ziggo app. Andere apps, NLZiet, Infuse, kan ik probleemloos met Airplay casten naar de Apple TV.
wesback @Aramiss17 april 2025 16:19
Zelfde issue hier met Belgische TV app. Helaas ook nog geen oplossing.
NEK 17 april 2025 10:51
Iets waar ik al langer tegenaan loop, en ik vermoed dat dit voor meerdere Apple-gebruikers geldt, is dat meldingen van WhatsApp vaak niet doorkomen, terwijl alle instellingen correct zijn ingesteld.

[Reactie gewijzigd door NEK op 17 april 2025 11:05]

Fido @NEK17 april 2025 10:58
Ik merk wel dat er een moment is geweest waarbij meldingen van een aantal apps helemaal niet meer werden gegeven. Ik miste hierdoor bijvoorbeeld marktplaats en pushover. De melding uitschakelen en weer inschakelen fixte het voor mij.
NEK @Fido17 april 2025 11:02
Super! Ga ik direct opnieuw proberen :-)
dave_7698 @NEK17 april 2025 11:13
Ja daar heb ik ook al lang last van en mijn vrouw niet, instellingen waren hetzelfde dus mij een raadsel hoe dit zo gekomen is
martinsies @dave_769817 april 2025 11:26
Mijn vader heeft er ook last van gehad, enige oplossing bij hem was een complete reset. Hele frappante en hardnekkige storing.
Stroper @martinsies17 april 2025 13:42
Normaal gezien kan je dit ook oplossen door de app hard te verwijderen. e.g., Niet door erop te klikken en vasthouden en dan op het kruisje te klikken. Maar in instellingen->Algemeen te kiezen voor iPhone oplag en daar de app volledig te verwijderen.
Heb dit ooit voorgehad met Instagram en dat was de manier om het op te lossen.
Falcon @Stroper17 april 2025 13:58
Ah.. ga ik dat proberen.
martinsies @Stroper18 april 2025 18:11
Dat hadden we niet geprobeerd, voor de volgende keer!
NEK @dave_769817 april 2025 11:19
Bedankt. Het bevreemde mij ook waarom soms wel en soms niet de meldingen getoond worden.....
robinmann 17 april 2025 11:05
Apple noemt het zelf een “zeldzaam probleem”. Nu zie ik hier in de reacties al verschillende mensen die er last van hebben gehad. Ook ikzelf heb er last van en ook mijn vrouw heeft het al meegemaakt. Hoe zeldzaam is het dan? Enfin, hopelijk is het nu opgelost.
h8bal @robinmann17 april 2025 11:12
Niet alles is een iOs probleem. Bij bijvoorbeeld Volkswagen helpen MIB updates ook veel Carplay connectie-problemen op te lossen.
swhnld
@robinmann17 april 2025 13:48
Mijn vrouw heeft dit probleem ook, alleen het is niet constant, de ene keer rijd ze naar kantoor zonder probleem, de andere keer valt de verbinding uit net na vertrek, of halfweg, of op 90 procent.
We gaan zien of het hiermee daadwerkelijk opgelost is!
m_snel @robinmann17 april 2025 13:48
Het gebeurt ook zelden dat bijna het hele internet onbereikbaar is, toch hebben veel gebruikers er dan last van. Maar kunnen ze dat even niet melden.
MrRob 17 april 2025 10:33
Hopelijk lost het ook het probleem op dat er geen audio melding meer is bij het ontvangen van nieuwe email. Ben benieuwd.

update: probleem is niet opgelost. Gaat niet over CarPlay, gaat gewoon over de mail app. Krijg wel een melding op het scherm, speelt echter geen alert af. Al andere geluidengeprobeerd, toggles aan/uit, reboots, maakt geen verschil.

[Reactie gewijzigd door MrRob op 18 april 2025 13:16]

henidde @MrRob17 april 2025 12:03
Dit probleem is bij mij de vorige update verholpen.

Bij jou dus nog niet?
Erwin1967 @MrRob17 april 2025 12:09
Ik vraag mij af wat je dan met zo'n melding gaat doen. Je mail lezen tijdens het autorijden is niet wenselijk. De melding op zichzelf is ook een afleiding tijdens het rijden want je aandacht is toch even van weg afgeleid.

[Reactie gewijzigd door Erwin1967 op 17 april 2025 12:10]

lDDQD @Erwin196717 april 2025 12:23
Waarom gaan je voorbeelden alleen over auto rijden?
Erwin1967 @lDDQD17 april 2025 23:15
Dit gaat toch over de fix voor Apple CarPlay of kun je die ook buiten de auto gebruiken?
DigitalExorcist @Erwin196717 april 2025 13:18
Lezen? Hoezo mail lezen? Mail op Carolay leest t voor.

En bijrijders, die leiden pas echt af.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 17 april 2025 13:18]

mOrPhie @Erwin196717 april 2025 13:30
Er is meer dan autorijden alleen. Ik laat berichten nog wel eens voorlezen tijdens het wandelen.
Jeoh 17 april 2025 10:34
Fijn dat ze de CarPlay issues proberen op te lossen. Rete-irritant als het niet werkt.
Naafkap 17 april 2025 10:36
CarPlay-probleem ook meegemaakt in Stellantisvoertuig. Hopelijk dit een fix.
slijkie 17 april 2025 11:00
De Carplay issues ook al een lange tijd, hopelijk lost dit het inderdaad op.
Jenzo 17 april 2025 11:06
Nice. (Nog) geen artikel, maar macOS Sequoia 15.4.1 is ook uit trouwens
kayjay 17 april 2025 11:24
Zelf ook het CarPlay probleem gehad in een BMW. Mateloos irritant.

Maar in een andere wagen (ongeveer zelfde tijd gemaakt) weliswaar ander type maar nog altijd BMW heb ik het probleem nooit gehad. Dus mijn vraag is dan eerder in hoeverre is dit een iOS probleem dan wel een iOS probleem met bepaalde ICE software versies?
CycloneCleaver 17 april 2025 12:07
Ik had vooral CarPlay problemen sinds 18.3 en hoger. Ik heb het nog niet gehad sinds 18.4. Nu vind ik de algehele 18 update niet om over naar huis te schrijven als hem om stabiliteit gaat, dus ik hoop dat het nu eindelijk de goede kant op gaat. Nieuwe functie zit ik niet op te wachten. Ik wil weer de oude stabiliteit hebben die ik gewend was van mijn iPhone.

Alles lijkt nu even te werken dus ik heb niet echt de neiging om nog een update uit te voeren, bang dat het straks weer niet meer werkt.

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