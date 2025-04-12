Browserversie Apple Maps ondersteunt nu ook mobiele apparaten

Hiermee doel ik op zaken als: Het buitensluiten van anderen op mechanismen als iMessage, AirDrop, AirPlay, enz, enz, enz. Het pas onder druk van maatschappij of wetgever toelaten van een andere 'standaard' muziekspeler, browser, enz.
Dat heeft dus alles te maken met het aantrekkelijker maken van jouw product. Het heeft voor Apple bijvoorbeeld weinig zin honderden miljoenen te stoppen in het ontwikkelen en onderhouden van een reclamevrije privacyvriendelijke gratis dienst als iMessage wanneer Samsung en andere telefoonfabrikanten -op kosten van Apple- exact hetzelfde iMessage kunnen bieden.
En uiteraard probeer je al de technische ontwikkelingen die je product beter maken zo lang mogelijk in eigen beheer te houden. Dat doet elk op techniek gebaseerd bedrijf. Ik vraag mij af hoe hier gereageerd word als de EU besluit dat de machtspositie van monopolist ASML op EUV gebied maar eens gebroken moet worden zodat producten met EUV chips voor de consument goedkoper worden.
In jouw contreien voorbeeld voor de ARM-processor van Apple. Ze kiezen er bewust voor om geen drivers beschikbaar te maken voor Windows, Linux, BSD. Is daar ook een voorbeeld van.
Lees je iets veder in voor je zoiets stelt. Apple heeft Asahi Linux op veel manieren geholpen om een versie van Linux werkend te krijgen. En met de M1 en M2 is dat ook gelukt. Maar de hele steeds verder opgevoerde beveiliging( vooral rond de opstart procedure) heeft het sinds de M4 vrijwel onmogelijk gemaak om met iets anders dan een op het bit kloppende versie van MacOs op te starten. Zeer veilig voor de gebruikers, gigantisch probleem voor ontwikkelaars van Linux. Het kan hooguit in een ViM binnen MacOS.
Het is dus absoluut geen kwestie van even een drivertje schrijven. En Apple heeft waarschijnlijk weinig zin om een complex stuk software -jouw driver- uit te brengen waarmee je al die beveiligingen kunt omzeilen...