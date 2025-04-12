Browserversie Apple Maps ondersteunt nu ook mobiele apparaten

De browserversie van Apple Maps biedt sinds kort ook ondersteuning voor mobiele apparaten. Dat was voorheen niet het geval. Apple heeft de verwijzing naar de bètastatus van de kaartendienst ook uit de URL verwijderd.

Apple Maps

9to5Mac heeft de wijziging ontdekt. De techwebsite schrijft dat Apple de URL van beta.maps.apple.com naar maps.apple.com heeft veranderd. Op de website staat het bètalabel echter wel nog vermeld. Apple bracht in de zomer van 2024 een publieke bèta van Apple Maps voor webbrowsers uit. De webversie bevatte toen het merendeel van de functies van de iOS-app. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld allerlei routes opzoeken, locaties bekijken en informatie over locaties opvragen. In België en Nederland staat Apple Maps ook wel bekend als Apple Kaarten.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 10:26 42

12-04-2025 • 10:26

42

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Apple iPhone 16

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4.5 van 5 sterren

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Reacties (42)

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Zezura 12 april 2025 10:34
Als ze nou eens gedetailleerde kaarten zouden uitbrengen in de app hier in Nederland. Dat zou fijn zijn. De kaarten zien er nog steeds soms een simpel uit verteken met de screenshots van techcrunch, al wil ik niet te veel klagen want vergeleken met TomTom tijdperk is het huidige al een forse voorruitgang

https://techcrunch.com/20...eatures-ar-view-and-more/
SirLenncelot @Zezura12 april 2025 11:16
Ik vind de rustig ogende kaarten van AppleMaps juist heel fijn. Bij GoogleMaps staat imho allemaal overbodige info en hebben de gebruikte kleuren net geen lekker contrast om in de auto makkelijk te zien.
THE_BASE
@SirLenncelot12 april 2025 14:49
Eens, maar soms mis ik nét de juiste informatie. De community van Google Maps is groter, daar kloppen dan ook bijvoorbeeld de openingstijden beter. Toch gebruik ik Kaarten vanwege de rustige maps.
SirLenncelot @THE_BASE12 april 2025 15:49
Ja inderdaad, plekken vinden is dan weer de kracht van GoogleMaps.
BurrowedLurker @THE_BASE12 april 2025 18:04
Voor puur navigatie is Apple Maps echt fijn juist omdat het overzichtelijk is. Maar inderdaad voor informatie over winkels en restaurants is het echt gewoon waardeloos. Zelfs in Amsterdam heb je vaak dat een populair restaurant 400+ reviews heeft op Google Maps en dan 0 of 1 op Apple Maps. Echt niet te vergelijken. Jammer genoeg zal dat ook een grote reden zijn waarom Apple Maps nooit volledig Google Maps zal kunnen vervangen.

Het was echt een vergissing dat ze Yelp kozen voor reviews, terwijl Yelp het al 10 jaar geleden begon te verliezen van Google Maps Reviews.
DigitalExorcist @THE_BASE15 april 2025 09:58
Ja openingstijden kun je bij Apple niet echt op vertrouwen. Dat mag inderdaad een stuk beter. De kaarten zelf zijn méér dan ruim voldoende. Ik gebruik voor m'n navigatie nooit iets anders eigenlijk..
THE_BASE
@DigitalExorcist15 april 2025 12:19
Precies, merk alleen dat files nog steeds niet helemaal goed aangegeven worden, dat is nog wel een irritatiepuntje. :)
DigitalExorcist @THE_BASE15 april 2025 13:17
Oh die vind ik juist heel erg nauwkeurig! Op het moment dat de lijn 'geel' wordt zie ik in de verte al remlichten, en als de lijn rood is en "+10 minuten" aangeeft kan ik praktisch de klok erop gelijk zetten..
mmichael1991 @Zezura12 april 2025 10:46
In en rondom Amsterdam is de ‘Detailed City Experience’ er al, maar meer steden zijn uiteraard welkom!

[Reactie gewijzigd door mmichael1991 op 12 april 2025 10:47]

logix147 @mmichael199112 april 2025 16:13
Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Den Haag volgens mij ook al, er zijn best al wat kaartdetails beschikbaar. Ik gebruik Kaarten met regelmaat en dit gaat steeds beter.

Google is buitenland wel koning.
Get!em @Zezura12 april 2025 10:45
Data is er vaak al wel. De 3D view op vector/verkeer is er.
Apple werkt met kaarten echter gebiedsgericht/gebouw gericht (venue) op basis van bezoekersaantallen/inwoners. Hoogste eerst.

Schiphol plaza en terminal, indoors , staat er bijv in, incl verdiepingen en winkels.
iAR @Zezura12 april 2025 15:15
In een wereld die snel gaat neemt Apple de tijd om langzaam te releasen. Zeker voor Nederland. Ik hoop dat ze ook snel komen.
Maar alles beter dan dat grafische horror geweld van Google maps. Ik ben dan meteen overprikkeld in die interface.
Zezura @iAR12 april 2025 16:02
Klopt, ik vind de interface van Google maps ook niet fijn.
djmuggs 12 april 2025 10:39
Apple maps geeft aan dat Firefox 137.0 op Linux(Fedora 41) unsupported is.
En als je dan naar de supported webbrowsers op PC kijkt staat Firefox er gewoon tussen.

Dus alleen onder windows en macos denk ik dan maar
TheVivaldi @djmuggs12 april 2025 10:58
Ik begrijp het ook niet zo goed. Ja, Linux is een niche (waar ik ook deel van uitmaak!), maar waarom mobiele apparaten eerst? Op iOS en iPadOS heb je een native app en op Android denk ik niet dat er veel mensen zitten te wachten op het openen van een browserversie van de app, terwijl ze al genoeg alternatieven in de vorm van échte apps hebben. Dan houd je alleen niche mobiele telefoons over, maar dan is Linux op desktop een grotere doelgroep.
SirLenncelot @TheVivaldi12 april 2025 11:13
Ik denk dat het met het delen van een link te maken kan hebben. Zodat Android gebruikers op de browser versie van maps uitkomen.
klonic @TheVivaldi12 april 2025 12:57
Waarschijnlijk omdat Apple graag wil dat een dienst op hun eigen product het beste werkt. Uiteindelijk zijn het de kopers van IPhones, IPads, Macs etc die ontwikkeling van zo’n dienst bekostigen, in tegenstelling tot kopers van systemen met Linux, Android, Windows.

En van die systemen is Linux een van de kleinere.
TheVivaldi @klonic12 april 2025 18:07
En van die systemen is Linux een van de kleinere.
Nogmaals: op Android zullen hier weinig gebruikers op zitten te wachten, dus hoezo is “Linux een van de kleinere” in vergelijking met Android, specifiek als het op deze webapp aankomt?
klonic @TheVivaldi13 april 2025 13:13
Omdat ik denk dat Android gebruikers wel een relatief grote groep zijn. Meestal als iemand een Apple maps link deelt zal dat naar een IOS gebruiker zijn of naar een Android gebruiker. Dat is denk ik de echte target groep. Want anders moet de iOS gebruiker alsnog een andere kaarten app moeten gebruiken voor zo’n workflow.

Dat een Linux gebruiker zelf iets wil opzoeken zal Apple relatief weinig interesseren.

Je moet je niet richten op wat de gebruiker van Linux/Android/Windows wil, maar de gebruiker van Apple, die wil gewoon argeloos een link kunnen delen. Zonder te moeten horen dat die niet werkt.

[Reactie gewijzigd door klonic op 13 april 2025 13:15]

Daoka
@TheVivaldi13 april 2025 07:20
Het zou ook de eerste stap kunnen zijn. De volgende stap zou misschien kunnen zijn dat ze hopen dat websites hun mappen gaan gebruiken in plaats van die van Google.
Blokker_1999
@djmuggs12 april 2025 11:19
Op Windows werkt het inderdaad wel op Firefox. Vraag me ineens af wat dat zou doen als je de useragent string zou aanpassen op een Linux versie van de browser.
veldsla @Blokker_199912 april 2025 11:31
Niet te lastig te testen en inderdaad met de user agent veranderd naar firefox/windows werkt het prima!
MetaalMan @djmuggs12 april 2025 11:01
Apple lijkt inderdaad ook naar het OS te kijken. Hier ook geen succes onder Linux, getest in o.a. Firefox en Edge.
Get!em 12 april 2025 10:35
Ziet er nog uit als de Hello World versie van elke webviewer voor kaarten.

3D photogrammetry zit er ook nog niet in.
Is best een leuke view: open Apple kaarten/maps app , zet de luchtfoto/satteliet aan, druk op 3D knop en beweeg met twee vingers. Werkt voor grote delen NL, met name west NL.
DvanRaai89 12 april 2025 11:36
Door het aangegeven OS in de useragent string van Linux naar Windows 10 te veranderen lijkt het wel te werken. Ook wel logisch aangezien het webbrowsers zijn. Tussen browsers zelf zitten wel kleine verschillen, ondanks dat ze op papier dezelfde W3 specs implementeren. Desondanks zou het platform waar de browser op draait zou niet bijster veel uit moeten maken, mits het officieel gessupport wordt vanuit Google/Mozilla.

User Agent Switcher:
Firefox Add-On
Chrome Extensie

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 12 april 2025 11:38]

forclanz 12 april 2025 11:50
Rijkste bedrijf ter aarde en dan komen soms zulke berichten boven😂
brobro @forclanz13 april 2025 12:12
Ze bedienen hun eigen klanten. En vrij veel daarvan zitten vast in hun ecosysteem, dat ook nog eens goed voor ze werkt. En overigens is ook een deel vrij sektarische over 'Apple is beste' wat ze ook doen of laten. Dus ze kunnen zich aardig wat vreemde prioriteiten veroorloven.
m_snel @brobro13 april 2025 14:09
De maps van Apple en Google zijn beide niet echt volledig , daar staan vaak heel veel straatnamen niet op. Maar deze web versie laat nog minder namen zien dan de apps.
Indifstublatia 12 april 2025 23:06
Zo hey, en dát in 2025. Wat een unicum. Echt...waardeloos.
En ze doen het af alsof ze het wiel opnieuw hebben uitgevonden daar bij de grote Appel.
Alxndr @La197412 april 2025 11:03
Als iemand die alles Apple als de pest mijdt mis ik ook de uitleg waarom dit niet iets is wat al minimaal 10 of 15 jaar bestaat...
lenwar
@Alxndr12 april 2025 11:57
Dat is vrij simpel. Apple z'n marketing is gebaseerd op de illusie van een ecosysteem. In de praktijk is het ecosysteem gebaseerd op het actief buitensluiten van 'de rest' (dus niet de focus op zichzelf, maar focus op buitensluiten van de rest).

Apple wil helemaal niet dat iemand anders dan Apple gebruikers hun diensten gebruiken (behalve als ze er geld mee kunnen verdienen, zoals Apple Music, Apple TV+, enz.) de webversie van Apple Kaarten verdienen ze niets mee en hebben hun gebruikers effectief niets aan(, want er is de Kaarten-app), dus deden ze daar actief niets mee.

Het feit dat ze het nu eindelijk hebben kan betekenen dat er een groter plan is.

Bovenstaande is niet als sneer/bash bedoelt, maar als mijn observatie van hun businessmodel.
CharlesND @lenwar12 april 2025 12:50
Dat is vrij simpel. Apple z'n marketing is gebaseerd op de illusie van een ecosysteem. In de praktijk is het ecosysteem gebaseerd op het actief buitensluiten van 'de rest' (dus niet de focus op zichzelf, maar focus op buitensluiten van de rest).
Wat een totale onzin, dat 'Apple focust niet op zichzelf, maar op het buitensluiten van de rest'. De hele ontwikkeling van de iPhone, van peperduur lachertje in een zeer competitieve markt tot de gigant die het nu is dus helemaal te danken aan het focussen op het buitensluiten van de rest? Ik dacht ook dat de M-serie processors voor de Mac ontworpen was voor een heel zuinige maar toch krachtige processor, maar de echte reden is blijkbaar zorgen dat er geen Windows of Linux meer op Macs gedraaid kan worden. Buitensluiten die hap!
Apple wil helemaal niet dat iemand anders dan Apple gebruikers hun diensten gebruiken (behalve als ze er geld mee kunnen verdienen, zoals Apple Music, Apple TV+, enz.) de webversie van Apple Kaarten verdienen ze niets mee en hebben hun gebruikers effectief niets aan(, want er is de Kaarten-app), dus deden ze daar actief niets mee.

Het feit dat ze het nu eindelijk hebben kan betekenen dat er een groter plan is.
Het grotere plan is: A, zorgen (door je vooral te focussen op je EIGEN producten) dat je klanten jouw product beter vinden dan dat van de concurrent ondanks dat dat ten koste kan gaan van op zich aantrekkelijke mogelijkheden als bijvoorbeeld het kunnen gebruiken met Windows en Linux programma's en B, gebruikers van concurrerende producten de mogelijkheid geven -gratis- met een van jouw diensten te werken om zo je andere producten te promoten.

Die eerste beschrijving voor dit businessplan zijn te vinden op kleitabletten uit Babylonie.

product
lenwar
@CharlesND12 april 2025 14:16
Je verdraait m'n woorden, of ik was niet duidelijk genoeg.

Ik zeg nergens dat Apple geen goede producten maakt. Ik zeg dat ze de illusie van een ecosysteem creëren door de rest buiten te sluiten.
Hiermee doel ik op zaken als: Het buitensluiten van anderen op mechanismen als iMessage, AirDrop, AirPlay, enz, enz, enz. Het pas onder druk van maatschappij of wetgever toelaten van een andere 'standaard' muziekspeler, browser, enz.

In jouw contreien voorbeeld voor de ARM-processor van Apple. Ze kiezen er bewust voor om geen drivers beschikbaar te maken voor Windows, Linux, BSD. Is daar ook een voorbeeld van.
CharlesND @lenwar12 april 2025 17:52
Hiermee doel ik op zaken als: Het buitensluiten van anderen op mechanismen als iMessage, AirDrop, AirPlay, enz, enz, enz. Het pas onder druk van maatschappij of wetgever toelaten van een andere 'standaard' muziekspeler, browser, enz.
Dat heeft dus alles te maken met het aantrekkelijker maken van jouw product. Het heeft voor Apple bijvoorbeeld weinig zin honderden miljoenen te stoppen in het ontwikkelen en onderhouden van een reclamevrije privacyvriendelijke gratis dienst als iMessage wanneer Samsung en andere telefoonfabrikanten -op kosten van Apple- exact hetzelfde iMessage kunnen bieden.

En uiteraard probeer je al de technische ontwikkelingen die je product beter maken zo lang mogelijk in eigen beheer te houden. Dat doet elk op techniek gebaseerd bedrijf. Ik vraag mij af hoe hier gereageerd word als de EU besluit dat de machtspositie van monopolist ASML op EUV gebied maar eens gebroken moet worden zodat producten met EUV chips voor de consument goedkoper worden.
In jouw contreien voorbeeld voor de ARM-processor van Apple. Ze kiezen er bewust voor om geen drivers beschikbaar te maken voor Windows, Linux, BSD. Is daar ook een voorbeeld van.
Lees je iets veder in voor je zoiets stelt. Apple heeft Asahi Linux op veel manieren geholpen om een versie van Linux werkend te krijgen. En met de M1 en M2 is dat ook gelukt. Maar de hele steeds verder opgevoerde beveiliging( vooral rond de opstart procedure) heeft het sinds de M4 vrijwel onmogelijk gemaak om met iets anders dan een op het bit kloppende versie van MacOs op te starten. Zeer veilig voor de gebruikers, gigantisch probleem voor ontwikkelaars van Linux. Het kan hooguit in een ViM binnen MacOS.

Het is dus absoluut geen kwestie van even een drivertje schrijven. En Apple heeft waarschijnlijk weinig zin om een complex stuk software -jouw driver- uit te brengen waarmee je al die beveiligingen kunt omzeilen...
brobro @lenwar13 april 2025 12:19
op mechanismen als iMessage, AirDrop, AirPlay, enz, enz, enz. Het pas onder druk van maatschappij of wetgever toelaten van een andere 'standaard' muziekspeler, browser, enz.
Vergeet niet betaalsystemen (en überhaupt betalen), nfc, codecs, alternatieve stores, PWAs, toegankelijkheid van hardware om er andere OS op te draaien, dev mogelijkheden voor apps voor andere systemen of op andere systemen voor iOS, de mate waarin alternatieve clouds geïntegreerd kunnen worden, en dadelijk idem voor alternatieve AI. Pas als ze door platformwetten gedwongen worden komen tegensputterend in actie. Na nog enkele forse boetes en politiek gesteggel vermoedelijk.

edit: ik heb overigens een Macbook, en koop er hierna waarschijnlijk weer een.

[Reactie gewijzigd door brobro op 13 april 2025 12:20]

lenwar
@brobro13 april 2025 13:57
Dat zijn inderdaad allemaal voorbeelden waar ik op doel.

Apple doet alsof hun producten een soort 'appliances' zijn, waar het gewoon pcs, desktops, laptops en tablets, enz. zijn (qua gebruik en form factor). In veel gevallen gewoon een kwestie van de API's openzetten en klaar.
CharlesND @Alxndr12 april 2025 11:37
Als iemand die alles Apple als de pest mijdt mis ik ook de uitleg waarom dit niet iets is wat al minimaal 10 of 15 jaar bestaat...
Wel, ik kan je verwijzen naar verschillende sites en artikelen waarin de bedrijfsstrategie en beslissingen van Apple worden geanalyseerd en uitgelegd inclusief deze over Kaarten -en als zeer succesvol bedrijf is dat dus wel interessant- maar het gaat over Apple dus ga je die toch niet lezen en bespaar ik mezelf de moeite.

Maar om je weekend niet te vergallen: een link naar een artikel van John "Apple" Gruber over hoe Apple onwaarschijnlijk blundert met Siri en Apple Intelligence: https://daringfireball.ne...r_dumb_and_getting_dumber
Blizz @Alxndr12 april 2025 12:27
Omdat Apple niet Google is, hun doel is niet om een zoekmachine te maken en advertenties te verkopen met als gebruikersdoelwit gebruikers op het web.

Sinds 2018 biedt Apple hun API al aan om te gebruiken of embedden op het web. Als je privacygerichte oplossingen gebruikt, zoals DuckDuckGo, dan heb je al jaren OpenStreetMap (initieel gebruikt als grote databron door Apple Maps, door de jaren heen veel data bijgedragen door Apple en door derden die door Apple betaald zijn om dit te doen) of Apple Maps zelf gebruikt.
klonic @Alxndr12 april 2025 13:04
Omdat Apple niet perse producten wil maken voor mensen die geen Apple producten kopen.

Google is een bedrijf dat vooral internetdiensten aanbiedt en waarbij het verdienmodel om advertenties draait, daarbij doen ze nu een os. Kort gezegd boeit het hun niet of je Microsoft, Apple of Android gebruikt, als je maar Google, YouTube, Gmail etc gebruikt.

Apple maakt gratis apps om de tevredenheid te vergroten onder bezitters van iPhone, iPad, Mac. De toegevoegde waarde voor hun om die gratis Apps beschikbaar te maken voor Android, Linux en Windowsgebruikers is klein. Daarom zie je ook dat iTunes en nu Apple Music en Apple TV+ wel werken op andere platformen, dat zijn betaalde diensten.
tvtech @Alxndr12 april 2025 23:14
Je mijd alles van Apple maar je leest wel de berichten en reageert er ook nog op |:(
Aschtra @La197412 april 2025 11:03
Use case van 0 dus uberhaupt al bijzonder dat het komt

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