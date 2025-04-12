Browserversie Apple Maps ondersteunt nu ook mobiele apparaten

De browserversie van Apple Maps biedt sinds kort ook ondersteuning voor mobiele apparaten. Dat was voorheen niet het geval. Apple heeft de verwijzing naar de bètastatus van de kaartendienst ook uit de URL verwijderd.

9to5Mac heeft de wijziging ontdekt. De techwebsite schrijft dat Apple de URL van beta.maps.apple.com naar maps.apple.com heeft veranderd. Op de website staat het bètalabel echter wel nog vermeld. Apple bracht in de zomer van 2024 een publieke bèta van Apple Maps voor webbrowsers uit. De webversie bevatte toen het merendeel van de functies van de iOS-app. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld allerlei routes opzoeken, locaties bekijken en informatie over locaties opvragen. In België en Nederland staat Apple Maps ook wel bekend als Apple Kaarten.