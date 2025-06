Apple brengt USB-C-naar-3,5mm-kabel uit, brengt lossless audio naar AirPods Max

Apple heeft voor het eerst een USB-C-naar-3,5mm-kabel uitgebracht. De kabel maakt mede lossless audio mogelijk met de koptelefoon AirPods Max. Dat is vanaf ergens in april mogelijk na een update voor het apparaat.

De kabel komt uit voor 45 euro, schrijft Apple. Er was al een adapter met USB-C en een vrouwelijke 3,5mm-aansluiting, maar deze kabel heeft een mannelijke 3,5mm-plug en is dus te gebruiken om in te pluggen bij bijvoorbeeld in-flightentertainment in vliegtuigen, meldt Apple. De kabel werkt ook voor andere apparaten dan de AirPods Max.

Een update voor Apples koptelefoon maakt onder meer lossless audio mogelijk met de koptelefoon, in combinatie met muziekstreamingdienst Apple Music. Dat is 24bit-audio met een samplerate van 48kHz, zegt de fabrikant.