Apple voegt integratie met zes dj-platforms toe aan Apple Music

Apple Music is voortaan ook te gebruiken binnen de dj-platforms AlphaTheta, Serato, Engine DJ, Denon DJ, Numark en RANE DJ. Daardoor kunnen dj's direct vanuit Apple Music sets creëren. De streamingdienst had al een integratie met de DJay Pro-software van Algoriddim.

Door de integratie krijgen dj's toegang tot meer dan 100 miljoen nummers om sets mee te bouwen en te oefenen op software- en hardwareplatforms, meldt Apple. 'Deze vernieuwing betekent dat dj’s in hun creatieve workflow al die nummers van Apple Music binnen handbereik hebben, zodat ze makkelijker in real time muziek kunnen ontdekken en afspelen', zegt Stephen Campbell, global head of dance, electronic & dj mixes bij Apple Music.

Apple voegt ook een pagina genaamd 'DJ with Apple Music' toe aan Apple Music met voor dj's samengestelde playlists. Ook voegt het bedrijf pagina's toe van de dj-platforms, met mixes en playlists. Bij de introductie van Apple Music was er een DJ Mixes-programma beschikbaar met mixes en sets voor dj's. De techgigant bracht ook het live radiostation Apple Music Club uit, met 24/7 doorlopende sets.