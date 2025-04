Sonos activeert Dolby Atmos-ondersteuning voor Apple Music

Sonos activeert vanaf dinsdag de ondersteuning voor Dolby Atmos voor Apple Music. De functie wordt ook wel spatial audio genoemd en zit in de 15.2-update. De functie is beschikbaar op de Sonos Era 300, de Arc en de tweede generatie Beam.

Een Reddit-gebruiker meldt dat de nieuwe functie beschikbaar is op Apple Music. Ondersteuning voor spatial audio is een langverwachte functie van gebruikers. Als de functie is geactiveerd, is het Dolby Atmos-logo te zien in de Apple Music-app. Om van de feature gebruik te maken moet de gebruiker de Sonos-app updaten naar versie 15.2. Die is vanaf dinsdag beschikbaar in de Play en de App Store.

Sonos heeft slechts een paar apparaten die de nieuwe functie ondersteunen. Enkel de onlangs uitgebrachte Sonos Era 300, de Arc en de tweede generatie Beam bieden ondersteuning voor spatial audio. Tweakers schreef eerder al over de aankondiging van de Era, waar ook de ondersteuning voor Dolby Atmos werd geïntroduceerd. Apple Music is vooralsnog de enige muziekstreamingdienst die spatial audio ondersteunt op Sonos-apparaten.