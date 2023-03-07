Sonos brengt Era 300-speaker uit met ruimtelijke audio en Dolby Atmos

Sonos heeft twee nieuwe speakers geïntroduceerd, de Era 100 en Era 300. Dat zijn de eerste speakers van het bedrijf met een bluetoothverbinding. De Era 300 heeft daarnaast ruimtelijke audio, een langverwachte functie.

De Era 300 is het duurdere model die naast een hogere prijs ook de interessantste specificaties heeft. Het apparaat heeft een ovale vorm met speakers die niet alleen aan de voorkant zitten, maar ook tweeters die zowel aan de zijkant als de bovenkant zitten. Daarmee wordt het geluid ook naar boven gericht. De Era 300 heeft zes drivers, vier tweeters en twee woofers. Sonos heeft voor het eerst Dolby Atmos in de speaker geïntegreerd voor het afspelen van spatial audio. De speaker kan daarnaast samen met de Arc-soundbar worden gebruikt als twee achterspeakers voor een 7.1.4-opstelling. Het apparaat kan ook aan een Beam Gen 2 worden gekoppeld voor een 5.1.4-opstelling.

De Era 100 is een beknopte variant van de 300. Het grote verschil zit met name in het ontbreken van Dolby Atmos; de Era 100 heeft met zijn drie drivers, twee tweeters en een enkele woofer geen mogelijkheid voor ruimtelijke audio.

Sonos Era 300 Sonos Era 300 Sonos Era 300

De speakers verschillen ook qua formfactor. De Era 100 lijkt qua vorm het meest op de bestaande One-speaker, maar beide apparaten hebben een aanraakbedieningspaneel bovenop en een fysieke schakelaar om de stemassistent uit te schakelen. De Era's ondersteunen Alexa, maar ook Sonos' Voice Control, de stemassistent die overigens nog geen Nederlands kan verstaan.

Sonos heeft voor het eerst ook Bluetooth 5.2 toegevoegd aan een standalonespeaker. Het is niet bekend welke bluetoothversie en codecs worden ondersteund; Sonos maakt die informatie niet openbaar. Beide Era's hebben daarnaast een fysieke aansluiting, maar dat is alleen mogelijk met een USB-C-poort. De apparaten zijn al te koop, maar worden vanaf 28 maart geleverd. De Era 100 kost 279 euro en de Era 300 heeft een prijskaartje van 499 euro.

Sonos Era 100 Sonos Era 100

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 07-03-2023 17:05
60 • submitter: Miesjh

07-03-2023 • 17:05

60

Submitter: Miesjh

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Reacties (60)

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Jeuvie 7 maart 2023 17:43
Wat heb je aan een ERA 300 met spatial audio als je deze niet rechtstreeks aan je TV kunt koppelen? Of zou hier een functie zijn weggelegd voor de Apple TV 4K 2022 net als met de HomePod 2023?
supersnathan94 @Jeuvie7 maart 2023 17:47
Omdat je ze alleen kunt gebruiken als achter speakers in een “5”.1.4 setup met een arc of beam2.

Blijf het stom vinden dat ze geen front ondersteuning uitbrengen. Dat virtuele gebeuren werkt allemaal maar matig.
Equites @supersnathan947 maart 2023 18:12
Je kan ze ook als losse speakers met Atmos audio van Apple of Amazon gebruiken.

Geen idee hoeveel dat toevoegt.

Ik wacht ook met smart op het moment dat ik dedicated front L + R speakers kan toevoegen. Lijkt me een no-brainer, ook vanuit Sonos (weer potentieel 2 extra speakers per verkochte soundbar), maar schijnbaar is het toch lastig.
Stpan @Equites8 maart 2023 08:32
Apple Music & Tidal streamen Atmos niet rechtstreeks naar Sonos. Alleen Amazon doet dit. Maar Amazon Music Unlimited is buiten de US niet beschikbaar.

Het Atmos verkooppraatje is in Nederland zo goed als praktisch onhaalbaar op deze speakers. Tenzij Sonos op de achtergrond werkt met partijen als Apple Music en Tidal om rechtstreeks streamen wel mogelijk te maken.
supersnathan94 @Stpan8 maart 2023 13:13
Wat dus ook niet gaat gebeuren.

Apple heeft niet zo iets als “Apple Music connect” gaat dus altijd via een los device via Airplay achtige oplossingen. Zelfs met Apple native devices is het soms maar de vraag of ze “Apple music Connect” doen (want er wordt wel degelijk een en ander overgedragen) of wel gewoon streamen, want als je niet ingelogd bent werkt het nog steeds bijvoorbeeld.
En als je wel ingelogd bent en de wifi uitschakelt dan wil het soms ook stoppen.

Sws is dat hele atmos/spatial audio verhaal met dit soort speakertjes gewoon louter interessant doen. Er is geen enkele partij die dit aanbied zonder draad en met deze grote aan apparaat ga je never nooit niet een fatsoenlijk geluidsbeeld neerzetten. Ja Sonos is ver gekomen met virtuele soundstages, maar ze komen nog steeds niet eens in de buurt van gewoon een fysieke luidspreker. Ook al issie van karton.
Fab1Man @supersnathan948 maart 2023 13:24
Try again: https://www.iculture.nl/n...-music-ruimtelijke-audio/
Stpan @Fab1Man8 maart 2023 14:18
Dat is goed nieuws!

Leek me al sterk dat al die tamtam over spatial audio niet ondersteund zou worden met 'major' streamingdienst.

De Sonos Arc heeft al 2 jaar Atmos ondersteuning, maar dat werd niet zo actief als marketing ingezet.

Ik ben benieuwd, heb zelf een Arc met twee rear One SLs.

De toegevoegde waarde voor muziek lijkte nihil, maar ja, nieuwsgierigheid he?

[Reactie gewijzigd door Stpan op 22 juli 2024 16:07]

supersnathan94 @Fab1Man8 maart 2023 16:59
Well. Did not see that coming :*)

Maar blij verrast. Dat geeft iig mogelijkheden voor de toekomst. Moet eerlijk zeggen dat ik dat meer/beter nieuws vind dan het feit dat sonos zo’n nieuwe speaker uitbrengt.
faxityy @Jeuvie7 maart 2023 18:09
Apple music streamt sinds een tweetal jaar Atmos.
Maar de ERA 300 heeft geen HDMI input poorten dus de enige mogelijkheid is al draadloos.
Bluetooth en airplay2 hebben geen support voor Atmos, dus het vermoeden is dat er met deze speaker directstreaming vanuit Apple Music mogelijk gaat zijn.
Stpan @faxityy8 maart 2023 03:47
Atmos kan over bluetooth worden afgespeeld.

Mijn iPhone 13 & Sony Xperia 5 III > Sony 1000XM5 geven keurig Dolby Atmos of Spatial Audio logotootjes weer in de relevante apps.

Airplay2 is volgens mij een beetje een verzamel naam voor het delen van audio met apparaten, en ik kan 2 scenarios bedenken:

1. Ik verplaatst het afspelen.
Als je middels Airplay2 de streaming van je telefoon naar je apparaat verplaatst, dan neemt het apparaat de streaming over, en is Airplay2 alleen een protocol om te zeggen 'van iPhone naar AppleTV'. Als je Tidal van je iPhone naar je AppleTV verplaatst zou de AppleTV Tidal App afspelen in Atmos. Mits je het abonnement hebt en je end-to-end setup allemaal Atmost ondersteunt.

2. Als je Airplay2 gebruikt om het geluid van je iPad naar je Sonos te streamen. Of je wilt je AppleTV niet via de HDMI kabels maar via Airplay2 naar je Sonos streamen, dan is Stereo (PCM) de enige optie. 5.1, Dobly Digital & Atmos worden niet ondersteund.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 22 juli 2024 16:07]

Stpan @Jeuvie8 maart 2023 04:57
Zover ik kan nagaan is Amazon US, met een Music Unlimited abonnement (dus niet in Nederland beschikbaar) de enige partij die Dolby Atmos rechtsstreeks naar Sonos speakers streamt. In alle andere gevallen ben je afhankelijk van input op een device (een app op je TV, of een apparaat dat je aan te TV hangt).

De opties zijn theoretisch:
Amazon Music US > Sonos (bron)
Tidal HD+ > Apple TV 2nd Gen* > TV met eARC > Sonos
Apple Music > Apple TV 2nd Gen* > TV met eARC > Sonos

Mijn TV heeft geen eARC, dus ik kan Dolby Atmos niet via mijn AppleTV door mijn TV naar mijn Sonos Streamen. Ondanks een Tidal HD+ (proef)abonnement, een Apple TV 2nd Gen en een Sonos Arc met 2 rear One's.

De Apple TV HDMI kabel rechtstreeks in de Sonos Arc prikken gaat niet, Apple TV weigert dan om Tidal af te spelen. Ik heb het niet met Apple Music kunnen proberen.

Dus tenzij ik streamingsdiensten heb gemist, is het met Nederlandse abonnementen voor alsnog onmogelijk om Dolby Atmos rechtsstreeks naar je Sonos te sturen zonder minimaal een Apple TV en TV met eARC aansluitingen.

Wat vreemd is, want mijn telefoon en koptelefoon over bluetooth (iPhone 13 / Sony Xperia 5 III + Sony WH-1000XM5) streamen Apple TV+, Netflix en Tidal wel met Dolby Atmos & Sony 360. Het effect is natuurlijk nauwelijks te merken op een hoofdtelefoon, een gimic die even leuk was om te proberen. Maar wel fijn om het Dolby Atmos logootje te zien in de apps.

Als Apple Music & Tidal echt willen inzetten op 'spatial audio' - denk ik dat Sonos gebruikers de grootste markt zijn. Maar dan moet het wel rechtsstreeks gestreamed kunnen worden (zoals bij Amazon US) omdat de kans dat Sonos gebruikers ook nog een Apple TV en eARC hebben vrij minimaal is.

Technisch kan het bewijst Amazon. Dus voor mij een groot vraagteken wat de obstakels zijn voor bijv. Tidal.

*Tidal streamt Dolby Atmos ook op FireStick 4K en Nvida Shield 2019 of recenter.
** Tegenstrijdige berichtgeving over QoBuz (wat in Nederland beschikbaar is)
Het zou wel werken op je Sonos Arc/Beam (bron)
Het zou niet werken op deze set speakers (bron)

[Reactie gewijzigd door Stpan op 22 juli 2024 16:07]

kw_nl 7 maart 2023 19:30
Deze kan je niet echt aan de muur hangen toch?
witterholt @kw_nl7 maart 2023 19:44
Zeker wel, zie https://www.sonos.com/nl-...roductTypes=mount-shelves

[Reactie gewijzigd door witterholt op 22 juli 2024 16:07]

SeBsZ @witterholt7 maart 2023 20:26
Mijn hemel 89eur voor een stukje metaal
acreed166 @SeBsZ7 maart 2023 21:47
AliExpress alternatieven zullen snel volgen
Joeriu 7 maart 2023 17:17
Dat zijn de eerste speakers van het bedrijf met een bluetoothverbinding
De Sonos Move heeft toch ook een Bluetooth verbinding?
uitvoering: Sonos Move Zwart
RefriedNoodle @Joeriu7 maart 2023 19:02
De Roam ook.
knaap92 @Joeriu7 maart 2023 17:21
Klopt. In de laatste alinea met de twee foto's lijkt ook naar die move verwezen te worden.
De move heeft:
Bluetooth 4.2
Verbinding (wlan) 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Audiocodec AAC, sbc
supersnathan94 @knaap927 maart 2023 17:46
Die laatste twee fotos zijn de era 100. De goedkopere variant van de twee dus.
Lounge Deluxe @knaap928 maart 2023 10:24
en Airplay 2 niet te vergeten :)
Rambolinie 7 maart 2023 18:50
Moet ik nou voor die dolby athmos opstelling als achterspoiler 2 x de era 300 plaatsen of 1x
witterholt @Rambolinie7 maart 2023 19:06
Twee stuks Era 300. In het artikel staat: "De speaker kan daarnaast samen met de Arc-soundbar worden gebruikt als twee achterspeakers voor een 7.1.4-opstelling.".
Daarnaast staat op de Sonos site bij de Era 300 het volgende: "Ervaar sensationeel surroundgeluid door twee speakers te koppelen met Arc of Beam (Gen 2).".
Lijkt me duidelijk genoeg.

[Reactie gewijzigd door witterholt op 22 juli 2024 16:07]

410Gone 7 maart 2023 17:10
Jammer dat ik deze niet kan gebruiken op m'n desktop pc.
adje123 @410Gone7 maart 2023 17:38
Als je zoveel geld wil uitgeven voor een PC set dan is Edifier een aanrader.
Vooral de S3000 Pro.
Enige nadeel, ze zijn een stuk groter en een stuk zwaarder.
SjonnieK @adje1237 maart 2023 19:32
Ik heb de S2000 Pro en die zijn ook al erg goed!
miknic @adje1237 maart 2023 19:34
Hier de Edifier s350db op mijn gamingrig. Wat een prachtgeluid komt eruit.
410Gone @adje1237 maart 2023 17:43
Ik heb nu de Bowers & Wilkins MM-1, maar wil eens wat anders.
supersnathan94 @410Gone7 maart 2023 17:49
Bluesound powernode al eens bekeken?

Kun je setje mooie speakers aan hangen.
FLUPSIE @410Gone7 maart 2023 18:33
KEF LSX II; Triangle Borea Bro2 Active/Bro3 Active of AIO Twin; Swan D1090; Klipsch The Fives; iLoud MTM of Micro; Vanatoo T1 Encore of T0; Kanto TUK of YU-4/YU-6

Als geld niet een probleem is dan zou ik voor specifiek desktop gebruik KEF LSX II speakers aanraden, een goede balans tussen grote en geluid. Als je toch wat meer wilt zijn de Triangle speakers zeer goed. Als je wat budget bewuster bent zou je in klein formaat iLoud Micros/Vanatoo T0s of Swan D1090/Kanto YU-6 in wat normaler formaat kunnen kiezen. De Swan lijkt misschien niet beschikbaar, maar is gewoon constant uitverkocht.

Ook zou je voor passieve speakers met een versterker kunnen gaan of actieve speakers met een voorversterker

[Reactie gewijzigd door FLUPSIE op 22 juli 2024 16:07]

Dynion @410Gone7 maart 2023 18:55
Heb ook de MM-1 gehad. Erg fijne "melkpakjes" :-)

Voor mij waren de Ruark MR1 een mooie upgrade met vergelijkbaar formaat, en als je iets groter wilt de Kef X300A of LSX. (ik gebruik nu de X300A)

Audioengine levert ook fijne spullen voor een mooie prijs, maar vond ik wat verfijning missen. De Edifier hierboven genoemd is meteen een boekenplank luidspreker op volledig formaat. Bij mij pastte dat in elk geval niet. De iets kleinere S1000 heb ik wel gehoord, klinkt prima, maar nog steeds erg groot voor een gemiddeld bureau.

Ontopic:

Ligt het aan mij of gaan ze qua vorm meer richting het ovale van bijvoorbeeld Devialet (niet dat ze er erg op lijken, maar puur qua vorm)? Er lijkt nu in elk geval ruimte voor een push-pull systeem. Heeft iemand de uitgebreidere specs?
Sander-00 @410Gone7 maart 2023 20:11
Ik heb recent een set kali audio in8 v2's gekocht, ik vind het geluid grandioos.
JDx @adje1237 maart 2023 19:45
1280DB en 1700BT hier, prachtige kastjes, zo groot zijn ze ook niet.

Was vroeger echt van de Sony en Marantz en Denon, maar dit merk heeft me echt verrast.
adje123 @JDx7 maart 2023 19:48
Mooi he......,

Maandje terug de Edifier S1000MK2 gescoord voor 180 euro bij Coolblue(Tweedekans).
Wat een monsters in alle opzichten!
JDx @adje1237 maart 2023 19:51
Ja en nog een Fiio E10K gescoord voor 67 euro bij Amazon (nieuw), Sennheiser HD599 SE voor 77 euro en wil nu alleen nog een Beyerdynamic 990 erbij en dan zit ik wel goed met gamen en muziek.

Overigens bij de TV nog wel 2 grote actieve Loewe L2A zuilen.
DamirB @410Gone7 maart 2023 17:13
Voor de desktop pc zijn er voor de prijs vast wel betere speakers te vinden. Je betaalt natuurlijk voor het Sonos multiroom eco-systeem, weet niet hoe erg je dat op de desktop nodig hebt
Torac @410Gone7 maart 2023 17:17
Je kunt voor 25,- een usb c naar 3.5mm jack adapter kopen. Dan zouden ze met pc gewoon kunnen werken. Waarschijnlijk wel als 2x mono.
boratnl @410Gone7 maart 2023 17:40
Misschien is het via bluetooth mogelijk om te koppelen met de pc (mits je mo-bo bluetooth heeft of anders een dongle natuurlijk).
Get!em @410Gone7 maart 2023 18:33
Een usb (c) Bluetooth adapter 5.x? Voor paar tientjes te koop.

Gebruik ik hier ook om de Nousecancelling headphones mee te koppelen.
massareal @410Gone7 maart 2023 18:43
Misschien dat je via Bluestack dit wel kan doen, t is een gok, maar waarschijnlijk werkt t wel.
Luchtbakker @410Gone7 maart 2023 18:51
Jammer dat ik deze niet kan gebruiken op m'n desktop pc.
Want je kan een pc niet voorzien van een bluetooth stick? Er zijn ook goede kwaliteit bluetooth sticks te vinden die redelijk goede kwaliteit doorsturen.
DUX @410Gone7 maart 2023 20:31
Los van de andere suggesties alhier, ga eens op zoek naar de software genaamd TuneBlade. Kun je zelf je muziek streamen naar Airplay-apparaten.
Stevie_ 7 maart 2023 19:50
Ben benieuwd hoe het geluidskwaliteit is. De vorige generatie waren aardappels met veel gebonk, verschrikkelijk. Als er iets meer warmte en sprankeling in zit dan haal ik met veel liefde Sonos in huis.
Gerard001a 7 maart 2023 20:15
Jammer dat je nu ook gedwongen bent om maandelijks te gaan (apple of amazon) betalen, anders doet je speaker het niet. ☹️
Opvallend is dat alleen spraakassistenten Amazon Alexa en Sonos Voice worden ondersteund. De veelgebruikte Google Assistent ontbreekt 🤔
Vind dat eigenlijk een soort koppelverkoop 😏

[Reactie gewijzigd door Gerard001a op 22 juli 2024 16:07]

tmnvanderberg @Gerard001a8 maart 2023 08:28
Google Voice Assistant voor smart speakers is dood. Worden al een tijd geen nieuwe projecten goedgekeurd door Google.
Gerard001a @tmnvanderberg8 maart 2023 10:07
Ok, dat verklaard het gebrek dan aan Google Voice :)
Jammer die beslissing van Google
OhMyGod 7 maart 2023 17:27
De beam gen 2 staat op mijn wensen lijst. Samen met de sub- mini. Ik zou deze graag willen maar het houdt een keer op.
no_way_today 7 maart 2023 18:38
De move heeft toch ook Bluetooth. Zelf de move en Beam gen 2, maar m’n 5’s zijn zeer snel omgewisseld voor de home 350’s ongeëvenaard geluid(voor multiroom)!
OhMyGod @no_way_today7 maart 2023 18:52
Ik sta op t punt de beam gen2 te bestellen. Vond jij t slecht?
no_way_today @OhMyGod8 maart 2023 07:18
Zeker niet, puur voor de tv prima. Mijn muziek speel ik af via de home series van Denon. Breder en voller geluid dan sonos .
EN-IS @OhMyGod8 maart 2023 07:24
Zeker niet. Als losse soundbar doet het het goed. Ik heb er één namelijk voor een familielid besteld en aangesloten. De Beam verving daarmee het geluid uit de tv.

De vraag moet zijn, voldoet het voor waar ik het voor wil gebruiken. Waar wil je het voor gebruiken en in welke opstelling? :)
Segafreak83 7 maart 2023 19:08
Dus een beam 1 is obsolete dan?
witterholt @Segafreak837 maart 2023 19:48
Het is een ouder model, maar zolang deze nog door de Sonos v1 of v2 app ondersteund wordt nog niet obsolete toch?
Einknall @Segafreak838 maart 2023 10:16
Want? Die draait gewoon prima op Sonos V2.

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