Sonos brengt Era 300-speaker uit met ruimtelijke audio en Dolby Atmos

Sonos heeft twee nieuwe speakers geïntroduceerd, de Era 100 en Era 300. Dat zijn de eerste speakers van het bedrijf met een bluetoothverbinding. De Era 300 heeft daarnaast ruimtelijke audio, een langverwachte functie.

De Era 300 is het duurdere model die naast een hogere prijs ook de interessantste specificaties heeft. Het apparaat heeft een ovale vorm met speakers die niet alleen aan de voorkant zitten, maar ook tweeters die zowel aan de zijkant als de bovenkant zitten. Daarmee wordt het geluid ook naar boven gericht. De Era 300 heeft zes drivers, vier tweeters en twee woofers. Sonos heeft voor het eerst Dolby Atmos in de speaker geïntegreerd voor het afspelen van spatial audio. De speaker kan daarnaast samen met de Arc-soundbar worden gebruikt als twee achterspeakers voor een 7.1.4-opstelling. Het apparaat kan ook aan een Beam Gen 2 worden gekoppeld voor een 5.1.4-opstelling.

De Era 100 is een beknopte variant van de 300. Het grote verschil zit met name in het ontbreken van Dolby Atmos; de Era 100 heeft met zijn drie drivers, twee tweeters en een enkele woofer geen mogelijkheid voor ruimtelijke audio.

De speakers verschillen ook qua formfactor. De Era 100 lijkt qua vorm het meest op de bestaande One-speaker, maar beide apparaten hebben een aanraakbedieningspaneel bovenop en een fysieke schakelaar om de stemassistent uit te schakelen. De Era's ondersteunen Alexa, maar ook Sonos' Voice Control, de stemassistent die overigens nog geen Nederlands kan verstaan.

Sonos heeft voor het eerst ook Bluetooth 5.2 toegevoegd aan een standalonespeaker. Het is niet bekend welke bluetoothversie en codecs worden ondersteund; Sonos maakt die informatie niet openbaar. Beide Era's hebben daarnaast een fysieke aansluiting, maar dat is alleen mogelijk met een USB-C-poort. De apparaten zijn al te koop, maar worden vanaf 28 maart geleverd. De Era 100 kost 279 euro en de Era 300 heeft een prijskaartje van 499 euro.