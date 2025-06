Dolby Atmos FlexConnect combineert tv-luidsprekers met losse exemplaren

Dolby introduceert zijn Atmos FlexConnect-techniek. Hiermee kunnen de ingebouwde luidsprekers van een tv worden gecombineerd met losse, draadloze luidsprekers voor Atmos-surroundsound. De techniek wordt in eerste instantie toegevoegd aan de 2024-tv's van TCL.

Met Dolby Atmos FlexConnect kunnen de luidsprekers van compatibele televisies gecombineerd worden met accessory wireless speakers om gezamenlijk Atmos-geluid te produceren. De luidsprekers worden vervolgens gekalibreerd met in de televisie aanwezige microfoons die de positie van de aangesloten luidsprekers kunnen bepalen.

FlexConnect maakt gebruikers volgens Dolby flexibele positionering van luidsprekers voor surroundsound mogelijk. Gebruikers kunnen met de kalibratiestap hun luidsprekers 'overal in een ruimte' plaatsen. Ze kunnen de positie van hun luidsprekers volgens Dolby baseren op plekken die handig zijn, bijvoorbeeld dicht bij stopcontacten. Met het kalibratiesysteem wordt ook het geluid aangepast op basis van de 'mogelijkheden' van luidsprekers.

De functie werkt alleen in combinatie met compatibele televisies. TCL is de eerste fabrikant die FlexConnect gaat ondersteunen. Het bedrijf doet dat met zijn 2024-line-up televisies. Dolby en TCL geven later deze maand een eerste demo van de techniek tijdens de IFA-beurs in Berlijn.

TCL gaat bij release ook bijbehorende accessory speakers uitbrengen, die gecombineerd kunnen worden met een compatibele FlexConnect-televisie. Vermoedelijk komen andere fabrikanten later ook met televisies en luidsprekers die de techniek ondersteunen, hoewel Dolby daarover nog geen concrete details heeft gedeeld.