Prime Video lijkt Dolby Vision te ondersteunen op Apple TV 4K

Amazons Prime Video-app voor tvOS en de Apple TV 4K lijkt inmiddels ook de high dynamic range-standaard Dolby Vision te ondersteunen. Deze hdr-standaard werd bij Prime Video al ondersteund op allerlei smart-tv's, maar het ontbrak nog bij de Apple TV 4K.

Onder meer op Reddit wordt getoond dat er sprake is van Dolby Vision-ondersteuning bij de serie The Rings of Power. Het lijkt vooralsnog beperkt te zijn tot de eerste vier episodes van deze serie, schrijft de website FlatpanelsHD op basis van eigen bevindingen. De episodes die daarna volgen, zijn nog beperkt tot de HDR10-standaard. Daarmee lijkt het erop dat Amazon momenteel bezig is om Dolby Vision breder beschikbaar te maken bij Prime Video op de Apple 4K TV.

De website heeft het getest bij versie 1.2.34 van de Prime Video-app in combinatie met de Apple TV 4K-apparaten uit 2022 en 2021, maar naar verwachting zal het ook werken met de versie uit 2017. FlatpanelsHD meldt verder dat er naast Dolby Vision-ondersteuning sprake was van een 4k-resolutie, een gemiddelde bitrate van 20Mbit/s en dat ook Dolby Atmos werd ondersteund.