Amazon Prime Video krijgt op 29 januari advertenties, maar nog niet in Benelux

Amazon Prime-abonnees uit Canada, Duitsland, de VS en het VK krijgen vanaf 29 januari ‘beperkte’ advertenties te zien bij tv-series en films. De maatregel van Amazon was eerder al aangekondigd, maar toen kon het bedrijf nog geen concrete datum noemen.

Het bedrijf stelt op een supportpagina dat advertenties nodig zijn om toekomstige investeringen in 'meeslepende content' op lange termijn mogelijk te maken. Er zullen naar verluidt minder advertenties te zien zijn dan op lineaire televisie en andere streamingdiensten. Gebruikers die geen advertenties willen zien, kunnen volgens Amazon kiezen voor Prime Video Ad Free. Deze abonnementsformule kost 3 dollar per maand extra.

De advertenties zullen aanvankelijk enkel te zien zijn door abonnees in Canada, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Later in het jaar komen de advertenties ook naar Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië. Het is niet duidelijk of en wanneer de advertenties naar abonnees in België en Nederland komen.