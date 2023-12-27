Amazon Prime Video krijgt op 29 januari advertenties, maar nog niet in Benelux

Amazon Prime-abonnees uit Canada, Duitsland, de VS en het VK krijgen vanaf 29 januari ‘beperkte’ advertenties te zien bij tv-series en films. De maatregel van Amazon was eerder al aangekondigd, maar toen kon het bedrijf nog geen concrete datum noemen.

Het bedrijf stelt op een supportpagina dat advertenties nodig zijn om toekomstige investeringen in 'meeslepende content' op lange termijn mogelijk te maken. Er zullen naar verluidt minder advertenties te zien zijn dan op lineaire televisie en andere streamingdiensten. Gebruikers die geen advertenties willen zien, kunnen volgens Amazon kiezen voor Prime Video Ad Free. Deze abonnementsformule kost 3 dollar per maand extra.

De advertenties zullen aanvankelijk enkel te zien zijn door abonnees in Canada, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Later in het jaar komen de advertenties ook naar Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië. Het is niet duidelijk of en wanneer de advertenties naar abonnees in België en Nederland komen.

Amazon Prime Video
Amazon Prime Video

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 10:22 338

27-12-2023 • 10:22

338

Lees meer

Australische toezichthouder klaagt Amazon aan om advertenties in Prime Video
Australische toezichthouder klaagt Amazon aan om advertenties in Prime Video Nieuws van 30 juni 2026
Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland
Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland Nieuws van 16 oktober 2024
Amazon verhoogt aantal advertenties in Prime Video
Amazon verhoogt aantal advertenties in Prime Video Nieuws van 3 oktober 2024
Amazon Prime Video toont teasertrailer Like a Dragon: Yakuza
Amazon Prime Video toont teasertrailer Like a Dragon: Yakuza Nieuws van 28 juli 2024
Amazon Prime Video met advertenties ondersteunt geen Dolby Atmos en Vision
Amazon Prime Video met advertenties ondersteunt geen Dolby Atmos en Vision Nieuws van 13 februari 2024
Amazon schrapt honderden banen bij Prime Video en MGM Studios
Amazon schrapt honderden banen bij Prime Video en MGM Studios Nieuws van 10 januari 2024
Amazon Prime Video Channels sluit deal met Crunchyroll in enkele landen
Amazon Prime Video Channels sluit deal met Crunchyroll in enkele landen Nieuws van 24 oktober 2023
Amazon Prime Video krijgt volgend jaar advertenties, nog niet in Benelux
Amazon Prime Video krijgt volgend jaar advertenties, nog niet in Benelux Nieuws van 22 september 2023
'Amazon overweegt Prime Video-abonnementsvorm met reclame uit te brengen'
'Amazon overweegt Prime Video-abonnementsvorm met reclame uit te brengen' Nieuws van 8 juni 2023
Amazon gaat eigen films en series aanbieden op andere platforms
Amazon gaat eigen films en series aanbieden op andere platforms Nieuws van 8 mei 2023
Gerucht: Apple steekt miljard dollar in films voor release in bioscopen
Gerucht: Apple steekt miljard dollar in films voor release in bioscopen Nieuws van 23 maart 2023
Prime Video lijkt Dolby Vision te ondersteunen op Apple TV 4K
Prime Video lijkt Dolby Vision te ondersteunen op Apple TV 4K Nieuws van 17 januari 2023
Amazon test in India goedkoper 'Prime Lite'-abonnement
Amazon test in India goedkoper 'Prime Lite'-abonnement Nieuws van 16 januari 2023
Meer producten en artikelen
Internet Amazon Abonnement Amazon Prime Streaming

Reacties (338)

-Moderatie-faq
338
337
94
2
0
196
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DD-IRM 27 december 2023 10:27
Bekend recept: nu nog weinig ads, maar dat worden er meer, let maar op.
Om zo de klant richting Premium te sturen.
Goed afgekeken van Youtube.....
Robbierut4 @DD-IRM27 december 2023 10:28
Prime video is al een betaalde dienst. Dus niet te vergelijken met youtube. Dit is gewoon een manier om nog meer geld uit te knijpen.
david-v
@Robbierut427 december 2023 10:40
Dit is gewoon een manier om nog meer geld uit te knijpen
Nee, eerder om het niet meer een verlies lijdende onderdeel te laten zijn. Voor €2.99 kan je natuurlijk geen streaming dienst + gratis verzendkosten in de lucht houden

edit: gezien de ontelbare reacties op de maandprijs. Pas vanaf januari 2024 is de prijs €4.99. In december heb ik nog steeds de oude prijs betaald van €2.99. Desondanks kan je voor die prijs nog steeds niet een streaming dienst winstgevend draaien, zeker niet gezien wat je er allemaal erbij krijgt , onder andere gratis leveringen.

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 10:15]

BounceMeister @david-v27 december 2023 11:34
Alsof er nog niet genoeg geld verdiend wordt bij Amazon. ;)

[Reactie gewijzigd door BounceMeister op 23 juli 2024 10:15]

raro007 @BounceMeister27 december 2023 12:00
Dus mag amazon met 1 tak giga verlies leiden en compenseren met een ander?
Stoney3K @raro00727 december 2023 12:49
Dat is een klassieke truc om belasting te ontwijken. Aan de ene kant winst maken maar aan de andere kant verlies en onkosten afschrijven zodat de nettowinst van de hele holding op of onder nul uitkomt.

Noemen ze "Hollywood-accounting".
ari3 @Stoney3K27 december 2023 21:15
Je doet net alsof hollywood-accounting een truukje is, maar dat is het niet natuurlijk.Als de nettowinst door verliezen en kosten op of onder nul uitkomt dan maakt je dus letterlijk geen winst want de kosten/baten is negatief. Er dan dan geen sprake van belastingontwijking want er is immers geen winst.
Stoney3K @ari328 december 2023 00:05
Kunstmatige 'kosten' om de nettowinst te drukken zijn natuurlijk geen kosten.
sanderjk @Stoney3K28 december 2023 00:55
Er wordt geschoven met posten en investeringen zodat projecten nooit winst maken. Geen winstbelasting, geen royalties dus.

Bijvoorbeeld Return of the Jedi, Batman, Forest Gump en Harry Potter zijn helaas allemaal verliesgevend.

Als hier een rechtzaak over begonnen wordt, krijg je altijd een settlement, maar kom je nooit meer aan het werk.Nog nooit zijn alle boeken open gegaan in rechtzaak.
Verwijderd @ari327 december 2023 22:27
Er is wel winst, maar deze wordt gebruikt om aan de andere kant onder de prijs te verkopen en zo eerlijke spelers uit de markt te duwen, waarna aan die kant ook de winst weer verhoogd kan worden.

Zulke praktijken zouden zwaar beboet moeten worden.
aymeric @Verwijderd29 december 2023 10:39
Goeie uitleg ja,
Jerie @Stoney3K27 december 2023 14:08
:) dit dus. Ook exact wat Amazon doet. Bol.com deed of doet dit trouwens ook. Ondertussen prijzen ze de concurrentie de markt uit want die kunnen niet concurreren, en je bent een dief van je portemonnee als je naar de concurrent gaat. Ondertussen is het een walhalla van scammers met dropship rotzooi en gebrek aan garantie. Amazon is een en al marktverstorend.

De bait and switch van Amazon Prime Video was me allang duidelijk maar ze hebben er een geduchte concurrent bij: piraterij. Als ik straks glas heb (en meer dan half Nederland heeft 't al) dan ga ik weer lekker terug naar die praktijken. Ik krijg dan alles binnen zonder enige vorm van reclame.

Overigens zal ik iets als Prime waarschijnlijk wel houden maar om een andere reden: gefilterde content voor m'n kinderen. Maar als ze al die streamingdiensten duurder blijven maken dan loont het om ook dat handmatig te doen. Ze kijken toch nog graag steeds hetzelfde. Een hit blijft lang een hit.
lithiumangel @Jerie28 december 2023 09:34
Prime video is jaren gewoon 2,99 per maand ,en daar heb je gratis verzenden en wat andere opties gewoon bij gehad. Dat is gewoon de prijs van 1 grote fles Cola per maand. Dat is echt niks en heb je van kunnen profiteren.

Het gaat in Jan 2024 naar 4,99 maar dat is alsnog vergeleken met de concurentie (D+,Netflix) een habbekrats. Dus ja, daar mogen een paar reclames ook wel bij vind ik. Je hebt al streaming on demand, dus je bent alsnog een stap vooruit tegenover reguliere televisie programeringen, een reclame vooraf boeit toch niet? Ga je ff een snack pakken.

Wat "walhalla van scammers met dropship rotzooi en gebrek aan garantie" betreft; daar kies je toch echt zelf voor om dat spul te kopen. Jij kiest er dan voor om troep te kopen en van een anderes seller. Als je gewoon bij Amazon zelf koopt, niks aan de hand. (Staat duidelijk aangegeven) ik heb veel dingen bij Amazon gekocht in de laatste paar jaar, ook duurdere artikelen (Bellroy en Peak design tassen, Nikon mirrorless cameragear, 4-8 disk enclosures) en daar is 1. Nooit wat mis mee geweest 2. Nooit dropship rotzooi tussen gezeten. Garantie afhandeling bij een DOA moet je bij Amazon zijn, voor dingen daarna gewoon direct bij de fabrikant zelf.

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 23 juli 2024 10:15]

Massiefje @lithiumangel28 december 2023 12:41
Ik ben juist van mijn TV- en kabelabonnement af gegaan, omdat ik gek werd van reclames. Ik kies dan voor streamingdiensten, die content aanbieden die ik leuk vind.

Vervolgens gaan ze weer reclame toevoegen, of ik moet EXTRA betalen. Betalen om iets NIET te zien.

Voor jou is reclame dus 'niet boeiend' blijkbaar, voor mij wel....
apis29 @lithiumangel28 december 2023 16:14
Prime is in eerste instantie de gratis verzending en daar krijg je extra's als Prime Video bij ;) . En voor garantie moet je altijd bij de verkoper zijn, niet bij de fabrikant. Fabrieksgarantie is een extra ...

Nou heb ik niet per se gratis verzending voor elk prul van een paar euro nodig dus had liever apart €2,99 voor Prime Video blijven betalen ...
Jerie @lithiumangel28 december 2023 18:15
Ik kijk geen lineaire TV (vooral commerciële heeft belachelijk veel reclame). Dus die vergelijking gaat niet op. De keer dat ik wel keek (voetbal) zag ik scams (cryptocurrency) bij de NPO. De vergelijking gaat zoals ik al stelde met piraterij. De kosten zitten aldaar in iets als een seedbox, Usenet server, NZB indexer, VPN, electriciteit, opslag, enz. De kosten zijn dus nooit nul, en altijd hoger dan een STB, maar met zonnepanelen en BF deals weet ik de kosten zeer laag te houden.
rko4u @lithiumangel28 december 2023 19:16
Maar als 4,99 het reclame abbo wordt en je dan 7,99 betaalt voor een service zonder reclame, begint het wel aardig in de buurt van de budgetabonnementen van de concurrentie te komen, voor een duidelijk minder aanbod dan bijvoorbeeld Netflix. Voor 2,99 vond ik dat geen probleem, maar voor dit soort bedragen, ga ik dat toch heroverwegen.
HairyWeasel @rko4u29 december 2023 19:02
Ligt er een beetje van waar je van houdt. Ik ben meer een (arthouse) filmliefhebber en dan is Prime niet alleen de goedkopere, maar ook de betere keuze. Netflix heeft vooral eigen producties en die lijken steeds trashier te worden, meer niveau Videoland. Amazon lijkt er meer bovenop te zitten met de aankoop van goede films en ze voegen ook elke maand een stel goede klassiekers toe. Bovendien is het standaardabo van Prime met 4K HDR (als beschikbaar), waar je daar bij Netflix veel extra voor moet betalen.
zeg_ik_niet @Jerie30 december 2023 01:29
Heb je linkjes die je via pb bereid om te delen?
Tweakert2020 @raro00727 december 2023 12:18
Is niet uniek in enterprise organisaties
Arokh @Tweakert202027 december 2023 15:33
Maar is dat het beste voor de aandeelhouders? Daar draait het om, en dat is logisch.
Deleon78 @Arokh27 december 2023 15:59
Waarom denk je dat “het” daar om draait? Misschien moet je eens af van die versimpelde en onjuiste mythe.
4Lph4Num3r1c @Deleon7828 december 2023 00:31
De goodwill die Amazon creëert onder zijn klanten door zo'n streamingdienst en gratis verzending te bieden vor die 3 euro, is ook heel veel geld waard.

Door teveel reclame in te bouwen, kan de dienst potentieel vervallen van die toffe dienst die ze nu aanbieden, in de zoveelste vervelende streamingsdienst.
FearMe @Deleon7827 december 2023 17:43
Omdat aandeelhouders doorgaans hun geld investeren in bedrijven om geld te verdienen.
Ik denk dat de hoeveelheid investeerders die om ideologische redenen in Amazon investeert klein is.
Manderlay1 @FearMe27 december 2023 23:13
Aandeelhouders ≠ investeerders aandelen kopen die op de markt zijn is niet investeren in een bedrijf.
Remc0_ @raro00727 december 2023 12:21
AWS is daar een goed voorbeeld van ja, dat heeft heel lang alle goede deals voor onder de kostprijs bekostigd binnen Amazon.
Sjekster @raro00727 december 2023 13:04
Ja, want soms zorgr verlies bij de ene ook voor meer inkomsten bij de andere.
Rex @raro00727 december 2023 21:19
Dus mag amazon met 1 tak giga verlies leiden en compenseren met een ander?
Dat is letterlijk Amazon's strategie om groot te worden. Google: Amazon loss leader strategy

[Reactie gewijzigd door Rex op 23 juli 2024 10:15]

DaveFlash @Rex27 december 2023 23:30
google trouwens ook hoor, beiden zijn het bedrijven geworden die het optimaliseren en maximeren van loss leading tot in de perfectie hebben doorontwikkeld voor hun eigen gewin. google zet het alleen iets anders in dan amazon, bij verschillende producten, neem je gratis zoekmachine, email, agenda etc. als voorbeelden.
_NooT_ @Rex28 december 2023 10:19
Precies. Volgens mij was Amazon 1 van de eerste bedrijven die dit succesvol op grote schaal toepaste. Pas geleden heb ik een aflevering van Tegenlicht gekeken waarin dit wordt uitgelegd.
Voor de geïnteresseerden:
https://www.vpro.nl/progr...met-ons/alles-amazon.html
fvschie @raro00727 december 2023 22:59
Dat heet een loss leader. Wordt best veel gebruikt.

Logisch dat ze meer geld willen, maar advertenties op Amerikaanse stijl is wel de slechtste manier.
MrMonkE @raro00728 december 2023 21:56
Dus mag amazon met 1 tak giga verlies leiden en compenseren met een ander?
Misschien om zo concurrentie die geen andere takken hebben lekker kapot te laten gaan?
haam @BounceMeister27 december 2023 11:55
De werknemers nog meer uitknijpen gaat niet, dat zijn al uitgeperste sinasappels. Dus moet je ergens anders de winststijging voor je aandeelhouders vinden.

Een van de redenen waarom ik nooit iets van amazon bestel
kcNL @BounceMeister28 december 2023 14:12
Kan het mis hebben, maar volgens mij is Amazon een commercieel bedrijf en geen liefdadigheidsinstelling?
Gunneh @david-v27 december 2023 12:40
In de UK betalen we geen 2.99 dus dat houdt al geen stand.
Sterker nog, ik betaal maar kan 80% niet zien omdat ik in Ierland zit. Wij hebben geen eigen Amazon en moeten UK gebruiken, maar UK films en series zijn meestal niet te zien. Gebruik momenteel dan maar een VPN maar zodra de advertenties er zijn gaat de piratenhoed weer op.
loki504
@Gunneh27 december 2023 13:27
of je betaald 3 euro extra voor een ads free versie.
blijkbaar is de huidige prijs nog niet voldoenden. dan bieden ze 2 prima opties aan. of meer betalen of het zelfde blijven en af en toe een reclame. aan jou de keuze. maar als geld altijd al een probleem was is je piratenhoed nooit afgeweest.
Gunneh @loki50427 december 2023 19:53
maar als geld altijd al een probleem was is je piratenhoed nooit afgeweest.
Wat is dat nou weer voor een rare opmerking. geld is nu ook geen probleem, het principe is het probleem
of je betaald 3 euro extra voor een ads free versie.
blijkbaar is de huidige prijs nog niet voldoenden. dan bieden ze 2 prima opties aan. of meer betalen of het zelfde blijven en af en toe een reclame. aan jou de keuze.
Nee, ze bieden niet 2 prima opties aan. Ze bieden voor mij geen goede opties meer aan. Dus inderdaad aan mij de keuze. Of betalen, of niet. En ik kies het laatste
loki504
@Gunneh27 december 2023 20:14
Maar als je 3 euro extra betaald is het het zelfde als het huidige abonnement. Wat is daar ineens. Iet goed aan ?
Gunneh @loki50427 december 2023 20:59
Het is 3 extra euro dus dan is het niet hetzelfde... hoe snap je dat verschil niet?
loki504
@Gunneh27 december 2023 21:04
Dus een verhoging van 3 euro zonder goedkopere ads variant was ook een probleem. Dan is geld het probleem.... Waarom snap jij dat niet?
Gunneh @loki50427 december 2023 21:09
Holy shit, moet echt ff wat krijtjes erbij pakken schijnbaar:


10 euro zonder reclame = geen probleem
13 euro zonder reclame = probleem
10 euro met reclame = probleem

En het probleem komt niet omdat er 3 euro bij komt, het is een principe kwestie. Snappen we hem?
loki504
@Gunneh27 december 2023 21:47
Holy shit, moet echt ff wat krijtjes erbij pakken schijnbaar:


10 euro zonder reclame = geen probleem
13 euro zonder reclame = probleem
10 euro met reclame = probleem

En het probleem komt niet omdat er 3 euro bij komt, het is een principe kwestie. Snappen we hem?
Jawel dat geeft je zelf aan dat het een probleem is voor je. Prima dat je het te duur vind worden kan ik ook prima begrijpen. Maar gaan dan niet roepen dat het door ads komt. Want je hebt nog steeds een optie voor ads free. Zegt dan gewoon door de prijsverhoging vind ik het te gek worden en zeg ik hem op en ga ik minder consumeren..
arashmickey @loki50427 december 2023 23:11
Meerdere kunnen tegelijk het geval zijn:

1. Het is de prijs niet waard
2. De prijs is te hoog
3. Ads zijn niet acceptabel
4. Er spelen principe kwesties
5. Amazon maakt fouten buiten de streamingdienst om
6. Amazon concurreert niet

enzovoort
loki504
@arashmickey28 december 2023 06:18
Maar hij geeft zelf aan dat ads de reden zijn om op te zeggen. Terwijl je niet verplicht wordt een abonnement te nemen met ads. Dus is geld de reden want hij geeft zelf aan dat 10 euro zonder geen probleem is maar 13 zonder ads wel. En durven zeggen dat geld niet het probleem is...
arashmickey @loki50428 december 2023 06:51
Ik ken hun situatie niet en zei daarom niets over die persoon, noemde alleen wat mogelijke redenen.

Maar goed, persoon beweert principe kwestie die ik in jouw uitleg niet terug kon vinden, dus ik stel voor we introduceren een vage, niet nader toegelichte principe kwestie. Situatie: Onze tweaker is multimiljonair. Persoon is zo rijk dat het gemis van 3 euro in zijn portemonnee niet voelbaar is. Desondanks is persoon het principieel oneens met de rede voor een kostentoename, en daarmee dus tegen een kostentoename, inclusief tegen een kostentoename van 3 euro, inclusief tegen een kostentoename van 3 euro ofwel een abonnement met reclame.

Voilá! 10 euro is geen probleem, 13 euro of 10+reclame is wel een probleem.

Kan jij je voorstellen dat mensen een bedrijf besluiten te boycotten, zelfs als dat bedrijf de prijs van hun producten verlagen? Of denk jij dat een prijsverlaging hun automatisch ertoe leidt klant te worden? Wanneer je daar vanuit bekijkt, dan kan jij je vast ook wel voorstellen dat iemand het oneens is met de wijzigingen die Amazon doorvoert, ook als die als klant het verschil niet of nauwelijks in de portemonnee zou voelen.
loki504
@arashmickey28 december 2023 07:21
Daar kan ik voor een deel in komen. Waar ik alleen niet inkom is dat je dan een illegale manier gaat bewandelen. En dat je ads de schuld geeft. Terwijl de prijsverhoging de echte reden is. En daarin kan je inderdaad verschillende redenen hebben. En misschien had ik als reden geld beter kunnen verworden als prijsverhoging als reden.
arashmickey @loki50428 december 2023 07:34
Tsja, ik hoor wel vaker van mensen dat ze vroeger piraat waren, daarna netjes betalende klant werden, en daarna weer uit protest piraat werden.

Misschien liegen ze allemaal keihard en kunnen of willen ze die 3 euro echt niet missen, of misschien is het werkelijk een vorm van ongenoegen uiten over sommige praktijken van een bedrijf, en is die prijsverhoging een aansporing in plaats van de hoofdzaak.

Hoe dan ook, ik krijg de indruk dat jij niet zo gauw het idee loslaat dat allemaal om 3 euro gaat, of misschien geloof jij dat iedereen die beweert te annuleren nooit klant was maar altijd piraat, en maar doen alsof deze prijsverhoging de druppel is terwijl ze nog nooit een rooie cent hebben betaald. Wat het geval ook mag zijn, ik laat je graag met jouw eigen gedachten en conclusies.
Gunneh @loki50427 december 2023 23:23
|:(
SuperDre
@loki50427 december 2023 21:35
3 euro extra in mn uppie, bovenop de 5 euro, is geen kattepis. Voor een gezin kan ik me dan nog wel indenken.
loki504
@SuperDre27 december 2023 21:51
Klopt het wordt ook allemaal duurder. En kan mij ook prima voorstellen dat je wat gaat minderen in het abonnement/stream landschap. Maar ik vind het niet terecht dat je het gaat gooien op ads die in een goedkoper abonnement zitten. Terwijl je gewoon de optie hebt om ze niet te zien als je bereid bent extra te betalen.
gday @david-v27 december 2023 11:59
In de VS kost het volgens mij $15 dus dan is het wel een ander verhaal.
torretje2012 @david-v27 december 2023 12:39
2,99 is het al tijden niet meer.
Quiller @torretje201227 december 2023 12:55
Je hebt gelijk, het is nog minder. Nog steeds 25 euro per jaar (jaarabo) hier (net nagekeken)... Daarmee is prime (wat mij betreft) een no-brainer. -- wordt morgen automatisch verlengd :)

[Reactie gewijzigd door Quiller op 23 juli 2024 10:15]

Rzarect0r @Quiller27 december 2023 13:47
Raar, ik heb een mail gekregen dat er een prijsverhoging komt en ik kreeg ook niet de mogelijkheid om met een jaar voor goedkoper te verlengen.
01001000 @Rzarect0r27 december 2023 14:33
Als je naar Amazon.nl gaat, -> prime lidmaatschap, dan kan je het daar aanpassen naar 12 maanden voor 49,90
Rzarect0r @0100100027 december 2023 14:42
Klopt maar de persoon boven mij heeft het over een jaar abbo van 25 euro die morgen automatisch verlengd wordt.
Quiller @Rzarect0r27 december 2023 16:02
Prime Belgie... Ik neem aan dat de verhoging hier voor volgend jaar zal komen (nog niks gekregen tot hiertoe), maar in allee eerlijkheid : dan nog 50 euro jaarabo is eigenlijk niks voor wat je krijgt.
Rzarect0r @Quiller27 december 2023 16:15
Dat verklaart een hoop :Y)
SuperDre
@0100100027 december 2023 21:33
Dat is dus al het nieuwe verhoogde bedrag.
01001000 @SuperDre27 december 2023 23:30
Er was volgens mij geen jaar contract voordat ze de prijsverhoging doorvoerden (in Nederland)
Xfade @Quiller27 december 2023 14:16
Ik zou het in de gaten houden, want in principe ging vanaf 12 december de nieuwe prijs in.
Quiller @Xfade27 december 2023 16:03
In België blijkbaar niet.
apeklootje @Quiller28 december 2023 10:45
Klopt, Belgie voorlopig niet, hier oo 25 euro abbo per jaar elke cent waard...
david-v
@torretje201227 december 2023 17:14
2,99 is het al tijden niet meer.
Even kijken in mijn afschriften....nee hoor, nog steeds €2.99, halverwege december. De eerstvolgende verlenging in januari is wel €4.99, maar die heb ik dus al opgezegd. Te weinig content voor die prijs.
Vinpaq @david-v27 december 2023 11:23
Het is straks in de basis 4,99. Wellicht nog steeds niet genoeg om het in de lucht te houden, maar het is dus al recent 60% duurder geworden.
Mr. Smith @Vinpaq27 december 2023 18:25
Het is straks in de basis 4,99. Wellicht nog steeds niet genoeg om het in de lucht te houden, maar het is dus al recent 60% duurder geworden.
Dan is het al heel lang 60% te goedkoop geweest, en daar klaagt niemand over ...
magician2000 @Mr. Smith27 december 2023 22:14
Met andere woorden, ook hier tijd voor overduidelijke wetgeving: geen verliesdraaiende bedrijven en/of onderdelen van bedrijven meer om zieltjes te winnen.

Het is steeds weer raak met bedrijven die eerst jaren vele miljoenen verlies accepteren, daarmee de markt kapotmaken, om vervolgens de prijzen fors omhoog te schroeven en de "service" (inclusief aanbod) naar beneden bij te stellen.
Theodor @david-v27 december 2023 11:57
In jan gaat de prijs naar 4.99
Vulcan750 @david-v27 december 2023 13:20
Is nu geen 2,99 meer, maar 4,99....
Cid Highwind @david-v27 december 2023 13:42
Ik weet niet waar je de 2.99 vandaan haalt, maar Prime kost (in Duitsland) al een tijdje 90€ per jaar. Dat wordt dan dus €126.

Zo langzaam aan bereiken we het kantelpunt waarmee het niet meer een nice to have, all-inclusive dienst is van gratis verzendkosten, met een leuke videodienst als bonus, maar gewoon weer een vaste maandelijkse kostenpost.
Xfade @Cid Highwind27 december 2023 14:17
In Nederland is het dus 4.99 p/m.
Quiller @Cid Highwind27 december 2023 16:04
Is hier in Duitsland niet meer in begrepen tov benelux? Ik dacht ondermeer alle boeken?
david-v
@Cid Highwind27 december 2023 17:16
Die prijs haal ik uit mijn rekeningafschriften. Het is vanaf januari 2024 €4.99, maar zoals ik in een andere post zei, dat is teveel voor de geboden content. Misschien over een jaar weer tijdelijk aanzetten weer.
Selmer @david-v27 december 2023 13:48
Sinds kort (deze maand?) een fikse prijsverhoging naar €5 per maand. Procentueel gezien behoorlijk.

Maar ze bieden inderdaad prime video aan, verzending, maar ook nog andere services zoals Amazon photos waarbij je ongelimiteerde opslag hebt voor RAW foto’s.
Llopigat
@david-v27 december 2023 13:52
Maar in de landen waar dit wordt ingevoerd kost het juist geen 2,99 maar veel meer!
Schway @david-v27 december 2023 14:10
De rest krijgen door slavenarbeid.
SuperDre
@Schway27 december 2023 21:37
Wat een onzin, ze krijgen gewoon minimaal het minimumloon hier in europa betaalt. Al het werk is gewoon slavenarbeid.
Schway @SuperDre28 december 2023 00:32
"Minimumloon: als we minder mochten betalen, deden we dat."
SuperDre
@Schway28 december 2023 16:41
Ja, duhh, is toch logisch. Zeker met dat soort werk.
Gregoor @david-v27 december 2023 14:41
Alleen kost het sinds een maand al geen 2,99 meer. Maar kost het nu 4,99
david-v
@Gregoor27 december 2023 17:17
nee hoor, ik betaal in december nog steeds €2.99, pas in januari zou ik €4.99 gaan betalen
apeklootje @david-v28 december 2023 10:49
Verander je abbo snel in jaarlijks dan betaal je tot eind 2024 nog 25 euro voor een jaar.
david-v
@apeklootje28 december 2023 16:02
ga ik proberen, bedankt voor de tip. Maar ik vrees het ergste, want ik heb al voor december betaald
Verwijderd @david-v27 december 2023 15:20
Ik klaag zelf best snel. Maar met dit antwoord sta ik geheel achter je David.
flaskk @david-v27 december 2023 15:28
5 euro bedoel je?
redniels @david-v27 december 2023 15:42
Je vergeet er nog een paar :

+ gratis twitch
+ gratis amazon photos
+ gratis amazon games

Amazon prime in nl is een waanzinnig goede deal.
Erwin1967 @david-v27 december 2023 16:01
Zo bijzonder is Prime Video nu ook weer niet. Het zijn toch vooral de goedkopere B-movies die getoond worden.Elke streamingdienst denkt goud in handen te hebben maar dat valt vaak tegen.
apeklootje @Erwin196728 december 2023 10:50
De films is idd een iets minder aanbod maar de series zijn echt de moeite waard.
patje143 @david-v27 december 2023 16:15
Dat is sinds vorige maand verhoogd naar 5 euro per maand.
Voor mij is daarmee aanbod/prijsverhouding al twijfelachtig aan het worden. Zodra ze die reclame in de Benelux ook introduceren, hou ik er in ieder geval mee op...
Northside @david-v27 december 2023 16:31
€2.99? Dan betaal ik volgens mij teveel, volgens mij bijna 70€ per jaar?
DutchOwnage @david-v27 december 2023 16:31
Wordt toch binnenkort al 4,99?
sjaool @david-v27 december 2023 16:47
Correctie €4,99. ;)

Maar in vergelijking met andere streamingsdiensten biedt Prime veel waar voor het geld met redelijk goede series, films, gratis verzending, Twitch en meer.
MrFax @david-v27 december 2023 18:18
Amazon Prime is ook al duurder geworden. Dus het zou voor ons dan opeens van 3 euro naar 8 euro per maand gaan.

Dit is dan ook de reden waarom dit niet in Nederland ingevoerd wordt, omdat dit mensen weg kan laten schrikken van Prime Video.
Speculum @david-v27 december 2023 20:52
Ze hebben het al verhoogd naar 4,99 per maand of 49,90 per jaar. Nog steeds goedkoper dan andere landen zoals duitsland.
SHiNeye @david-v27 december 2023 23:29
4,99*.

Maar dan nog, is het mijn probleem dat het geen winst maakt? Gelukkig wel de optie om extra te betalen zonder ads.
david-v
@SHiNeye28 december 2023 08:28
Aangezien jij de klant bent is het niet jouw probleem, maar je bent wel één van de oplossingen. De andere oplossing is de content goedkoper krijgen van de content makers.

Ze kunnen eventueel ook besparen op de infra en salariskosten, maar ik vermoed dat die al op een redelijk minimum zitten.
Jay47 @david-v28 december 2023 02:04
*€4,99 kost het nu.
tvtech @david-v28 december 2023 08:49
Inmiddels €4,99 per maand of €49,50 per jaar
Chadi @david-v28 december 2023 23:03
Er valt ook weinig te streamen van Prime. Ik koop gewoon de verzendkosten af.
mbb @david-v29 december 2023 06:06
Voor €2.99 kan je natuurlijk geen streaming dienst + gratis verzendkosten in de lucht houden
Dat kunnen ze toch nu ook al? Amazon is een vrij dominante speler in meerdere sectoren. Die mogen vast niet hun markt macht ge(/mis)bruiken om nieuwe services tegen verlies aan te bieden.

En wat voor kosten zouden ze hebben?
- Data / Software ? Schaalt wereldwijd tegen vrijwel geen meerkosten.
- Hosting? AWS is het grootste cloud hosting bedrijf ter wereld, die hebben vast nog wel wat capaciteit over.
- Arbeid/personeel? Ze zijn berucht dat ze op/onder het minimum loon betalen en vestigingslocaties tegen elkaar uitspelen.
- Distributie? Het gebruikersdeel betaal je zelf. Ze hebben in alle landen al servers staan. Ze moeten alleen buffer servers bij de grote providers hebben om peering kosten te vermijden - als ze dat al niet hebben. Maar die servers kunnen ze dan ook voor AWS en de webshop gebruiken, dus dat is dubbel winst.

- Zelfs de internet backbone hebben ze binnenkort niet nodig. Als Amazon Kuiper satellieten straks vliegen, dan beamen ze nieuwe films in de daluren rechtstreeks via hun private netwerk in hun eigen data centra.

Blijft over de stijgende stroomkosten, die makkelijk binnen al aangekondigde prijsverhoging passen.

[Reactie gewijzigd door mbb op 23 juli 2024 10:15]

david-v
@mbb29 december 2023 09:08
En wat voor kosten zouden ze hebben?
Nou, wat denk je van de kosten voor het mogen vertonen van een film? Of denk je dat ze gratis content hebben?

Wat betreft de rest van de kosten, je zegt dat schalen en hosten vrijwel niks kost. Dat is absoluut niet waar. Als Amazon prime "gratis" gebruikt maakt van hosting dan is dat nog steeds "subsidiëren" van de dienst met de winst van andere bedrijfsonderdelen.

En over het "beamen" van content vanuit satellieten ga ik maar niet op in, alsof dat gratis zou zijn voor Amazon Prime, laat staan dat je dat zou willen en überhaupt technisch mogelijk is op grote schaal
Qin @david-v29 december 2023 11:37
Zou helpen als ze geen grote projecten hebben die de grond in worden geboord door incompetentie. Rings of Power en Wheel of Time, Willow, etc. Honderden miljoenen uitgeven voor een dramatisch resultaat. Tja zo kun je nooit winst maken.

Probleem ligt niet bij de prijs, maar meer bij de kwaliteit.
DD-IRM @Robbierut427 december 2023 10:33
Ja en nee...
niet betaald naar betaald (Youtube) versus betaald naar nog meer betalen (Prime). Waarbij bij beiden de duurdere variant (vooralsnog) ad-free is.
Het mechaniek is hetzelfde, mensen sturen naar een account waar je (meer) moet betalen door bij de goedkope/gratis varianten mensen met ads te irriteren.
Jazco2nd @DD-IRM27 december 2023 10:39
Het verdienmodel van YouTube is in de basis altijd advertenties geweest. Het blijft een enorme advertentie melkkoe..
Odie @Jazco2nd27 december 2023 10:54
Waarbij ik me in steeds hogere mate stoor aan het feit dat ik met Premium steeds meer sponsor items in video’s zie. Eigenlijk is het de regel geworden van de wat grotere channels. Bijzonder ergelijk omdat het ook niet te blokkeren is.
desalniettemin @Odie27 december 2023 11:00
Wel te blokkeren dus: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/sponsorblock/
Odie @desalniettemin27 december 2023 11:19
Dat werkt niet als je gewoon via een TV of AppleTV kijkt.
maikoool @Odie27 december 2023 11:36
Daarvoor kan je het volgende op je netwerk draaien, dat werkt met dezelfde skips database: https://github.com/dmunozv04/iSponsorBlockTV
blinchik @maikoool27 december 2023 12:36
Interessant, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe het werkt. Je runt dan deze service op je PC, hoe zorg je dan voor dat je TV er gebruik van maakt (of bv je smartphone als je bv naar de TV cast) ?
maikoool @blinchik27 december 2023 12:41
Je draait dit permanent op je PC of op een NAS of Raspberry Pi, eenmalig koppel je het met je tv via de koppelcode (tenminste, zo werkte het op LG WebOS), en dan verbindt het elke keer dat je de TV aanzet, net als je telefoon zou doen. Vervolgens ziet het wat je aan het kijken bent op YouTube (wederom net als je zelf op je telefoon kan zien), vraagt aan de SponsorBlock API waar de ads zitten, en als je op een timestamp komt die in de database staat dan skipt ie de content naar het eind van de ad.
blinchik @maikoool27 december 2023 13:25
Ok, thx, ik zal het eens proberen. Snap alleen niet waarvoor die koppelcode dan normaal gezien zou werken (want die mogelijkheid zit dan wel blijkbaar in de officiele app), ik denk niet dat ze zoiets als een koppelcode zouden inbouwen om zomaar een thirdparty koppeling te kunnen opzetten. En indien ja, dan kan youtube deze koppelcode toch gewoon weghalen?
Llopigat
@blinchik27 december 2023 14:45
Je kan een aparte app draaien die gebruik maakt van Sponsorblock, in plaats van de officiele youtube app. Zoals LibreTube of GrayJay.

Sponsorblock is tegenwoordig inderdaad volledig noodzakelijk om youtube nog te kunnen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:15]

Odie @maikoool27 december 2023 16:38
Cool, thanks. Ga ik even naar kijken.

Edit: hm werkt aardig, maar uiteraard niet altijd en naadloos. Basically kijkt het mee en skipt het bekende segmenten en dat is dan ook het zwakke punt: nieuwe videos zijn misschien nog niet eerder bekeken door anderen en ingevoerd in de database.

Ik maakte me wat zorgen om de privacy van mijn kijkgedrag, maar dat valt ook best mee:

https://github.com/ajayyy/SponsorBlock/wiki/K-Anonymity

Fijn ook wel dat als het script om welke reden dan ook niet werkt of stopt etc dat je client gewoon door blijft draaien... met sponsoritems, dat wel, maar de WAF(of HAF in mijn geval) is dus redelijk.

[Reactie gewijzigd door Odie op 23 juli 2024 10:15]

24hourpartypal @Odie27 december 2023 11:23
Op mijn Google TV heb ik Sponsorblock via SmartTubeNext
I R FantaZ @Robbierut427 december 2023 12:01
Dit gebeurt ook al bij Twitch. Subscription voor Twitch (gepaard met Prime Video en gratis verzendkosten) en bij Twitch krijg je alsnog reclames te zien.

voor 12,99 krijg je volledig reclame vrij.
renecl @Robbierut427 december 2023 13:10
Wordt het zeker Premium Plus of Ultimate :-(
Gubbel @Robbierut427 december 2023 13:55
In de landen waar ze beginnen is Prime echter veel meer en echt geld knijpen kunnen we het niet noemen

Afgelopen jaar in het VK, 18 gratis eBooks gekregen, een legio aan gratis games en content in games, 68 gratis verzendingen en onbeperkt gratis muziek streamen, bovenop Prime Video.

Als er 1 dienst is waar dit echt wel acceptabel is en te verwachten is qua prijs, dan is het Amazon Prime
Hans C @Robbierut427 december 2023 15:43
Ik denk dat je vergeet dat YouTube het betaalde Premium Lite abo zonder advertenties en zonder de andere extras à 6,99 vorige maand heeft beeindigd. Dat is wat wordt bedoeld met de opmerking waarop je reageert
thunderbird2k @Robbierut427 december 2023 15:58
Wel redelijk te vergelijken met YouTube. Zelf woon ik in de VS en niemand neemt hier bewust een abonnement op Prime Video. De meeste mensen nemen een abonnement op Amazon Prime ($139/jaar of $14.99/maand) aangezien vrijwel iedereen veel bij Amazon bestelt. Prime Video zit er dan leuk 'gratis' bij. Ik gebruik het wel, maar het aanbod en selectie is gewoon beperkt t.o.v. andere diensten. Ze hebben wel leuke series (The Boys, Rings of Power, Jack Ryan,.. ), maar het is wat mager.

[Reactie gewijzigd door thunderbird2k op 23 juli 2024 10:15]

TechSupreme @DD-IRM27 december 2023 12:39
Goed afgekeken van Youtube? Dit model heeft Amazon uitgevonden. Ze hebben geprobeerd om de markt te domineren met hun super goedkope abonnementen, maar dat wil niet echt lukken heb ik het idee.

Eerst was het 3 euro per maand voor alles.
Toen werd het 3 euro per maand voor een groot deel en de nieuwste films kon je huren/kopen.
Toen werd het 3 euro per maand voor een beperkt deel en de rest kon je huren/kopen.
Toen werd het 3 euro per maand voor een zeer beperkt deel en kwam er een plus abo bij.
En nu, nu is het 3 euro per maand met advertenties.
Bsandro @DD-IRM27 december 2023 11:28
Met premium heb je meer voordelen dan alleen maar geen reclame uitingen. Snap de gedachte even niet alles maar gratis te kunnen krijgen en niet bijdragen.
TheVivaldi @Bsandro27 december 2023 11:52
Ik ook niet, alleen wél de prijs. Ik betaalde eerst voor Premium met YTM erbij, maar omdat ik stopte met YTM, was de prijs voor alleen YT me te hoog. Dus ging ik naar Premium Lite, maar daar stopten ze mee. Ik wil best opnieuw betalen, maar dan wél alleen voor wat ik gebruik, oftewel: een nieuwe Premium Lite, dus.
freshy98 @TheVivaldi27 december 2023 14:01
Hier ook. Lite genomen omdat ik de rest niet gebruik. En ik weiger om de nieuwe Premium te gaan betalen voor alleen video.
Gunneh @Bsandro27 december 2023 12:41
Snap de gedachte even niet alles maar gratis te kunnen krijgen en niet bijdragen.
Maar het is niet gratis...het kost me €10 per maand. Dat is mijn bijdrage...
AvanCade @Bsandro27 december 2023 16:35
Ik snap op mijn beurt de gedachte van graaien graaien graaien niet.
Bsandro @AvanCade27 december 2023 18:12
Graaien is subjectief.. Doel van een bedrijf is winst maken
TTLCrazy @DD-IRM27 december 2023 12:39
Dat wordt dus €7,- per maand i.p.v. €4,-. Ik vraag mij af of dan ook de advertenties wegvallen die we nu al zien elke keer als je een nieuwe episode start....

€7,- is nog steeds niet duur natuurlijk maar dit is natuurlijk het begin. Voor €4,- en ik denk ook voor €7,- is het mij nog steeds waard vanwege alle extra's die je krijgt voor spellen (en gratis verzending?). Het serie aanbod is niet echt heel slecht te noemen met series zoals Reacher, The Boys, The Expanse en verder nog veel oude series die ik op mijn gemak kan afkijken omdat ik in het verleden daar niet aan toe ben gekomen zoals Law & Order, Supernatural etc.

We gaan zien wat de dienst in de toekomst zal brengen. Piraterij is maar 1 stapje verder en de streaming diensten begrijpen blijkbaar niet dat ze een stukje gemak geven waar niet iedereen (teveel) voor wil betalen.
CrashOverDrive @TTLCrazy27 december 2023 13:30
Piraterij is maar 1 stapje verder en de streaming diensten begrijpen blijkbaar niet dat ze een stukje gemak geven waar niet iedereen (teveel) voor wil betalen.
Dat begrijpen ze heel goed, maar iemand heeft de boel gewoon lopen doorrekenen inclusief verwacht verlies van klanten. En dit brengt ze meer geld op. Het was hetzelfde verhaal met Netflix die ineens account sharing aan ging pakken.

Maar voor pc gebruikers is prime al jaren geen goed alternatief voor piraterij meer. Ze hebben behoorlijk grove restricties op de kwaliteit die je krijgt als je met je browser kijkt. Alleen met hun eigen apps op bijv een TV krijg je een fatsoenlijke 4k stream (bomvol DRM). Op de pc is het een verkapte 720p met ingebakken 16:9 balken, ook al betaal je voor 4k.

Voorbeeldje in mijn tweakers fotoabum. Bovenste scherm is met Prime, de onderste eh, elders :+ En die prime ervaring krijgt er dan ook nog eens advertenties bij.
sanderjk @CrashOverDrive27 december 2023 14:31
Dit heeft mij op een zoektochtje gestuurd, en het lijkt inderdaad waar dat alle moderne Amazon content Ultrawide is op mijn 16:9 schermen (1 4k, 1 1080p), en als je een oude serie pakt zoals Mad Men, dan is hij maar 720p in 16:9

Netflix doet trouwens ook iets in die richting, maar dan alleen voor Hollywood films. Die zijn in 540p soms als je PC niet voldoet aan HDCP 2.2. De kabel die hier onder de plint ligt is 2.1, en die loopt naar mijn TV.... daardoor blokt hij (HDCP moet screen sharing en recording voorkomen, hoewel Piet Piraat daar niet van onder de indruk is natuurlijk).
Daar werkt de WinStore App wel, althans voor mij.

Ik heb geen 4k abbo op Netflix, maar ik begrijp dat dat alleen werkt in Edge, omdat Netflix de andere browsers niet vertrouwd.
SuperDre
@TTLCrazy27 december 2023 21:39
Helaas ook veel series maar half (zoals die law and order).
Noresponse @DD-IRM27 december 2023 12:44
Youtube met reclame is best wel oke'even wat drinken scoren of iets anders. Doe elke dag trainingen via youtube en die reclame zijn mijn rust momentjes :)

Als ik ook eerlijk moet zijn dan kan ik ook geen enkele bedrijf /merk noemen die ik voorbij zie komen. Het gaat al een vlucht voorbij en wordt ook meteen gewist lijkt het, dus vraag me af of die reclame wel zin heeft.

Ik had deze ochtend denk ik 3x reclame blokken gehad en een totaal van 5-6 filmpjes denk ik , maar zit hard te denken welke dat waren en geen idee. bizar en dat terwijl ik wel weet welke oefeningen ik heb gedaan :)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 10:15]

Erwin1967 @Noresponse27 december 2023 16:08
Bedrijven betalen veel te veel geld voor reclames die bovendien irritant zijn. Ik ben nog geen reclame tegengekomen met een product waarbij ik denk nou dat is interessant om te kopen.
MornixRS @DD-IRM27 december 2023 13:32
Net zoals met YouTube haak in dan gewoon helemaal af als het te dol wordt. Premium gaat het in elk geval niet worden.
batjes
@DD-IRM27 december 2023 18:10
Ze kijken niet eens zo zeer naar YouTube, maar gewoon naar de voorloper van het internet streamen: De lineare kabelTV.

Werd een paar jaar geleden hier in een discussie al voorspeld eigenlijk. Streaming wordt langzaam de nieuwe lineare kabel TV. De redenen dat we (als nerds/tweakers/etc) rond 2000 massaal gevlucht zijn naar (gratis illegaal) streamen... beginnen ons in te halen.

Ik heb de piratenhoed al weer opgezet en ik duim dat ik die NAS win van vandaag. Want die ga ik komend jaar anders zelf wel kopen. Ik ga mijn eigen streamingdienst wel weer opzetten. Die had ik voor Netflix (VLC op een servertje en streamen maar) zelf al een keer opgebouwd, tijd voor een nieuwe versie. Raspberry Pi i.c.m. LibreELEC is, als je met de quirks en bugs kan omgaan, echt de bom. Belachelijk dat de open source community Netflix en Disney+ apps duizendmaal beter zijn dan de officiële, waar een groot development team achter zit.
Raymond Deen @DD-IRM28 december 2023 16:57
Al die streaming platforms volgen het zelfde riedeltje. Het wordt tijd dat wij als consument die platforms gaan gebruiken zoals ze bedoeld zijn; een maandje deze en dan weer een maandje de andere, zo kun je alle content kijken die je wilt zien zonder op alle aanbieders tegelijk een abo te hebben zoals veel mensen nu hebben.
Zulk consumentengedrag zal ook meteen de strijd tussen de platforms weer aanjagen en onnodige prijsverhogingen voorkomen hopelijk.
JBVisual 27 december 2023 10:32
Nu sta ik niet kwaadwillend tegenover advertenties om sommige abonnementen betaalbaar of gratis te houden. Maar het probleem bij amazon prime is de koppelverkoop van alle diensten in een abonnement.
(liever reclamevrij, maar iedereen weet dat veel streamingdiensten niet tot nauwelijks winst maken op dit moment. de huidige prijzen zijn gewoon onhoudbaar op de lange termijn)

Nu vind ik de gratis games wel leuk, maar er zijn genoeg anderen die hier weer geen gebruik van maken.
Hetzelfde geld weer voor "prime" bezorging en de "foto opslag".

De prijs in Nederland ligt met €5 per maand of €50 per jaar zwaar onder de kostprijs, dit doen ze uiteraard om marktaandeel te winnen (en spelers als bol.com proberen uit te markt te drukken)

Maar in de sommige landen ligt de prijs al tussen rond de €12 tot €18 per maand, als je dan de dienst alleen voor video gebruikt is €3 per maand extra natuurlijk al een afweging of je de dienst nog langer wilt gebruiken. (voor mij zal het in zo'n geval een dealbreaker zijn)
Jacques-Oh @JBVisual27 december 2023 10:40
Het is ook onhoudbaar om mensen veel streamingdiensten te laten afnemen voor een tientje per stuk. Terwijl de meeste mensen ze echt niet elke maand bekijken.

Wellicht moet men eens stoppen met over het paard getilde acteurs tientallen miljoenen per film te betalen voor een serie of film, zou een hoop schelen.
Ikke_Niels @Jacques-Oh27 december 2023 10:56
Alle streamingdiensten elkaar is 1 keer per maand (in je eentje) uit eten gaan, dus het is net een beetje hoe je er tegenaan kijkt...
Xirt @Ikke_Niels27 december 2023 11:06
Jij gaat vast niet naar de snackbar om de hoek. Even een greep uit de vele streamingdiensten die we inmiddels rijk zijn: Netflix Standaard (12EUR), Disney+ (11EUR), HBO Max Standaard (8EUR), Videoland (5EUR), Prime (5EUR), Sky Showtime (7EUR), ViaPlay (16EUR), Apple TV (10EUR), Youtube Movies & TV (12EUR), Film1 (10EUR), Discovery Plus (4EUR), etc.
Orangelights23 @Xirt27 december 2023 11:18
Jij noemt eten bij een snackbar uit eten gaan? :P

Kost makkelijk 100 euro. Maar je hebt niet alle streamingsdiensten nodig. Alleen kost het weer teveel gedoe om bijvoorbeeld maandelijks over te stappen.
Carlos0_0 @Orangelights2327 december 2023 12:15
Als jij al de app al openen naar account instellingen gaan veel gedoe vind, dit voor afmelden en aanmelden bij ander kom je niet ver in het leven :P.
Orangelights23 @Carlos0_027 december 2023 16:33
Maandelijks overstappen behelst meer dan naar je account gaan.
Xirt @Orangelights2327 december 2023 16:00
Het gaat hier om een etentje met één persoon en ik ga dan niet gelijk uit van een 3-sterrenrestaurant. Maar mogelijk ben ik bij dat laaste wél de fout in gegaan: in dat geval heb je gelijk want je kan inderdaad van het bovenstaande bedrag bijna terecht bij De Librije en Ciel Blue :+ .

De essentie van het verhaal is dat er teveel streamingdiensten zijn en dat een goed totaalaanbod dan ook alleen mogelijk is als je investeert met geld (gewoon alles afnemen) of moeite (steeds wisselen). Mijn inziends is op dit moment de streamingmarkt gewoon niet echt klantgericht / klantvriendelijk.
Carlos0_0 @Xirt27 december 2023 12:21
Ja hoor en als nog heb ik zowat alle streamingdiensten

Netflix 15,99 per maand
Disnet+ 45 voor een jaar, die deel ik toevallig
Hbo max 3,99 per maand(Hbo heeft geen meerdere profielen alleen 1 dus er is geen standaard).
Prime 2,99 nog deze maand voor betaald
Skyshowtime 3,49 maandelijks

Via is sport dat boeit mij niet, AppleTv nog te weinig leuks op gezien, Youtube movies boeit mij ook niet.
Film1 heb ik niet en Discovery plus ook niet.

Ik kan dit prima betalen maandelijks hoor., en nog eens af en toe na de snackbar om de hoek gaan.
Gunneh @Carlos0_027 december 2023 12:46
Die prijzen tellen niet overal. NL heeft wat dat betreft mazzel

In Ierland:

Netflix: 17 p/m
Disney: 90 p/j
HBO: 60-90 p/m (moet via Sky worden genomen met extra abo's)
Prime: 10 p/m

Kost een flinke duit meer dan uit eten gaan
Carlos0_0 @Gunneh27 december 2023 13:37
Disney+ kost hier ook 10 euro per maand, of 109,90 per jaar.
Ik deel deze echter dus scheelt toevallig in de koste.

Hbo en sky zijn hier nu ook al 7 en 8 euro per maand, ik heb echter beide in de 1ste maand afgesloten toen was er een actieprijs.
Die van Hbo zou levenslang zijn echter door de fusie met Discovery , is nog maar de vraag hoe lang dat gaat zijn.
Dat van Sky weet ik niet hoelang die prijs eigenlijk geld.
Prime is dacht ik al 5 euro per maand, alleen bestaande abbonementen zouden pas volgend jaar dacht ik over gaan.

Maar dan als nog zou ik naast dit prima een keer uit eten kunnen, ook al zou ik 8 euro voor hbo en 7 euro voor sky moeten betalen en 5 voor prime.
Als ik alles zelf zou betalen maandelijks zou dat 46 euro per maand zijn, nou als je geen 50 euro in de maand kan missen leef je wel heel krap)(goed die heb je dat kan uiteraard).

Wel geteld ik heb dan geen spotify dus scheelt weer in de kosten, ik neem geen belachelijk duur abonnent van unlimited data ofzo van 25/ 30 euro in de maand(Of meer inclusief telefoon).
Ik betaal 10 euro voor Simyo met 10gb data wat ik al nooit op krijg, en muziek luister ik wel via de radio(Dus scheelt weer 10 euro).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 10:15]

Gunneh @Carlos0_027 december 2023 20:04
Hbo en sky zijn hier nu ook al 7 en 8 euro per maand
ik zei 60-70, zestig tot zeventig. Want ik moet verplicht een heel pakket bij Sky nemen wat me klauwen met geld kost.

Het gaat mij niet om de extra 2 euro hier of daar, maar het is elke keer meer en meer en dat houdt eens op.
laptopleon @Ikke_Niels27 december 2023 12:42
Ik heb vier van de eerste vijf diensten die @Xirt hierboven noemt. Samen € 36. Kijk elke dag wel wat, maar kom soms een maand niet op bijvoorbeeld Netflix omdat we dan een bepaalde serie volgen.

Voor dat geld kun inderdaad niet veel bijzonders doen qua ander entertainment. Als je er losse films van gaat kijken, ben je al minimaal het dubbele, misschien wel het driedubbele kwijt.
batjes
@JBVisual27 december 2023 18:36
(liever reclamevrij, maar iedereen weet dat veel streamingdiensten niet tot nauwelijks winst maken op dit moment. de huidige prijzen zijn gewoon onhoudbaar op de lange termijn)
Sorry, maar dat zie je verkeerd.

De huidige prijzen zijn prima houdbaar op de lange termijn. Het probleem is dat er te veel spelers zijn en de prijzen enkel houdbaar zijn dankzij slapende gebruikers.

En het aantal slapende gebruikers is door de versplintering ernstig afgenomen.

Beetje die meme met die stok in je voorwiel stoppen en dan de schuld aan ons gierige consumenten geven die al jaren de ene na de andere inflatie en prijsverhoging voor de kiezen heeft gekregen.
Carlos0_0 @JBVisual27 december 2023 12:25
Voor 3 euro per maand is het geen afweging, dan neem ik het wel zonder na te denken.
Ik heb ook Skyshowtime en hbo afgesloten in de begin maand, betaal ook iets van 3 euro voor en kijk ook niet elke week.
Als ik op me werk 1 voet binnen zet maand is die 3 euro al verdiend, dus voor 3 euro doe ik niet moeilijk.

Ik ga wel moeilijk doen als straks 12 tot 18 euro zou zijn, voor alleen video want bestellen is niet zo goedkoop bij Amazon.
Ik gebruik daarvoor prime video te weinig, maar voor 3 euro vind ik wel best laat maar doorlopen.
slaay 27 december 2023 10:27
En zo worden streamingdiensten weer hetzelfde als lineaire tv-zenders op het gebied van tv-reclames...
En nu is het 3 euro om de reclames af te betalen. Zeer waarschijnlijk op termijn komt er weer een duurder abonnement bovenop wat op dat moment dan geheel reclamevrij zal zijn...
esholmwood @slaay27 december 2023 10:33
Prijs hebben ze net deze maand verhoogd naar 5€.
En er wordt binnen Prime steeds meer gepushed dat je Films huurt of extra diensten meent om meer te zien
ikweethetbeter @esholmwood27 december 2023 10:38
Prime begon goedkoop (€2,95) maar wordt steeds meer een Apple TV+ model: paar leuke series binnen het assortiment en veel films te huur.
kwaakvaak_v2 @ikweethetbeter27 december 2023 10:51
Dat is altijd al zo geweest, Amazon heeft net als Apple een videotheek en streaming service in app gefrommeld. Streaming is van beide niet hun core business, maar een redelijk lucratief hobby project.

Prime in NL was vooral goedkoop om mensen naar amazon te lokken, niet zozeer voor de video content maar vooral om klanten bij Bol en andere webshops weg te lokken. Want immers voor een laag bedrag had je video content en als je toch al betaalde is de drempel om iets te bestellen wat gratis bezorgd wordt een stuk lager. En dat heeft gewerkt, want je ziet tegenwoordig steeds meer Prime bezorg busjes rijden en ook veel en veel meer Amazon doosjes bij het pakjes afhaalpunt liggen. Dus kan de prijs nu omhoog, altijd nog lager dan de concurrenten maar de lok prijs is niet meer nodig.
TheVivaldi @kwaakvaak_v227 december 2023 11:47
Iedereen blijft maar vergeten dat er nóg een belangrijk verschil is met andere landen: Amazon biedt hier lang niet hetzelfde aan in Prime. Kijk maar eens wat je bijvoorbeeld in de VS allemaal bij Prime krijgt, dat is véél meer dan hier. Dus ook dát is een reden om de prijs lager te houden.
ExportZeeuw1985 @TheVivaldi27 december 2023 11:54
Ik zie anders hier in Duitsland ondanks prijsverhogingen veel content verdwijnen op Amazon Prime.
Daarbuiten vraag ik mij ook af of wij niet ook advertenties gaan zien bij gekocht content zoals films en tv serie's.
laptopleon @kwaakvaak_v227 december 2023 12:21
Als je ééns in de twee maanden wat bestelde bij Amazon.nl, wat niet door de brievenbus kon, had je minstens € 6 verzendkosten. Dus dan was Prime met € 3 per maand eigenlijk al gratis, want gratis verzenden. De videostreamingdienst kreeg je er dan gratis bij.

Daar verwachtte ik dan ook niets van, maar die is best goed.

Tja en als je dan weer wat nodig hebt, bestel je eerder bij Amazon.nl want geen / netto minder verzendkosten.

Wel valt me op dat op Amazon producten bijna altijd wat duurder zijn dan de goedkoopste aanbieder. Of je kunt dan alleen minimaal een setje van x stuks kopen.

Anderzijds zijn aliexpress en dergelijke ook duurder geworden de laatste jaren.
dezero @laptopleon27 december 2023 13:59
Die 6 euro ben ik nog nooit tegengekomen, is dit soms naar België? Alles dat uit het magazijn van Amazon is gratis (vanaf €20) of voor 2,99 verzonden naar mij in Nederland. En dan ook nog alles dat direct naar een PostNL pakketpunt gaat gratis verzonden, dus ook onder de 20 euro. Dat laatste heb is sowieso liever, dus voor mij is het nu het goedkoopst om geen Prime te nemen.

Bij bol.com kan je de verzendkosten voor bestellingen onder de 20 euro makkelijk omzeilen door een digitale cadeaukaart voor jezelf mee te bestellen. Daarmee kom je dus weer boven die 20 euro en die kan je direct aan je account toevoegen. En ja, je kan die cadeaukaart gebruiken om de volgende keer weer een cadeaukaart te kopen.
laptopleon @dezero27 december 2023 22:31
Ik heb even zitten kijken. Je hebt gelijk, dat bijna alles nu sowieso uit het magazijn van Amazon verzonden wordt. Toen ik begon met Prime, drie jaar geleden, was dat nog niet zo / veel minder. Ik denk dat hier een flinke slag gemaakt is. Amazon heeft nu veel meer 'eigen merk supplies' en daarnaast verzenden de 'andere' verkopers nu massaal via Amazon en dat was toen nog minder vaak het geval. Daarnaast bestelde ik toen vaker bij amzon.de omdat amazon.nl nog minder compleet was. En dan waren de verzendkosten ook hoger.

update: Als ik bijvoorbeeld een rvs herbruikbaar koffiefilter bestel (en daar zijn tig aanbieders van), betaal ik bij amazon.de wel degelijk € 6,99 verzendkosten. Maar goed, dan koop ik iets in Duitsland wat ik logistiek gezien beter in Nederland kan bestellen, ook al komt het op dit moment misschien alsnog uit een Duits magazijn.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 23 juli 2024 10:15]

Odie @ikweethetbeter27 december 2023 10:52
Sorry hoor, maar AppleTV+ was bij de start misschien nog wat mager qua aanbod maar inmiddels is het een volwaardige dienst met overwegend kwaliteit van hoog niveau. Ik kijk denk ik meer AppleTV+ dan Netflix inmiddels. Er staan nog veel series in mijn “up next” lijstje waar ik nog niet aan toe kom.
RobWu @Odie27 december 2023 12:08
Zoals?
Ik heb van het weekend het aanbod mogen aanschouwen bij een kennis, maar er zat nu niet heel veel tussen waar ik een abbo voor af zou sluiten....
Maar smaken verschillen denk ik dan maar ;)
D-e-n @RobWu27 december 2023 12:26
Ik ben het toch wel eens met @Odie. Het aanbod van Apple tv+ is kleiner maar de ondergrens qua niveau is echt vele malen hoger dan Netflix waar je bij elke nieuwe serie toch altijd een paar weekjes moet wachten om er achter te komen of het toch niet volledige crap blijkt te zijn.

Samen met mijn partner heb ik er toch al behoorlijk wat (mini) series doorheen gejaagd. Ik ben fan van For all Mankind en samen hebben we Platonic, Ted Lasso, Severance, Bad Sisters, Black Bird, Defending Jacob, The Crowded Room, Shining Girls, Physical, Still Up gekeken. Op onze to-watch lijst staat verder Lessons in Chemistry en Silo lijkt me ook prima.

Het aanbod van gratis films is niet erg groot maar met bijvoorbeeld Tetris, Wolfwalkers, Flora and Son staan er ook wel enkele aardige op.
Odie @D-e-n27 december 2023 15:31
Truth be told, Servant, Severance, Foundation (!!), Silo, Tehran (!!), Dickinson.
page404 @RobWu27 december 2023 12:31
Foundation, Ted Lasso, For All Mankind, Slow Horses, The Morning Show, Greyhound, the greatest beer run ever, Finch, Emancipation. Had ik Foundation al genoemd? Zo maar even een willekeurige greep waar je echt nog wel even zoet mee bent. Maar hey, iets met boeren en iets niet kennen gok ik.
RobWu @page40427 december 2023 14:18
"Maar hey, iets met boeren en iets niet kennen gok ik."

Gewoon een andere smaak wellicht... Mag dat ook?
Je reactie had zonder de laatste zin ook gewoon gekund om inhoudelijk te zijn.
Maar alles wat genoemd is, is niet echt mijn ding. Kan toch?
Odie @RobWu27 december 2023 16:36
Ik noem nog even een paar geniale films: The Banker, Palmer, Emancipation, Greyhound, Finch, Tetris, en het betoverende “The boy, the mole, the fox and the horse” wat een vrijwel één op één bewerking is van het gelijknamige boek van Charlie Mackesy. Dikke aanrader, ik heb het boek ook.

Sja smaak. AppleTV+ is geen “massa is kassa”, men kiest soms maatschappelijke thema’s, maar (waar ik bang voor was bij de start) schuwt een stevig potje vloeken of bloot zeker niet. Maar de gemiddelde kwaliteit ligt veel hoger dan Netflix, vrijwel alles is in Atmos en Dolby Vision.

Maar ik denk dat AppleTV+ bij een bepaalde groep mensen ook weerstand oproept, want “Apple” of “woke”. En dat laatste zit een kern van waarheid in, maar valt ook wel weer mee.
page404 @RobWu28 december 2023 08:03
Het feit dat je even over iemands schouder meekijkt naar het aanbod en zuiver op een paar titelnamen beoordeelt dat het niks voor je is toont dat wel aan natuurlijk :) ik heb expres een paar totaal verschillende genres en stijlen benoemd, maar je hebt het allemaal niet gezien en toch weet je al dat het “jouw ding niet is”. Ok. Ik denk dat je dan gewoon helemaal niet van films en series houdt :)
Er zijn ook mensen die hetzelfde zeggen over prime en Netflix, en alhoewel die twee wat meer kwantiteit over kwaliteit zijn dan Apple TV is daar natuurlijk ook voor uren en uren aan goeie content te vinden. En op Apple TV geldt niet anders.
RobWu @page40428 december 2023 10:44
aan allen,

Dank voor alle suggesties, en aannames over mijn al dan niet politieke (wan)smaak :D
Ik zal eea eens door imdb halen om te zien in hoeverre smaken overlappen, en wellicht een proefabbo nemen...
SunnieNL @esholmwood27 december 2023 10:55
De extra diensten komen dan ook weer van services af die niet ergens anders onder gebracht zijn. Wat dat betreft is Prima wat iedereen zo graag wenst. Een mix and match systeem, alles onder één vlag. Hou je van MGM films, pak je die optie erbij. Hou je meer van arthouse (wat verder nauwelijks op de streaming services te vinden is), pak je die er ook bij.

De betaalde films valt dan weer meer onder Pathé thuis (alleen dan wel in 4k en atmos geluid op 1080p en stereo geluid). De nieuwere films zitten bij Prime vooral onder huur. Maar als je gewoon ff half jaar tot een jaar geduld hebt komt die in de catalogus om gratis te kijken.
Wolfos @SunnieNL27 december 2023 11:25
Wat iedereen zo graag wenst is één abonnement voor alles. Dat is alleen niet haalbaar. Kan gewoon niet uit financieel.
Azenomei @Wolfos27 december 2023 11:59
Dat kan wel als we van het inhalige rechten systeem afschaffen.
batjes
@Azenomei27 december 2023 18:16
Dat kwam enkele jaren geleden ten sprake in de Europese commissie, om van de gehele EU zone, 1 content regio te maken.

O.a. Nederland :)F heeft daar tegen gestemd, want dat zou ook betekenen dat onze publieke zenders door de EU gekeken konden worden en dat vonden we te duur... (Alsof ineens half Europa naar het Nederlandse NPO gaat kijken, wut)
laptopleon @Wolfos27 december 2023 12:25
Dat kan wel, 4 streamers samenvoegen, maar dan wordt het abonnement uiteraard ook 4x zo duur. En dan haakt het gros van de mensen af. Dus nu kun je beter zelf bepalen wat je er aan uitgeeft. Dat lijkt me wel zo praktisch.

Ik vind het eerder jammer dat ‘alles’ gewoon niet online staat. Lang niet alle oude films en series staan op een streamingdienst en al helemaal niet die in Nederland te krijgen is.
batjes
@laptopleon27 december 2023 18:22
Ach, Netflix lukte dit solo tot 2015-2016 ergens. Toen ze nog tof deden met accounts delen en VPNs gebruiken. De Amerikaanse, Canadese, Britse en Nederlandse Netflixen waren tezamen goed voor ruim 90% van het gemaakte kijkvoer. Japanse erbij als je van anime houdt.

Dat was prima winstgevend voor Netflix.

Maar nu elke Harry een graantje mee wil pikken, zijn er te weinig slapende gebruikers per individuele dienst om het winstgevend te houden.

Het kan allemaal prima in 1 dienst, met mooie marges en winstcijfertjes. Maar dat zou betekenen dat Disney een wat kleiner deel van de totale taart krijgt, dus... Disney+. Maar doordat dus elke Harry met eigen content zijn eigen dienst opgezet heeft, krijgt Disney juist een nog kleiner stukje van de taart en heeft het nu miljarden geïnvesteerd zonder daar wat voor terug te zien en is het dit al een tijdje aan het twijfelen om dat hele streaming gebeuren gewoon weer op te heffen.

We zijn als consument allemaal de klos, maar het is leuk om bij zulke bedrijven nu een "GG, you just played yourself"-meme te zien.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 10:15]

laptopleon @batjes27 december 2023 21:42
Ach, Netflix lukte dit [alles streamen] solo tot 2015-2016 ergens.
Ik bedoel ook oude meuk. Dus bij wijze van spreken ook Peppi en Kokkie. Dat had ik eigenlijk wel verwacht, dat dat soort archieven nu onderhand wel eens gedigitaliseerd en openbaar zou zijn. Het buurtkrantje waar ik woon is vanaf het eerste nummer 100+ jaar geleden in te zien, net als allerlei gapend saaie gemeente-archieven, musea, bibliotheken, de fonotheek, afijn noem maar op.
Stoney3K @Wolfos27 december 2023 13:01
Dat kan wel financieel, alleen is het zo dat de uitgevers heel graag exclusiviteit willen. Dus prijs is niet eens het onderhandelpunt, ze weigeren gewoon om met elkaar om de onderhandeltafel te zitten.
cy-gor25 @SunnieNL27 december 2023 12:52
voor art house is er mubi al is dat met 14 euro per maand ook vrij duur. Er is criterion channel dat je 1 keer middels een vpn moet activeren in de vs, maar daarna altijd kan gebruiken zonder vpn. Dat kost ongeveer 10 euro per maand.

Lokale alternatieven zoals uncut.be waren een kleine ramp: gericht op de Franstalige markt.

Prime Video BE is ook gericht op de Franstalige markt en de content is niet zo goed. Prime Video VK is beter, maar ja, vpn..
Carlos0_0 @esholmwood27 december 2023 11:20
Klopt ik wou stargate series eens opnieuw kijken weer, sg1 was te zien maar Atlantis en Universe moest je een extra arbo bij prime video nemen.
Sinds December ineens wel gratis te bekijken ben benieuwd voor hoelang, ben gelukkig al bij laatste seizoen van Atlantis.
En Universe heeft helaas maar 2 seizoen wel jammer(Begon in seizoen 2 toch beter te worden), dus wellicht kan ik die nog wel afkijken voor weer betaald wordt.
Gelomidor1 @Carlos0_027 december 2023 12:03
Oh echt! Goeie, dan ga ik snel ook kijken. Ik had t zelfde als jou 🤣
Astennu @esholmwood27 december 2023 11:34
Ja en dan 3 euro per maand er bij voor add free zit je al op 8. En dan heb je dus relatief weinig content. Prime wordt steeds minder interessant.
et36s @slaay27 december 2023 12:59
Idd we zijn weer terug bij af. Werkt downloaden weer in de hand. Betaal toch juist om van die reclame af te zijn.
Raymond Deen @slaay28 december 2023 16:59
Betalen om géén reclame te zien is naar mijn bescheiden mening nog steeds idioot; reclamevrij is volgens mij geen feature maar eerder afpersing.
Je wordt gewoon horendol van de hoeveelheid ads die er tussendoor worden gegooid op bijvoorbeeld YouTube.
WhatsappHack
27 december 2023 10:29
“Er verandert niets aan de prijs die je betaald, maar je moet wel $3 extra dokken als je het wil blijven gebruiken zoals je gewend bent.” :+ Right.

Ik denk dat dit soort shit wel voor een toename gaat zorgen van mensen die de digitale zeeën gaan bevaren met een ooglapje op en een papegaai op de schouders.
slaay @WhatsappHack27 december 2023 10:39
En het vreemde is dat ze dan wel opeens wel voor een VPN dienst, newsserver etc willen betalen... maar 3 euro meer voor reclamevrije content doen ze dan weer niet.
Samdolyn @slaay27 december 2023 10:44
Omdat je dan wel gewoon een serie kan afkijken bijvoorbeeld
SunnieNL @Samdolyn27 december 2023 10:57
Want met een reclame blokje van 1 minuut voor een nieuwe aflevering begint kun je de serie niet meer afkijken? Het is niet dat Amazon reclame blokken in de film of serie plaatst, zoals Youtube dat doet. het gaat meer om een extra blokje voor een aflevering begint (wat ze nu eigenlijk ook al doen, maar dan met alleen hun eigen series en films)
lodu @SunnieNL27 december 2023 11:17
Gok dat @Samdolyn erop doelt dat bv. Netflix er een handje van heeft zomaar een serie uit de bibliotheek te gooien waardoor je de serie niet af kan kijken.
Cergorach
@SunnieNL27 december 2023 11:18
...het gaat meer om een extra blokje voor een aflevering begint (wat ze nu eigenlijk ook al doen, maar dan met alleen hun eigen series en films)
En dat is voor mij ook bijna reden geweest om Amazon Prime op te zeggen, het is dat er een skip knop in zit, anders was het echt ook direct over geweest met Amazon Prime. Sommige van ons hebben al decennia geleden de TV eruit gegooid en nemen juist deze diensten af om met gemak geen reclame te hebben. Als dat niet langer kan, dan gaan we terug naar de situatie waarbij we met wat minder gemak geen reclame hebben...
!null @Cergorach27 december 2023 19:17
Tja alles heeft een prijs. En wij bepalen die prijs niet.
Amazon zet een prijs op een abbo zonder advertenties, dus de keuze is er nog wel.

Persoonlijk denk ik meer dat het gemak van de streamingdiensten toch de meeste piraterij heeft weggenomen. Niet zo zeer de kosten of eventuele reclame, tenzij die te erg wordt.
Orangelights23 @SunnieNL27 december 2023 11:19
Gaat erom dat het geen gegeven is dat een hele serie aangeboden wordt
Jron667 @SunnieNL27 december 2023 11:34
Die reclame voor een andere serie kan je overslaan, kan dat met die advertenties ook? Het grote voordeel van streamen was dat er geen reclame in zat. Youtube ben ik mee gestopt, heb het niet echt nodig,.
batjes
@SunnieNL27 december 2023 18:32
Want met een reclame blokje van 1 minuut voor een nieuwe aflevering begint kun je de serie niet meer afkijken?
Ik wel. Reclames irriteren mij mateloos en ja ik betaal graag voor mijn content (het is dat Tweakers het zelf gestopt heeft en ik nog te lui ben geweest het weer af te sluiten)

Zodra YouTube niet meer met zowel Ublock Origin alsmede Sponsorblock te bekijken is, kthxbai. 90% van mijn content nuttig ik daar, maar ik ben dan direct en permanent weg. Hun chantage voor premium kan gewoon niet door de beugel en dat weiger ik te betalen.
tvdaXD @slaay27 december 2023 10:49
Begrijpelijk, want die leveren waar je voor betaald. Niet ineens ads er bij, dan maar series en films op een andere manier bekijken.
Bovendien is het vaak zelfs zo dat de gratis ervaring beter is via die weg dan via de betaalde streamingdienst. Omdat de Streaming dienst voor jou besluit je 4:3 content af te snijden om er maar 16:9 van te maken, zo zijn er nog zat andere voorbeelden.
TerminalNL @slaay27 december 2023 11:09
Omdat de consument inmiddels zoveel diensten “moet” afnemen om een normale ervaring te hebben.

Gebruiksgemak begon het mee met Netflix. Een redelijke maandelijkse fee om bijna alles te kunnen zien dat ik wou. Spotify erbij voor een redelijke fee en het ooglapje werd aan de wilgen gehangen.

Het was het meer dan waard, en vooral het gemak was geweldig, niet meer moeilijk doen met rare constructies om alles binnen te halen.

Nu jaren verder, 6 streaming abonnementen verder en ik kan nog steeds niet alles kijken, krijg steeds vaker reclame voor afleveringen of ander geneuzel.

En dan het gek vinden dat er weer meer gedownload gaat worden. Betalen is helemaal niet erg, maar ondanks dat ik inmiddels een riant bedrag maandelijks betaal is het gebruiksgemak ver te zoeken.
Cergorach
@slaay27 december 2023 11:15
Nee, het probleem is niet dat ze betalen voor een reclame vrije dienst, want dat doen ze al. Het punt is juist dat het nu geen reclame vrije dienst is, dat was het al niet omdat je constant voor je series reclame krijgt van andere series/films... Dit is gewoon een verkapte prijsverhoging. En als ze dat ook gaan doen in NL verwacht ik dat heel veel Nederlanders doodleuk zeggen: Doei! Want het is recent van €3 naar €5 gegaan en dan nog eens $3 extra naar ~€8/maand om reclame vrij te blijven kijken? In nog geen jaar zou dat dan bijna een verdrie dubbeling van de prijs zijn.

Laat ik duidelijk zijn, €3 was geen realistische prijs voor Amazon Prime. Maar dat is Amazon's eigen keuze, een dergelijk hoge verhoging voor de NL markt zou ook niet realistisch zijn als ze markt aandeel willen behouden...

Persoonlijk heb ik recent al de stekker getrokken bij Disney+ door ook constant drastisch hogere prijzen, ver boven inflatie correcties. Als we het dan nog regelmatig zouden gebruiken was het wellicht een ander verhaal geweest, maar dat is ook niet het geval.
laptopleon @Cergorach27 december 2023 12:31
Ik heb Prime genomen als afkoop van de verzendkosten. Dan kan € 3 eigenlijk al niet uit, afhankelijk van hoe vaak je iets besteld per maand.

Maar dat is dan ook niet het hele verhaal. Als je goed kijkt, zie je dat je steeds vaker niet meer die twee batterijtjes kunt bestellen, maar alleen een ‘voordeeldoos’ van 24 stuks, als je met Prime wil verzenden. Met uit aard een hogere prijs. Nog steeds niet duur maar de verzendkosten en Prime-investering-door-Amazon-achter-de-schermen worden wel makkelijker terugverdiend.
Verwijderd @slaay27 december 2023 11:43
Wat dus aantoont dat het probleem voor de ooglapjes-afnemer niet de prijs is, maar dat er iets mis is met de kwaliteit van de dienst.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 10:15]

lodu @slaay27 december 2023 11:12
Is toch niet zo vreemd? in verhouding met bijvoorbeeld vier streamingsdiensten voor in totaal 30 euro is 5 euro per maand voor een VPN voor dezelfde content toch peanuts.
Autisme_tech @slaay27 december 2023 11:46
Ik heb een levenslange vpn dienst afgesloten voor slechts eenmalig 40,- via neowin destijds :)
haam @Autisme_tech27 december 2023 12:00
1. voor hoe lang (levenslang zegt niet zoveel, leuke belofte maar gaat om centjes verdienen)?
2. als je niet meer hoeft te betalen, hoe betalen ze dan jouw gebruik?
OctaVive @slaay27 december 2023 12:20
nou.. vppr dat geld kijk je niet alleen prime aanbod.
Gunneh @slaay27 december 2023 12:43
Omdat ik voor een VPN dienst of newsserver betaal voor wat ik wil gebruiken en niet gebonden ben aan de artificial limits van corporaties die enkel maar meer en meer winst willen maken.
Annihilism @slaay27 december 2023 15:10
Flauwe opmerking. Ik gebruik zowel streamingsdiensten als VPN want als ik mijn VPN op USA in stel kan ik veel meer series zien bij een aantal streamingdiensten dan wanneer ik zonder kijk.

VPN heeft ook voordelen als je niet aan piraterij doet...
Zerora 27 december 2023 13:50
Zolang het een reclameblok aan het begin is van max. 60 seconden ofzo heb ik er nog niet zo'n probleem mee gezien de prijs die je voor Prime betaald en wat je er allemaal voor terugkrijgt, ook naast Prime Video. Maar het niet halverwege de film of aflevering onderbreken.
iAR @Zerora27 december 2023 16:58
Wat krijg je er allemaal voor terug dan?
Zerora @iAR27 december 2023 18:18
Als gamer, kun je Prime Gaming extra's gebruiken. Zo kun je elke maand een gratis sub pakken op een Twitch kanaal naar keuze. En kun je gebruik maken van Prime Gaming loot waarbij je een hoop gratis games kunt downloaden of ingame extra's bij games.

Als shopper heb je gratis verzendkosten of snellere verzendingen via Amazon.

Voor foto's heb je nog gratis opslag via Prime Photos.
Tijgerhaai 27 december 2023 13:02
Jammer, dat ze op zo'n manier nog meer geld eruit proberen te persen.
Ik vraag mij af of Amazon ook een soort "Wegenbelasting" betaald. zij vervoeren hun content langs de digitale snelweg die wij als burger betaald hebben. Misschien klopt het dat hun streamingdienst verliesgevend is, maar dat accepteren ze om eventuele concurrentie uit te schakelen.
10 jaar geleden bestonden ze nog niet, en daarvoor kwamen films (illegaal) via bijv Napster binnen.
Ik begin in die zin Amazon steeds meer te vergelijken met sigarettenfabrikanten, een soort verslaving creëren en er vervolgens aan verdienen. En ja je hoeft natuurlijk niet te kijken, maar men hoefde ook niet te roken.
Llopigat
@Tijgerhaai27 december 2023 14:41
Ik vraag mij af of Amazon ook een soort "Wegenbelasting" betaald.
Zij betalen natuurlijk flink voor hun uplinks naar de grote internet exchanges, hun datacenters enz. En de grote streamers hebben bijna altijd cacheboxen staan bij de providers zelf zodat hun content vanuit het lokale provider netwerk komt.
10 jaar geleden bestonden ze nog niet, en daarvoor kwamen films (illegaal) via bijv Napster binnen.
En dit komt nu natuurlijk weer helemaal terug. Ik zie het om me heen al gebeuren. Zelf ben ik nooit echt gestopt met downloaden maar ik keek meestal wel primair op streaming en downloadde alleen de series die ik wilde bewaren. Streaming was een prima aanbod: Een net aanbod voor een nette prijs. Nu moet het weer tot het uiterste uitgezogen worden en dan gooit de consument gewoon de handdoek weer in de ring. Graag of niet hoor.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 10:15]

batjes
@Llopigat27 december 2023 18:47
Zelf ook nooit helemaal gestopt met Piet Piraat, maar was jaren wel heel sporadisch. Viel me enkele maanden geleden op dat als ik een nieuwe film of serie wil kijken en het is niet van Disney, ik niet eens de moeite ga nemen op welke dienst het te vinden is en deze maar opzoek op een tracker.

Een jaar of 5 geleden, was Piet Piraat spelen best lastig. Veel minder populaire spul had bijster weinig seeders en zelfs de middel-populaire dingen moest je vrij snel na release downloaden anders was je langer bezig met downloaden dan kijken.

De laatste jaren is het weer een beetje als vanouds. Alles is weer te vinden, alles heeft seeders en praktisch alles download weer sneller dan je het kan kijken.

Ze, de contentindustrie, hebben piraterij echt helemaal aan zichzelf te danken. Het effect van Netflix is overduidelijk aanwezig geweest in de 'scene'.
Fruitbeest 27 december 2023 10:32
Als iedereen die hier klaagt, nou ook gewoon zijn abbo opzegt. Schijnbaar is geld de leidende factor voor Amazon, dus bepaal zelf met je geld.
Flozem @Fruitbeest27 december 2023 10:54
Done. Mooie reminder om Amazon Prime op te zeggen.

Dit wordt een dienst die ik tzt wel aanzwengel om accuut op verzendkosten te sparen als een artikel daadwerkelijk goedkoper is dan elders. En dan meteen weer een filmpje of serie te kijken.

Voor 3 Euro was het prima om aan te houden, maar 5 Euro met tzt reclame zeker niet.
JosPoolvos @Flozem27 december 2023 13:21
Vergeet niet om je direct weer aan te melden zodra het -op dat moment- 10 euro scheelt!

Dat zal ze bij Amazon leren hoe moeilijk jij te beïnvloeden bent.
Flozem @JosPoolvos27 december 2023 16:10
Niks mis met stemmen met de eigen beurs. Alleen niet vergeten dan meteen weer af te melden. :+
batjes
@Flozem27 december 2023 18:40
als een artikel daadwerkelijk goedkoper is dan elders
En zo blijft Amazon relevant en zo blijven de tactieken werken. Want wat is nou de primaire tactiek van Amazon om markten te veroveren? Oh ja, onder de prijzen van de concurrentie duiken, dan maar geen winst maken, wachten tot die concurrentie uiteindelijk failliet is en .... there is no Dana only zuul.

Amazon gewoon niet meer meenemen in je prijsvergelijkingen.
Flozem @batjes27 december 2023 19:14
Dat vind ik een lichtelijk overdreven reactie. Als ik dezelfde prijs bij een NL webshop betaal als Amazon, kies ik namelijk al voor die NL shop.

Maar als het tien Euro scheelt, ben ik geen dief van eigen portemonnee.
batjes
@Flozem28 december 2023 10:30
Maar als het tien Euro scheelt, ben ik geen dief van eigen portemonnee.
Korte termijn.

Lange termijn ben je dan ook gewoon dief van eigen portemonnee als je een partij als Amazon vrij laat in onze markt.
Samdolyn @Fruitbeest27 december 2023 10:43
Heb die van mij al opgezegd afgelopen maand. Ben weer terug naar de zee. Ben je net lekker een serie aan het kijken, verdwijnt het naar een van de third party abbonementdiensten zodat ze nog meer geld kunnen vragen voor diezelfde oude serie.
Marsmillo @Samdolyn27 december 2023 11:13
Inderdaad.

Was een serie aan het kijken, zat aan het laatste seizoen en opeens van de ene op de andere dag, zonder aankondiging, kan ik niet verder kijken. Want bovenop mijn Prime zou ik nog een extra dienst moeten betalen. Oké, niet dan…

Zag in mijn kijklijst dat veel zaken opeens achter een extra betaalmuur zitten!
mlohnen @Fruitbeest27 december 2023 11:04
Al opgezegd sinds de prijsverhoging!
Verwijderd @Fruitbeest27 december 2023 12:30
Heb het het maandje mogen proberen, maar het opzeggen was al zo goed als zeker.
Deze aankondiging is precies het duwtje dat ik nodig had om de knoop door te hakken.
Pwain 27 december 2023 10:28
Nederlandse content op Amazon Prime is echt bedroevend. Als ze nu al zouden gaan beginnen met reclame dan is het helemaal niet meer de moeite om de Prime app te openen.
Louw Post @Pwain27 december 2023 10:52
Ik denk dat je bedoelt dat de hoeveelheid content op de Nederlandse Prime niet veel is? Dan ben ik het met je eens, maar daar is de prijs ook naar vind ik (en ik gebruik het zelf ook voor Twitch Prime, heeft voor mij wel meerwaarde). Ze hebben wel wat leuke producties, zoals alles van de oude Top Gear presentators, Jack Ryan, The Boys, The Covenant, etc.

Wat betreft Nederlandse content, dat is er volgens mij ook niet veel. Normaal gesproken trekken Nederlandse films me ook niet echt, maar De Oost en Hardcore Never Dies vond ik beide wel interessante films.
StGermain 27 december 2023 10:29
De dag dat het komt is de dag dat ik mijn abonnement opzeg. Als er dan toch reclame in zit kunnen we even goed weer dingen gaan opnemen wanneer ze eens passeren op tv.
Jacques-Oh @StGermain27 december 2023 10:37
Behalve dat dat ook een stuk lastiger is geworden, zeker als je het wilt bewaren aangezien bijv. Ziggo je eigen opnamen na een jaar gewoon verwijdert (wat immers in de cloud is opgeslagen). Dan moet je al via rare omwegen aan de slag.
Tweaker_19 @Jacques-Oh27 december 2023 11:52
CI+ kaartje in mijn tv met een 3tb hdd erachter. Hoezo rare omwegen?

Aanvulling: het betreft een 2e CI+ kaartje. Ik kan dus via een kaartje opnemen en via de ander live tv kijken. Het live tv kijken kan ik ook nog opnemen zodat, als ik later start met kijken, de reclames kan doorspoelen..

[Reactie gewijzigd door Tweaker_19 op 23 juli 2024 10:15]

apis29 @Tweaker_1928 december 2023 16:23
CI+ kaartje in mijn tv met een 3tb hdd erachter. Hoezo rare omwegen?

Aanvulling: het betreft een 2e CI+ kaartje. Ik kan dus via een kaartje opnemen en via de ander live tv kijken. Het live tv kijken kan ik ook nog opnemen zodat, als ik later start met kijken, de reclames kan doorspoelen..
Ja en dan kan je die HDD enkel op je tv (/die specifieke tv) gebruiken zeker? Ooit met een Sony geprobeerd en die bestanden zijn op de pc niet te gebruiken
r.marijnissen 27 december 2023 10:47
De dienst wordt dus gewoon €3 duurder want streamen met reclames is een no go voor mij en velen.

Of je €3 meer wilt gaan betalen is ieder voor zich.
Dacht dat je met prime ook gratis verzenden hebt als je een keer op amazon besteld. Al valt het me op dat Amazon meestal niet de goedkoopste is.
Amazon gaming content is iets van 7 games en wat bundels voor andere games daar log je dus 1x in en heb je het daarna wel aardig gezien.

Blijft jammer dat tv content niet hetzelfde is gegaan als b.v met muziek.
Meerdere muziek diensten zoals spotify. die 98% van alles hebben voor 1 bedrag.
Netflix, hbo, disney en prime en nog moest ik er 1 kopen op Pathe om te zien wat ik wilde.
Alleen al dat gezoek op welke dienst het staat vind ik waardeloos.
PurifieR1980 @r.marijnissen27 december 2023 13:29
"Dacht dat je met prime ook gratis verzenden hebt als je een keer op amazon besteld"

Ik heb al minstens 3 jaar gratis verzenden bij Amazon. Zonder prime. Geen idee hoe dat precies hoort te werken, maar ik zie altijd een verzendprijs van 2.99, en dan meteen erna 2.99 euro korting.
Dwarlorf @PurifieR198027 december 2023 15:56
Ja, hier ook, Bestel meestal bij Amazon.de (en soms bij nl maar bestellingen daar duren altijd een eeuwigheid of het product is daar duurder dan bij .de) . Heel soms zit er wel een verzendkosten op maar dat is meestal bij wederverkopers.
Verwijderd @PurifieR198027 december 2023 20:58
Heb ik ook bij Bol.com zonder dat ik lid van hun ben.
Of met andere worden dat lidmaatschap gratis verzending op zou moeten leveren wat je anders niet zou hebben is 9 van de 10 keer toch niet het geval.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.