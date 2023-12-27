'Samsung stelt productie in Texaanse chipfabriek uit tot 2025'

Samsung zou de productie in zijn nieuwe Texaanse chipfabriek hebben uitgesteld tot 2025. De fabriek moest aanvankelijk in de tweede helft van 2024 in gebruik worden genomen. Het is niet duidelijk waarom het Zuid-Koreaanse bedrijf deze beslissing heeft genomen.

Volgens journalisten van Bloomberg heeft een afgevaardigde van Samsung het nieuws bekendgemaakt tijdens een evenement in San Francisco. De man zou de beweegredenen van het Zuid-Koreaanse bedrijf echter niet hebben gedeeld.

Bloomberg doet een poging en meent dat er algemene problemen zijn met het verstrekken van vergunningen voor chipfabrieken. Het persagentschap stelt ook dat de financiële steun van de Amerikaanse regering maar traag op gang komt. Het persagentschap verwijst ook naar het Taïwanese TSMC, dat eerder dit jaar had aangekondigd dat de ingebruikname van zijn Amerikaanse chipfabrieken in Arizona moest worden uitgesteld tot 2025. Een topman van TSMC gaf toen aan dat er in de Verenigde Staten onder andere een tekort was aan geschoolde werknemers met de juiste kwalificaties.

Samsung heeft plannen om de komende twintig jaar verschillende chipfabrieken in de Verenigde Staten te bouwen. Uit een aanvraag uit 2022 blijkt dat het Zuid-Koreaanse bedrijf plannen had om elf nieuwe fabrieken op te trekken in Texas. Het zou gaan om een totale investering van 192,1 miljard dollar. In de zomer van 2022 werd in de VS de Chips and Science-wet aangenomen. Die wet moet de chipsector in de VS subsidiëren en vervolgens versterken. De wet moet tientallen miljarden aan subsidie en belastingvoordelen vrijmaken voor de bouw van nieuwe chipfabrieken in het land.

12"-wafer. Bron: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 11:28 54

27-12-2023 • 11:28

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Reacties (53)

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TechSupreme @OLED27 december 2023 11:51
Een topman van TSMC gaf toen aan dat er in de Verenigde Staten onder andere een tekort was aan geschoolde werknemers met de juiste kwalificaties.
Trump was juist degene die immegratie en het bemachtigen van een Greencard moeilijker heeft gemaakt.

nieuws: President VS ondertekent wet die miljardensubsidie voor chipsector vr...

Biden heeft in 2022 de Chips and Science act ondertekend, deze fabrieken zijn een direct resultaat van die wet.
Fermion @TechSupreme27 december 2023 12:26
Tekort aan geschoolde werknemers, dan moet USA meer in het onderwijs investeren en vooral toegankelijker maken. Onderwijs in USA is door commercie doorgeslagen en te duur geworden, zoals met alle publieke sectoren in dat land. In feite moet je van een Elite komaf zijn om goed onderwijs te krijgen. Dan hebben wij het nog niet over het krijgen van de zorg. Probleem en de oplossing zit niet in Mexicaanse gelukzoekers, probleem zit in het beleid. In Nederland is het nog niet zover, maar naar mijn idee ook niet ver vandaan….
hikashuri @Fermion27 december 2023 14:05
Arbeiders die Chip fabrieken maken, zijn een heel specifieke groep van werknemers, het probleem is dat er momenteel een 50 tal van deze fabrieken gepland zijn. Dat wilt zeggen dat er veel vraag is op een relatief kleine groep. Intel was het eerste met hun grootse plannen, gevolgd door TSMC, Samsung daarentegen was vrij laat, en het kan goed zijn dat Intel al deze mensen al heeft aangeworven.
Sissors
@Fermion27 december 2023 15:51
In Nederland is er ook een tekort aan zulk soort mensen. Algemeen zie je ook dat in Eindhoven omgeving gewoon veel expats rondlopen. Dat heeft weinig te maken met ontoegankelijk onderwijs, meer met dat gewoon te weinig Nederlanders het kunnen en het willen doen.
Blokker_1999
@Fermion27 december 2023 19:33
Met onderwijs los je het tekort aan personeel niet op. De loonkosten in de VS stijgen de laatste jaren zeer hard omdat niemand nog aan personeel geraakt, net zoals hier in Europa trouwens. Al helemaal als het om geschoold personeel gaat, maar ook voor lager geschoolde werkkrachten is er gewoon enorm veel vraag.

Ja, het Amerikaanse onderwijs is enorm duur, maar met dat goedkoper te maken los je de volgende jaren het probleem niet op van de tekorten bij hogergeschoold personeel. Je zit daar ook met een doorlooptijd.
Guru Evi @Fermion27 december 2023 23:47
In Nederland hebben we nog minder van scholing. Welke internationaal bekende universiteiten heb je in Nederland of België? Leuven is de enigste die ik kan denken die enig belang heeft. De VS heeft ze allemaal, veel mensen van China, Europa gaan naar de VS om te studeren.

Er zijn genoeg slimme mensen te vinden, het probleem is als je ze kunt betalen. De VS heeft zwaar te kampen in de laatste 2-3 jaren met inkomencompressie, de lage kant is artificieel omhoog gekrikt met overheid die toeslagen voor COVID en een reeks economische injecties zodat je voor minder dan 35k/jaar beter thuis kan zitten. Dus bedrijven bieden $20-25/u voor ‘basis’ jobs, mensen die er al 10 jaar werken verdienen opeens evenveel als een snotneus zonder diploma, dus die gaan ook eens klagen en zoeken naar iets beter. Dit noemt men compressie, en totdat dit opgelost is gaat de top werknemers meer en meer vragen, het is momenteel niet ongewoon om 65k-85k/jaar voor een helpdesk IT job te zien, iemand met 10 jaar ervaring moet dus van 75k naar 120k opgekrikt worden, iemand met 20 jaar ervaring van 90k naar 160k. Als je een groot project zoals een chipfabriek bouwt en opeens kosten je werknemers dubbel zo veel, dat is ook een probleem.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 18:01]

jip_86 @TechSupreme27 december 2023 12:32
Misschien was het al beloofd, maar die fabriek was al aangekondigd in 2021. Ongeveer een maand of 10 dat Biden aan de macht kwam. Dat is allemaal vrij krap voor zulke grote projecten.

https://www.npr.org/2021/...17b-chip-factory-in-texas
TechSupreme @jip_8627 december 2023 15:32
Klopt, de intentie om high tech weer terug te halen naar Amerika was aangekondigd. Biden heeft er van dag 1 al werk van gemaakt.

Trump is er ook mee bezig geweest (oa Apple , Foxconn en BYD) maar dit heeft op niks geleid. Trump is begonnen met de embargo's, dat zou je kunnen zien als het begin van deze hele circus.

De Chips & Science act is uiteindelijk uit de hoed van Biden gekomen, maar ook weer afwachten of dat op iets uitdraait. Amerikaanse politiek is... lastig... zacht uitgedrukt. Er leven teveel belangen waardoor van alles door elkaar loopt en dit soort dingen vaak op niks uitdraaien.

Wat Biden heeft ondertekend is een beleidsverklaring, een globale verklaring van beleid. Hoe de details van dat beleid in de praktijk ingevuld gaan worden moet maar blijken en daarvoor is hij afhankelijk van andere instanties die dan weer dingen als wetten en budget goed moeten keuren. En daar zit dan de kink in de kabel.

Er is een docu-serie op Youtube over de Super Conducting Super Collider, de CERN LHC tegenhanger van Amerika. Ze leggen daar uit hoe Amerikaanse politiek binnen 5 jaar 200 miljard dollar (nu nog steeds veel geld maar toen was het echt veel geld) weggooide.

/edit:
https://www.youtube.com/watch?v=ivVzGpznw1U
https://www.youtube.com/watch?v=6JnT37oUV_w
https://www.youtube.com/watch?v=15zHLXvFUs0
https://www.youtube.com/watch?v=3xSUwgg1L4g

Het is trouwens 21 miljard, nog veel geld om zomaar weg te gooien.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 18:01]

Blokker_1999
@TechSupreme27 december 2023 19:36
Het grootste probleem met Amerikaanse politiek is dat men daar continue met verkiezingen bezig is. Elke 2 jaar wordt het volledige huis van afgevaardigden herverkozen, dus vele van die volksvertegenwoordigers zijn continue bezig met hun herverkiezing ipv het landsbelang. Dat zorgt ervoor dat je geen beleid op lange termijn kunt voeren want over 2 jaar heb je mogelijks een congress dat al je plannen gewoon blokkeert en de vuilbak ingooit.
TechSupreme @Joepi27 december 2023 14:17
Het zal wel, volgens mij noem ik gewoon een paar feiten op zonder een oordeel eraanvast te leggen. Maar goed het is wel weer typerend dat een bepaalde groep mensen het in het verkeerde keelgat schiet, het direct ook hoog oppakken en er een label opplakken.

Wat betreft expats in Nederland. Daar bestaat al decennia een aparte regeling voor.
bzuidgeest
@OLED27 december 2023 12:05
Trump gericht op economie verbeteren? Wat een onzin is dat. Het enige wat hij doet is geld geven aan rijke vriendjes en stervende industrieën als kolenmijnen in stand houden. Biden heeft meer banen gemaakt met groene plannen dat toekomstbestendige banen maakt dan Trump met zijn "plannen"

Serieus, zijn er nou echt nog mensen die geloven dat Trump goed is voor iemand anders dan zichzelf?

En zo hoog zijn de lonen daar niet in veel banen. Een groot deel van de bevolking moet meerdere banen aanhouden en komt nog nauwelijks rond. De bedrijven worden rijk daar, terwijl het minimum loon niet is bijgesteld sinds de jaren 70.

Ik kan nog paginas vol zetten met de issues van dat land, maar dat voelt zinloos.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 18:01]

Inflatable @bzuidgeest27 december 2023 12:12
Tientallen miljoenen Amerikanen kennelijk.. Of ze stemmen op hem voor andere redenen, dat kan ook nog..
bzuidgeest
@Inflatable27 december 2023 12:16
Ik had er bij moeten stellen in Nederland denk ik :+ . Maar ook dan zal het aantal niet nul zijn.

Sommigen stemmen alleen al op hem omdat het geen democraat is.

Hun kies systeem is zo kapot en ondemocratisch door gerrymandering, en kiesmannen, superpac's etc dat je nauwelijks kan zeggen dat de bevolking en keus heeft.

In de primary is het niet de kandidaat met de meeste support die wint, maar de kandidaat die de meeste rijke donoren heeft. Is dat niet het toppunt van fout.
Wolfos @bzuidgeest27 december 2023 12:46
Tja, de VS is ooit begonnen als opstand tegen een belasting voor grootgrondbezitters. In retoriek werd dat gelijk gesteld aan slavernij (notabene door slavenhouders).
Het is dus altijd de bedoeling geweest dat dit systeem in het voordeel werkt van deze grootgrondbezitters - dat sinds 1776 nooit hervormd is.

Inmiddels uit dat zich als een systeem dat veel stemmen niet of minder meetelt dan andere. Zo mogen afgevaardigden uit Puerto Rico bijvoorbeeld niet meestemmen in het congres.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:01]

familyman @Wolfos27 december 2023 16:58
Puerto rico is dan ook geen staat, heeft een eigen grondwet en inwoners betalen geen federale inkomstenbelasting.

Wat je zegt over grootgrondbezit, klopt ook niet. Er is een poging gedaan om democratie te balanceren tussen meeste stemmen gelden en voorkomen van onderdrukking van de minderheid - waardoor kleinere staten in de senaat meer te zeggen hebben.

Niet dat Amerika democratisch is, maar niet vanwege de door jou aangedragen onjuistheden.
familyman @bzuidgeest27 december 2023 17:03
Gerrymandering zorgt ervoor dat meerderheden moeilijker veranderen.

Kiesmannen, haalt niet heel veel uit, ze kiezen immers wat ze verteld worden te kiezen. Er zit wat verschil in de verdeling per staat, wat te maken heeft met balanceren tussen grootte en bevolkingsaantallen.

Superpacs, wordt wat relevanter, ja. Geld maakt stemmen.

Meer problematisch is winner takes all, en slechts twee partijen. En al helemaal omdat de senatoren en members of congress minder het belang van alle mensen in hun District behartigen, maar alleen van hen die op hen stemmen en hun partijlijnen.

Dit wordt per verkiezingsronde erger, lijkt het.
bzuidgeest
@familyman28 december 2023 18:39
Gerrymandering maakt meerderheden die er niet zijn. Dat werkt in op het gebrekkige kiesmannensysteem.

Het echte probleem met kiesmannen is dat in veel staten ALLE kiesmannen naar de winnende partij gaan (FPTP). Maar een paar staten verdelen de kiesmannen naar de werkelijke verhouding in stemmen (PR). Dat betekend dat in de meeste staten waar bijvoorbeeld de verhouding uit komt op 49% demo en 51% rep, alle kiesmannen naar de reps gaan en de 49% van de bevolking die demo kiest, niet vertegenwoordigd is.

Dat betekend dat de kiesmannen een First past the post systeem creëren. Dat laat geen ruimte voor nieuwe partijen, want die hebben geen kans. Als kleine partij krijg je toch geen kiesmannen. Verwachten dat mensen op een kleine nieuwe partij stemmen in dat systeem is onzin. Dan kunnen ze net zo goed hun stem weggooien.

Kiesmannen mogen overigens wettelijk kiezen wat ze willen. Omdat ze normaal uit de grote partijen komen kiezen ze typisch voor hun eigen partij, maar dat hoeft niet. Het is voorgekomen dat een kiesman anders stemt dan zijn achterban.
familyman @bzuidgeest29 december 2023 12:17
Faithless electors, in de meeste staten strafbaar.

Maar goed, de rest van je verhaal rammelt ook.
TV_NERD @familyman29 december 2023 19:55
De meerderheid toch echt "No Law", "Vote Counted" en "Vote counted with penalty"

https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector

Vote voided with penalty zijn maar 2 staten. Ik vind dat je iemand anders wel erg snel beschuldigd van rammelen terwijl wat je zelf zegt ook niet helemaal klopt :)
Zyppora @Inflatable27 december 2023 13:01
De meeste Republikeinen stemmen Republikeins omdat ze nooit en te nimmer op een Democraat zullen stemmen. Het maakt daarbij totaal niet uit wie de presidentskandidaten zijn, of wat de plannen zijn die naar voren geschoven worden. 'Democrats fall in love, Republicans fall in line' is een bekende uitspraak die over de (presidents)verkiezingen gaat.
Frame164 @bzuidgeest27 december 2023 12:28
Net als hier zullen daar ook laagbetaalde mensen zijn die denken dat de meest rechtse/conservatieve politici het beste met hun voor hebben en dat die alle problemen gaan oplossen. Zie daar het gevolg van slecht geschiedenisonderwijs. De historie bewijst immers dat laagbetaalden het juist niet van politici die een makkelijk herkenbare groep de schuld geeft van de problemen dat je daarmee alle problemen oplost.
hikashuri @bzuidgeest27 december 2023 14:08
Jep, 1000 miljard dollar bonus aan de rijkste bedrijven gegeven, waarvan minder dan 20 miljoen dollar teruggevloeid is naar de werknemers. Zo'n hoop geld had de armoede in bepaalde steden kunnen wegvegen.
Verwijderd @bzuidgeest27 december 2023 15:35
Onder Trump’s presidentschap bereikte de Amerikaanse economie een historische piek. Het aantal banen nam toe, de werkloosheid daalde en de inkomens stegen.

Trump heeft belastingverlagingen doorgevoerd voor zowel bedrijven als individuen. Daarnaast heeft Trump miljarden dollars geïnvesteerd in de Amerikaanse infrastructuur.

Maar goed Biden, heeft ook flink geïnvesteerd in de Amerikaanse infrastructuur.
bzuidgeest
@Verwijderd27 december 2023 16:20
Zeker voor de rijkste 1% individuen....

En die piek was de bounce back van de corona dip. Niet iets dat je aan Trump kan toekennen.
Verwijderd @bzuidgeest27 december 2023 16:40
Prima, dat is uw mening. Ik kijk daar anders naar.

https://wiba.iheart.com/f...t-trumps-accomplishments/
bzuidgeest
@Verwijderd28 december 2023 18:30
Juist ja, een echte bron..... een kopietje van een door trump geschreven leugen. Heb je ook de echte statistieken wel eens bekeken?

de realiteit van de statistieken
And Trump’s job record is not unique. A gain of more than 6.6 million jobs during a 35-month period has been common during the 80 years that the Labor Department has counted jobs. There are hundreds of overlapping 36-month periods of better growth on record.

At this point in his first and only term, Jimmy Carter had enjoyed a gain of about 10.1 million jobs. Employers added 8.5 million jobs during the first 36 months of Bill Clinton’s term and 7.8 million jobs during the first 36 months of Lyndon Johnson’s tenure, even though the labor force at that time was less than half the size of what it is today.
,
Zelfs obama kon meer banen gecreëerd claimen. Als je net als trump een willekeurige periode van groei pakt,

en dan dingen als : "Removed unnecessary regulations that restrict the seafood industry and impede job creation"

De realiteit: Regels tegen overbevissing weggehaald zodat visbedrijven makkelijke korte termijn winsten kunnen scoren. De volgende president mag het volk vertellen dat er geen vis meer is.....

Als je niets beters hebt, dan heb ik inderdaad een andere mening om aan te houden. Jij bent duidelijk heel goedgelovig om zelfpromotie van trump te geloven.
Verwijderd @bzuidgeest28 december 2023 18:45
Juist ja, een echte bron..... een kopietje van een door trump geschreven leugen. Heb je ook de echte statistieken wel eens bekeken?

de realiteit van de statistieken

[...]
,
Zelfs obama kon meer banen gecreëerd claimen. Als je net als trump een willekeurige periode van groei pakt,

en dan dingen als : "Removed unnecessary regulations that restrict the seafood industry and impede job creation"

De realiteit: Regels tegen overbevissing weggehaald zodat visbedrijven makkelijke korte termijn winsten kunnen scoren. De volgende president mag het volk vertellen dat er geen vis meer is.....

Als je niets beters hebt, dan heb ik inderdaad een andere mening om aan te houden. Jij bent duidelijk heel goedgelovig om zelfpromotie van trump te geloven.
Dat zijn jouw woorden. Dit heeft niks met goedgelovig te maken maar met feiten. Het is leuk dat je mij wat wijs probeert te maken. Maar kom dan zelf ook met legitieme bronnen.
Guru Evi @bzuidgeest28 december 2023 18:38
Als iedereen’s inkomen 10% stijgt krijgen de rijkste mensen inderdaad het meeste bij. Dat wil niet zeggen dat 10% meer voor de armste mensen oneerlijk is, in tegenstelling, 10% voor iemand met een inkomen dat rond 35k ligt (de laagste 5% in de VS) betekent veel meer dan een paar duizend erbij op een inkomen van 400k (de 1% waar je over spreekt).
bzuidgeest
@Guru Evi28 december 2023 18:41
Ja dat is wel oneerlijk. procentueel krijgen de "armen" er dan meer bij. En ja het betekend meer voor hen.
Maar als je als "arme" in amerika al tien stappen achterloopt dan is geen leefbaar inkomen nog steeds geen leefbaar inkomen. Je kloof tussen arm en rijk is daar zo veel groter dan hier dat 10% geen zoden aan de dijk zet.
Guru Evi @bzuidgeest29 december 2023 23:31
Als je 25-35k/jaar en alles door sociale voorzieningen betaald wordt “niet leefbaar” noemt, dan zitten je prioriteiten wel verkeerd.
g4wx3 @Guru Evi29 december 2023 06:09
guru evi, jij weet dat de bedoeling is you will own nothing and be happy. door klimaatdictatuur worden auto's veel te duur voor gewone mensen, de bedoeling is om mensen op te sluiten in 15min cities, waar we niet uit kunnen zonder pas zoals CST, via 5G en camera's worden we gevolgd, een soort 1984 of brave new world, nieuw communisme, maar dan geleid door de rijke elite in davos, en claus swab en het wef, waar young potential leaders de stomannen zijn.
trump gaat daar natuurlijk niets aan doen, hij is ook elite.
dus een inflatie van 10% in absolute getallen maakt dat de rijke die 1000 kon sparen iedere maand kan nu 1100 sparen iedere maand, maar arme die 100 euro/maand tekort had om goed te leven, nu 110euro te kort heeft
Guru Evi @g4wx329 december 2023 23:34
De “rijkste” mensen (we spreken hier over de 1%, niet de 0.01%) zijn meestal werkgevers met hopen commerciële schulden.

Al die extra’s zitten in de markt, als je als klein bedrijf een miljoen hebt en 10% inflatie, dat wilt zeggen dat ze 2-5 mensen moeten ontslaan.
Wolfos @OLED27 december 2023 11:50
Taiwan is ook niet goedkoop hoor. Chips worden niet gefabriceert in lagelonenlanden.
Daarnaast is binnenlandse chipproductie voor de VS gewoon een strategische afweging, die de Biden administratie net zo goed deelt. Die zullen geen genoegen nemen met "een akkoordje".
Rolfie @OLED27 december 2023 12:16
Trump riep een hoop, maar presteerde weinig, als je door zijn groot praat heen keek.
Cergorach
@OLED27 december 2023 12:24
Banen in de VS zijn duurder dan in arme(re) landen...
Waar denk je dat Samsung veel van diens chips produceert? In Zuid Korea is de cost of living inderdaad goedkoper dan in de VS, maar het ligt er natuurlijk aan waar in de VS (en Zuid Korea). Gyeonggi vs Austin scheelt behoorlijk, maar Taylor is weer goedkoper dan Austin...

De vraag gaat wezen of je transport kosten (delays) plus subsidie dat niet goed genoeg compenseert?

Bron:
https://semiconductor.sam...ring/manufacturing-sites/
lighting_ @OLED27 december 2023 12:42
en Biden zou de amerikaanse economie ook niet willen verbeteren?
Kom op zeg
Blokker_1999
@OLED27 december 2023 19:53
Het enige waar Trump zich met de volle 100% op kan richten is het strelen van zijn ego vrees ik. Alles wat hij doet is het beste, het grootste, het wonderbaarlijkste dat je ooit gezien hebt. En als er iets mis gaat dan is het altijd een ander zijn schuld.

Trump had een sterke economie geerfd van zijn voorganger en bleef maar roepen dat het de beste economie ooit was met de laagste werkloosheidscijfers ooit. En dat laatste klopt natuurlijk ook, maar de cijfers waren al zeer laag, om niet te zeggen dat je eigenlijk zowat de bodem bereikt had. En om dan te gaan roepen dat je jobs terug naar de VS wenst te brengen is een beetje vreemd, want waar wil je het personeel vandaan halen voor die jobs wanneer het vat eigenlijk reeds leeg is?

En toen ... de pandemie. Iedereen corona, en in plaats van de economie te beschermen heeft Trump daar net veel schade aangericht door de pandemie niet serieus te nemen. Door het gebrek aan actie heeft de pandemie langer en zwaarder door de VS geraast dan bijvoorbeeld door Europa en zijn de economische gevolgen een stuk groter geweest. Als je het doel hebt om de economie te verbeteren, waarom neem je dan geen actie, toon je geen leiderschap op het moment dat het moet?

We zullen het ook maar niet hebben over zijn belastingsvermindering voor de rijken, die niet alleen de ongelijkheid in de VS heeft vergroot, maar ook een verdere negatieve impact heeft gehad op de staatsschuld. Een schuld die hij ging wegwerken maar alleen maar sterker is beginnen stijgen onder zijn presidentschap.

Neen, die man is zeker niet 100% op de economie gericht. En ik zou de kans dat hij opnieuw president wordt zeker niet als een zekerheid zien. Waarom zou een verlies onwaarschijnlijk zijn? Sinds zijn verkiezing in 2016 heeft hij in essentie niets meer gewonnen en hebben een pak meer kandidaten die hij steunde verloren dan gewonnen. Zo sterk staat hij er echt niet voor.

En met Trump is het veel eenvoudiger om het op een akkoortje te gooien dan met Biden. Gewoon zorgen dat je zijn ego streelt. Hij heeft al heel wat gedereguleerd en sterk geprobeerd om o.a. milieunormen te verzwakken, tot op het punt dat binnen de overheidsinstantie die instaat voor het beschermen van de omgeving het woord klimaatverandering zelfs niet meer gebruikt mocht worden. Dan weet je wel wat voorrang heeft bij hem.
jip_86 27 december 2023 12:24
https://youtu.be/J5TNYsJvtbY?si=nozo1b3YBy1JyKTY
De fabriek is gewoon nog lang niet af. Een heel stuk nog niet eens luchtdicht. Neem aan dat je dan pas chipmachines gaat uitpakken en installeren.
miel54 27 december 2023 13:15
Water of het tekort in Texas hiervan kan mogelijks ook wel een grote boosdoener zijn. Chipfabrieken zijn er niet zuinig mee en de zuivering ervan eenmaal gebruikt is ook geen koud kunstje.

Google maar eens Texas water supply en kijk volgende videos van asianometry:

https://youtu.be/Dq04GpzRZ0g?si=t0RauSiGESt0V9RT

https://youtu.be/C3RzODSR3gk?si=-ip2JDaxTaXIfIsc
vinkjb 27 december 2023 15:47
Trump zegt alle problemen met 1 telefoontje of 1 a 2 ontmoetingen te kunnen oplossen. Nou met onze vriend Kim liep het helemaal op niets uit en Trump met staart tussen de benen naar huis.
Dat heet populisme en de aanhangers geloven die onzin ook nog.

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