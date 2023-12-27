'Samsung stelt productie in Texaanse chipfabriek uit tot 2025'

Samsung zou de productie in zijn nieuwe Texaanse chipfabriek hebben uitgesteld tot 2025. De fabriek moest aanvankelijk in de tweede helft van 2024 in gebruik worden genomen. Het is niet duidelijk waarom het Zuid-Koreaanse bedrijf deze beslissing heeft genomen.

Volgens journalisten van Bloomberg heeft een afgevaardigde van Samsung het nieuws bekendgemaakt tijdens een evenement in San Francisco. De man zou de beweegredenen van het Zuid-Koreaanse bedrijf echter niet hebben gedeeld.

Bloomberg doet een poging en meent dat er algemene problemen zijn met het verstrekken van vergunningen voor chipfabrieken. Het persagentschap stelt ook dat de financiële steun van de Amerikaanse regering maar traag op gang komt. Het persagentschap verwijst ook naar het Taïwanese TSMC, dat eerder dit jaar had aangekondigd dat de ingebruikname van zijn Amerikaanse chipfabrieken in Arizona moest worden uitgesteld tot 2025. Een topman van TSMC gaf toen aan dat er in de Verenigde Staten onder andere een tekort was aan geschoolde werknemers met de juiste kwalificaties.

Samsung heeft plannen om de komende twintig jaar verschillende chipfabrieken in de Verenigde Staten te bouwen. Uit een aanvraag uit 2022 blijkt dat het Zuid-Koreaanse bedrijf plannen had om elf nieuwe fabrieken op te trekken in Texas. Het zou gaan om een totale investering van 192,1 miljard dollar. In de zomer van 2022 werd in de VS de Chips and Science-wet aangenomen. Die wet moet de chipsector in de VS subsidiëren en vervolgens versterken. De wet moet tientallen miljarden aan subsidie en belastingvoordelen vrijmaken voor de bouw van nieuwe chipfabrieken in het land.