WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro

Samsung is van plan om zijn investeringen in de staat Texas ruimschoots te verdubbelen, naar omgerekend 40 miljard euro. Dat zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. De investeringen zijn gericht op de stad Taylor, waar Samsung een 'hub' voor chipproductie bouwt.

Met de extra investeringen gaat Samsung onder meer een extra chipfabriek bouwen in Taylor, zeggen bronnen tegen de WSJ. Er komt ook een nieuwe faciliteit voor chippackaging en r&d-werkzaamheden. De nieuwe plannen zijn een toevoeging op Samsungs bestaande investeringen in Taylor. Het bedrijf kondigde eind 2021 aan 17 miljard dollar te investeren in een geavanceerde chipfabriek in die stad. Die totale investering wordt nu verhoogd naar ongeveer 44 miljard dollar, claimen de bronnen.

Naar verwachting krijgt de Zuid-Koreaanse techgigant miljarden dollars subsidie van de Amerikaanse overheid, onder de Chips and Science-wet. Het is niet bekend om welk bedrag het precies gaat. Samsung onderhandelt momenteel met het Amerikaanse ministerie van Handel. Volgens bronnen van The Wall Street Journal krijgt Samsung 'een van de grootste uitkeringen' die de VS aan een enkel bedrijf geeft.

Samsung heeft de extra investeringen nog niet officieel aangekondigd. Naar verwachting doet het bedrijf dat op 15 april, meldt de WSJ.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 13:22 9

05-04-2024 • 13:22

9

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Reacties (9)

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polord1 5 april 2024 13:25
In 2022 42,4 miljard winst en toch subsidie(wiki). Zal ws oa te maken hebben met banen voor dat land etc.
wildhagen
@polord15 april 2024 13:29
Nou, het is wel enigszins verklaarbaar. De VS wil (net als de EU) dat er op eigen grondgebied chips geproduceerd worden.

Allemaal prima, maar de loon- en energie-kosten in de VS (en de EU) liggen uiteraard wel fors hoger dan die in grote delen van Azië. Voor de bedrijven, en hun aandeelhouders, zou het dus financieel veel gunstiger zijn om in Azië te produceren dan in de VS (of de EU).

Aangezien het hier om commerciële bedrijven gaat, en geen liefdadigheidsinstellingen, willen die immers ook graag winst maken, en willen ze, en hun aandeelhouders, dat die winst zo maximaal mogelijk is. Hogere personeelskosten, energiekosten, transportkosten helpen dan niet mee aan dat doel.

Dus vanuit het oogpunt van de bedrijven is het vrij logisch dat ze dan enige compensatie willen voor die hogere kosten, om aan de wensen (danwel eisen) van lokale productie in de VS (of de EU) te voldoen.
tw_gotcha @wildhagen5 april 2024 13:58
het is natuurlijk nog wel meer dat niet met geld te vangen is. Hoeveel vrjheid is er op allerlei gebied, hoeveel scholing en medische zorg voor je werknemers? Mag je buitenlandse werknemers in dienst nemen of is de politiek daar tegen? Hoe stabiel is een land? Want waar je ook zit, i n deze bedrijfstak kun je bijna niet al je personeel nationaal inkopen. Daarvoor is het te specialistisch. Dus je hebt gelijk maar het gaat niet alleen om winst.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 04:13]

The Zep Man
@tw_gotcha5 april 2024 14:36
Dus je hebt gelijk maar het gaat niet alleen om winst.
Het gaat ten eerste altijd om winst. De rest is ondersteunend.
DvanRaai89 @The Zep Man6 april 2024 18:33
Ten eerste: die link naar Google Finance voegt niets toe. Dus het is een beursgenoteerd bedrijf, en? Als het bv. een bv was geweest had dat ook niets uit gemaakt.

Ten tweede: waarom zeg je ten eerste?
Je legt verder niet uit wat de implicaties daarvan (een een bedrijf met winstoogmerk) zijn, dus ik vind dit een ontzetend nutteloze reactie.
Jerie @wildhagen5 april 2024 15:25
Enige compensatie is prima. Of het ook proportioneel is?

Intel speelde de diverse gegadigden gewoon tegen elkaar uit.

Bedrijven als Intel en Samsung hebben er ook zelf voordeel bij dat ze produceren in economisch en politiek stabiele landen. Wanneer we in een oorlog geraken met China dan zijn de bedrijven alles dat op Chinees grondgebied staat kwijt. Recente voorbeeld: de casus Rusland.
Verwijderd 5 april 2024 15:26
Europa wordt er blijkbaar op elk mogelijke manier keihard uitgespeeld en aangepakt.
In de markt, forex en politiek vanuit ieder andere grootmacht.
wildhagen
@Verwijderd5 april 2024 15:32
Ook in Europa hebben we soortgelijke wetgeving: nieuws: Europees Parlement gaat akkoord met invoer European Chips Act

En ook hier in de EU wordt hard gewerkt aan het bouwen van chipproductie faciliteiten:

- nieuws: Duitsland gaat 20 miljard euro subsidie beschikbaar stellen voor chip...
- nieuws: Bosch bouwt fabriek in Dresden voor iot- en voertuigchips
- nieuws: Infineon krijgt toestemming voor bouw chipfabriek in Duitsland
- nieuws: TSMC gaat chipfabriek bouwen in Duitsland met Bosch, Infineon en NXP
- nieuws: Intel wil twee chipfabrieken bouwen in Duitsland en productie in 2027...
- nieuws: Frankrijk mag van EU bouw STMicro- en GlobalFoundries-fabriek subsidi...

En zo nog meer redelijk recente berichten. Dit speelt dus zeker niet alleen in de VS maar is een globale beweging.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 04:13]

Verwijderd @wildhagen5 april 2024 15:46
Bekend, bij allen die (onder anderen) hier het nieuws volgen.

Neemt niet weg waar ik op doel en dat is dat we als Europa behoorlijk worden benadeeld en uitgespeeld op elk gebied.
Op zijn minst afgeleid en effectief vertraagd.

Prijzen opgedreven en markten geforceerd, oorlog, op elk mogelijke manier in disposities gebracht om financieel en doeltreffend effectief te kunnen zijn.

Je kunt diezelfde miljarden niet in defensie steken als ze gebruikt worden om buitenlandse bedrijven te kietelen om hier te huisvesten/blijven.
Daarnaast hebben wij genoeg andere problemen op dit moment.

Alle andere berichtgeving, studies en data kunnen het natuurlijk fout hebben.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 04:13]


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