WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro

Samsung is van plan om zijn investeringen in de staat Texas ruimschoots te verdubbelen, naar omgerekend 40 miljard euro. Dat zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. De investeringen zijn gericht op de stad Taylor, waar Samsung een 'hub' voor chipproductie bouwt.

Met de extra investeringen gaat Samsung onder meer een extra chipfabriek bouwen in Taylor, zeggen bronnen tegen de WSJ. Er komt ook een nieuwe faciliteit voor chippackaging en r&d-werkzaamheden. De nieuwe plannen zijn een toevoeging op Samsungs bestaande investeringen in Taylor. Het bedrijf kondigde eind 2021 aan 17 miljard dollar te investeren in een geavanceerde chipfabriek in die stad. Die totale investering wordt nu verhoogd naar ongeveer 44 miljard dollar, claimen de bronnen.

Naar verwachting krijgt de Zuid-Koreaanse techgigant miljarden dollars subsidie van de Amerikaanse overheid, onder de Chips and Science-wet. Het is niet bekend om welk bedrag het precies gaat. Samsung onderhandelt momenteel met het Amerikaanse ministerie van Handel. Volgens bronnen van The Wall Street Journal krijgt Samsung 'een van de grootste uitkeringen' die de VS aan een enkel bedrijf geeft.

Samsung heeft de extra investeringen nog niet officieel aangekondigd. Naar verwachting doet het bedrijf dat op 15 april, meldt de WSJ.