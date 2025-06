Frankrijk mag van EU bouw STMicro- en GlobalFoundries-fabriek subsidiëren

STMicro en GlobalFoundries mogen subsidie van de Franse overheid ontvangen voor de bouw van een chipfabriek. Frankrijk trekt daar 7,4 miljard euro voor uit. De twee bedrijven willen in 2027 op volle sterkte draaien en dan jaarlijks 620.000 wafers van 300mm produceren.

De Europese Commissie keurt de Franse plannen goed. De bouw valt samen met de doelstellingen die Europa met de Chips Act wil behalen. Die wet maakt staatssteun mogelijk voor chipfabrikanten, zodat Europa minder afhankelijk wordt van buitenlandse partijen. STMicro en GlobalFoundries maakten vorig jaar al bekend samen te bouwen aan een chipfabriek in de buurt van Lyon. De Franse overheid wilde aanvankelijk 5,7 miljard euro bijdragen, maar zei later meer geld uit te willen trekken vanwege de Chips Act.

Dat nieuwe bedrag wordt 7,4 miljard euro, die de Franse overheid nu in de vorm van subsidies aan het bedrijf zal geven. Daarvoor komt er een chipfabriek die in 2027 volledig op sterkte moet zijn. Dat is een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Met de toestemming van de Europese Commissie moet de fabriek Europese bedrijven voorrang geven in het afnemen van de producten en moeten middelgrote en kleine bedrijven toegang krijgen tot test- en ontwikkelgebieden in de fabriek om hun eigen research and development te doen.

In de fabriek moeten jaarlijks 620.000 wafers produceren met een diameter van 300mm. Die zijn voornamelijk bedoeld voor de auto- en luchtvaartindustrie en voor de uitrol van 5G- en 6G-netwerken. Het gaat dan om chips met zogenaamde fully depleted silicon on insulator-, of fd-soi-, technologie die voornamelijk bedoeld zijn voor een lager energiegebruik.