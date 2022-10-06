STMicroelectronics gaat waferfabriek bouwen in Italië

STMicroelectronics gaat een nieuwe waferfabriek bouwen in Italië. De fabriek gaat 730 miljoen euro kosten en moet in 2026 klaar zijn. Het plan is onderdeel van de Europese Chips Act om de chipsector in de regio te versterken.

STMicro bouwt de waferfabriek naast zijn bestaande fabriek in Catania. In het nieuwe gebouw worden siliciumcarbidesubstraten gemaakt. Die zijn met name geschikt voor de auto- en energie-industrie, waar een groeiende vraag is naar dergelijke substraten. In de fabriek worden 150mm-wafers geproduceerd. In de toekomst wil STM wafers van 200mm maken. De productie in de fabriek moet in 2023 van start gaan. STMicroelectronics investeert de komende vijf jaar in totaal 730 miljoen euro in de fabriek. Een derde van dat bedrag, 292,5 miljoen euro, wordt gesubsidieerd door de Italiaanse overheid.

De Europese Commissie zegt dat dat plan en de subsidie zijn goedgekeurd als onderdeel van de European Chips Act. Met die chipwet wil de Europese Unie zijn chipsector versterken, onder meer door onder voorwaarden staatssteun voor de bouw van chipfabrieken toe te staan. "De Italiaanse maatregelen zullen Europa's halfgeleidertoeleveringsketen sterker maken en ons helpen bij de digitale en groene transitie", zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager. Ook Intel werkt onder de Chips Act aan chipfabrieken in Duitsland en een chippackagingfabriek in Italië.