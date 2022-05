Deze week onthulde de Europese Commissie plannen voor haar Chips Act, waarmee ze miljarden wil stoppen in de Europese chipsector. Als deze wordt aangenomen, moet er 43 miljard euro vrijkomen voor investeringen in r&d en het verhogen van productiecapaciteit. Het geld is ook bedoeld om grote chipfabrikanten over te halen zich op het continent te vestigen. Zo hoopt de EU op termijn minder afhankelijk te worden van grote spelers in de industrie, zoals Azië en de Verenigde Staten, die vooralsnog het grootste gedeelte van de chipsector vertegenwoordigen.

Foto: MirageC / Getty Images