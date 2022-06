Intel krijgt 6,8 miljard euro subsidie voor Duitse chipfabriek

Intel krijgt 6,8 miljard euro subsidie voor de bouw van zijn chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Dat bevestigt een parlementslid aan Duitse media. Dat bedrag komt neer op 40 procent van de eerste kosten die Intel zegt te maken met de 'megafab'.

Tot 2024 ontvangt Intel in totaal 6,8 miljard euro voor de megachipfabriek, bevestigde Maagdenburgs parlementslid Martin Kröber van de SPD onlangs aan Duitse media als RND en techwebsite Golem. Voor dit jaar zou de Duitse regering 2,72 miljard euro uittrekken voor de halfgeleidersector, blijkt uit de federale begroting voor dit jaar. Een groot deel daarvan zou volgens Duitse media naar Intel gaan.

De bouw van Intels chipfabriek in Maagdenburg begint in de eerste helft van 2023. Aanvankelijk wil het bedrijf twee productiefaciliteiten neerzetten op de locatie, waar het bedrijf 17 miljard euro voor uittrekt. Uiteindelijk moet de campus echter uitgroeien tot een 'kleine stad' met acht fabrieken. De productie moet in 2027 starten. Intel gaat dan produceren op de meest geavanceerde node die het bedrijf op dat moment aanbiedt, bevestigde het bedrijf eerder aan Tweakers. Welk procedé dat precies zal zijn, is nog onbekend. In de fabriek gaat het bedrijf zowel chips voor zichzelf als voor externe bedrijven produceren. Intel claimt dat de fabriek 3000 permanente banen oplevert.

De subsidie wordt straks mogelijk gemaakt door de European Chips Act, die de Europese Commissie eerder dit jaar voorstelde. Die chipwet moet goed zijn voor 43 miljard euro aan investeringen in de chipsector en versoepelt de strenge Europese staatssteunregels. De EU zegt al langer dat het zijn positie in de halfgeleidersector wil versterken, mede vanwege geopolitieke spanningen. Momenteel produceert de regio 9 procent van alle chips, maar tegen 2030 moet dat marktaandeel ruim verdubbeld zijn naar 20 procent. De European Chips Act moet overigens nog goedgekeurd worden door het Europarlement en individuele lidstaten.