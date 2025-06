'Intel vraagt miljarden extra subsidie voor Duitse chipfabriek'

Intel vraagt mogelijk tot 10 miljard euro subsidie voor de bouw van zijn nieuwe, geavanceerde chipfabriek in Duitsland. Dat melden overheidsfunctionarissen aan Handelsblatt. De Duitse regering heeft eerder 6,8 miljard euro toegezegd aan de Amerikaanse chipmaker.

Handelsblatt meldt dat Intel volgens een nieuwe berekening 'bijna 10 miljard euro' aan staatssteun nodig acht voor de bouw van zijn chipfabrieken in de stad Maagdenburg. Volgens de krant is dat gemeld door 'verschillende vertegenwoordigers' van de Duitse regering. De overheid heeft er tot op heden 6,8 miljard euro subsidie voor uitgetrokken. Daarmee zou Intel dus tot 3,2 miljard euro extra financiering vragen voor het project.

Het bedrijf zou het bedrag van 10 miljard euro niet hebben opgelegd als hard ultimatum voor de bouw, hoewel het bedrijf de vraag om extra subsidie onlangs wel zou hebben voorgelegd aan Duitse regeringsambtenaren. Naar verluidt heeft Intel een aantal weken geleden contact opgenomen met het Duitse minsterie van Economische Zaken. Sindsdien zijn er verschillende gespreksronden geweest. Ingewijden zeggen tegen Handelsblatt dat de regering vooralsnog geen extra geld heeft toegezegd aan Intel, los van de eerder beloofde 6,8 miljard euro. Desondanks wordt een overeenkomst met Intel verwacht, melden bronnen aan de krant.

Volgens Handelsblatt acht Intel de extra miljarden nodig vanwege de gestegen energieprijzen in Duitsland. Een woordvoerder van het bedrijf wilde het bedrag van 10 miljard euro niet bevestigen aan de krant, maar wees erop dat de energieprijzen sinds vorig jaar 'met een factor 4,5 zijn gestegen', van 9 tot 40 cent per kWh. Daarnaast heeft Intel het momenteel financieel zwaarder dan vorig jaar vanwege de dalende vraag naar computerchips. Het bedrijf verlaagde zijn omzetverwachtingen onlangs al.

Intel zou daarnaast van plan zijn om eerder op geavanceerdere nodes te gaan produceren dan aanvankelijk werd verwacht, wat de kosten van de fabriek zou doen stijgen. Intel zou voor de fabrieken in Duitsland sterker gaan leunen op nieuwe High-NA-euv-machines, ten opzichte van de euv-machines die de Veldhovense machinebouwer ASML momenteel verkoopt.

Intel kondigde vorig jaar in maart aan dat het bedrijf van plan is om geavanceerde chipfabrieken te bouwen in Maagdenburg. De chipmaker wil daar in eerste instantie twee fabrieken neerzetten, hoewel de campus op termijn kan uitgroeien tot acht chipfabrieken. Intel trok in eerste instantie ongeveer 17 miljard euro uit voor de bouw van de eerste twee fabrieken, waar de productie in 2027 moet beginnen. De fabrieken moeten gaan produceren op de 'geavanceerdste procedés die Intel op dat moment biedt', meldde Intel eerder in een interview met Tweakers.

De bouw van Intels nieuwe campus in Maagdenburg zou aanvankelijk in de eerste helft van dit jaar beginnen. Bestuurslid Keyvan Esfarjani zei in januari echter dat de bouw mogelijk pas volgend jaar begint. Het bedrijf zou in de tussentijd werken aan het verkrijgen van de nodige vergunningen. Esfarjani zei toen ook dat Intel de bouw van de fabrieken niet ter discussie stelt, maar legde wel nadruk op hogere energieprijzen en de noodzaak dat de campus 'kostenefficiënt' en 'economisch concurrerend' zal zijn.