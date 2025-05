Productie halfgeleiders buiten China en Korea nam in 2022 toe

De factureringen van de halfgeleiderindustrie in gebieden als Taiwan, Noord-Amerika, Japan en Europa nemen toe, terwijl ze in China, de koploper op dit gebied, juist met 5 procent zijn afgenomen in het afgelopen jaar. Ook Zuid-Korea heeft te maken met een krimp.

Semi, de brancheorganisatie voor chipfabrikanten, meldt dat er in totaal 107,6 miljard dollar aan facturen de boeken in is gegaan in 2022. Dat is 5 procent meer dan de 102,6 miljard dollar van 2021 en een nieuw record. De organisatie spreekt van billings in plaats van revenue, ofwel omzet. Billings hangen samen met de facturering aan een klant en omzet hangt samen met de daadwerkelijke productie voor die klant.

Van die 107,6 miljard dollar is China verantwoordelijk voor 29,62 miljard dollar. Dat is een krimp van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zuid-Korea maakte een krimp van 14 procent door en eindigde met 24,94 miljard dollar.

Aan de andere kant groeide de productie in Europa enorm. Waar het werelddeel in 2021 goed was voor 3,25 miljard dollar is dat een jaar later 6,28 miljard dollar, een groei van 93 procent. Noord-Amerika ging van 7,61 miljard dollar naar 10,48 miljard dollar, een groei van 38 procent. Japan groeide met 7 procent en de grote nummer twee, Taiwan, groeide met 8 procent.

Volgens Ajit Manocha, voorzitter van Semi, getuigt de groei buiten China ervan dat er 'in meerdere gebieden vastberadenheid is om leveringsketensproblemen zoals die zijn vertoond tijdens de pandemie in de toekomst te vermijden'. Apple is daar een voorbeeld van: zijn toeleveranciers gaan naar verluidt steeds vaker produceren in Vietnam en India in plaats van China. Een verklaring specifiek voor de afname in Zuid-Korea geeft Semi niet.