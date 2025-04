Gordon Moore, medeoprichter van Intel en bedenker van Moore's Law, is overleden

Gordon Moore is overleden op 94-jarige leeftijd. Hij richtte in 1968 samen met Robert Noyce Intel op, waar hij tot 2006 werkzaam bleef. Daarnaast deed hij de beroemde voorspelling dat het aantal transistors op een geïntegreerd circuit elk jaar zou verdubbelen, ook bekend als Moore's Law.

Voordat Gordon Moore in 1968 met Intel begon, en in 1965 de Wet van Moore bedacht, richtte hij samen met zeven andere ex-werknemers van Shockley Semiconductor Laboratory het halfgeleiderbedrijf Fairchild Semiconductor op. Dat bedrijf werd een pionier in de ontwikkeling van geïntegreerde circuits en een broedplaats voor het ontstaan van andere techbedrijven, waaronder AMD.

Toen hij voor dat bedrijf werkte deed hij een voorspelling die bekend zou komen te staan als Moore's Law, of de Wet van Moore. Hij verwachtte dat het aantal transistors op chips elk jaar zou verdubbelen. Tien jaar later stelde hij zijn voorspelling bij, en maakte hij er 'elke twee jaar' van. De wet hield decennia stand, al is deze de afgelopen jaren al meermaals doodverklaard.

In juli 1968 richtte hij met Fairchild-collega Robert Noyce het Integrated Electronics Company op, afgekort Intel, dat zich moest richten op de productie van geheugen voor halfgeleiders. Later verschoof de focus naar het maken van microprocessors. Tot 1975 was hij uitvoerend vice-president. In dat jaar verliet Noyce het bedrijf, waardoor Moore president werd. Deze positie behield hij tot 1979, toen hij uitgeroepen werd tot voorzitter en ceo. Acht jaar later trad hij af als ceo, maar hij bleef nog tot 1997 voorzitter. Toen trad hij terug als emeritus-voorzitter, een positie die hij tot zijn pensioen in 2006 bekleedde.

Volgens Intel hield Moore zich de afgelopen jaren bezig met filantropie als voorzitter van de Gordon and Betty Moore Foundation. Die stichting richt zich onder meer op milieubehoud, wetenschappelijk onderzoek en verbeteringen in de patiëntzorg. De techpionier zou vrijdag vredig in zijn huis op Hawaï gestorven zijn. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.