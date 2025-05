Luistertip: Tweakers' Tomas over Moore's Law en de toekomst van de chipproductie

Dinsdag schoof redacteur Tomas, die voor Tweakers onder andere over processors schrijft, aan bij de BNR-podcast De Technoloog. Je kunt de podcast, die een uur duurt, nu terugluisteren.

Naar aanleiding van de dood van Gordon Moore eind maart, sprak Tomas met presentatoren Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg over Moores beroemde wet: hoe die tot stand kwam, door de tijd heen is aangepast en - afhankelijk van hoe je het bekijkt - nog steeds opgaat. Daarnaast was Moore natuurlijk mede-oprichter van Intel samen met Robert Noyce. Verder passeert de ontwikkelingsgeschiedenis van de processorchip in vogelvlucht de revue, onder andere het einde van frequentieschaling en de stap van een enkele rekenkern naar meerdere cores, naast de opkomst van de 3D-transistor, de grenzen van verdere verkleining en de toekomst van de productie en het ontwerp van chips.

Luisteren kan bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts, website van BNR of onderstaande YouTube-embed. Houd er rekening mee dat deze podcast weliswaar voor een technisch geïnteresseerde doelgroep, maar niet per se de die-hard tweaker is gemaakt, al heeft dat wel als voordeel dat hij ook toegankelijk is als je onze artikelen en achtergronden over processors niet steevast van A tot Z leest.