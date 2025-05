Uitvinder mobiele telefoon komt aan het woord in video over 50 jaar telefonie

Martin Cooper, de ingenieur die vijftig jaar jaar geleden het eerste belletje pleegde met een mobiele telefoon, figureert in een video van Motorola over het moment. Het is voor het eerst in jaren dat de nu 94-jarige Cooper spreekt over dat moment.

Cooper spreekt in de video van Lenovo-dochtermerk Motorola onder meer over zijn bevinding dat hij hard werkte aan iets, waarvan veel mensen dachten dat er geen markt voor was. "Achteraf gezien lijken veel ideeën vanzelfsprekend, en dat is zeker waar voor de mobiele telefoon waarvan er nu miljarden in gebruik zijn. Maar in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw dachten de meeste mensen dat er geen markt was voor de draagbare mobiele telefoon."

De ingenieur, toen in dienst van Motorola, pleegde begin april 1973 het eerste telefoontje met een mobiel. Cooper, toen 44 jaar oud, stond midden op straat met de Motorola DynaTAC, een bakbeest van 1,2 kilogram met een accuduur van niks, zo schreef Tweakers al eerder.

Cooper verschijnt niet veel meer in media. De ingenieur geeft zo nu en dan interviews. Motorola is niet langer een zelfstandig bedrijf, maar valt nu sinds bijna tien jaar onder het Chinese Lenovo. Het was lang een marktleider op gebied van mobiele telefoons, maar verloor die status toen de moderne smartphone opkwam.