Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Hayte Hugo en Jeroen Horlings over grondstoffen delven, wat er tegenzit bij Apple, de 3,5GHz-veiling voor 5G-frequenties, Wouts bedsensor en de laadpaalregels van de EU.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:34 .post

9:12 We hebben mijnen nog wel even nodig

17:58 Geen rozengeur en maneschijn bij Apple

25:03 De 3,5GHz-veiling komt eraan! Of niet

34:29 Wouts problemen in bed

37:07 De EU komt met regels rond laadpalen

1:00:21 Sneakpeek