MacOS blijkt al sinds 2018 kopie van Bitcoin-whitepaper te bevatten

Als je je eerste testscriptje wil draaien, dan probeer je Hello World te produceren. Als je je eerste testprintje wil draaien, dan print je de Bitcoin-whitepaper uit 2009 uit. Dat is tenminste wat Apple dacht; het bedrijf blijkt al sinds 2018 de paper in macOS te stoppen, om onduidelijke redenen.

Ontwikkelaar Andy Baio ontdekte de paper per ongeluk toen hij een printer probeerde te repareren in zijn besturingssysteem. Hij ontdekte dat de Bitcoin-whitepaper als previewoptie te zien was in de printerinstellingen. De whitepaper staat op de schijf als simpledoc.pdf als een voorbeelddocument voor een scanningtool die niet standaard is ingeschakeld voor gebruikers. Volgens Baio is het vanuit de terminal op te roepen met het commando open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf .

Het is niet bekend waarom Apple het beroemde document in het OS meelevert. Volgens Baio doet het bedrijf dat al sinds 2018; de whitepaper is te vinden in alle versies van macOS sinds 10.14.0 Mojave. Ook in de recentste versie, 13.3 Ventura, zit het document. In 10.13.0 High Sierra is het document niet te vinden.

De Bitcoin-whitepaper stamt uit 2009 en is geschreven door een persoon of groep die zich Satoshi Nakamoto noemt. In het document wordt de werking van de Bitcoin en de blockchain uitgelegd. Baio speculeert dat het document waarschijnlijk een goed testdocument zou kunnen zijn voor printers. Hij zegt met bronnen te hebben gesproken die zeggen dat er een issue openstaat, maar dat daar al een jaar niet op gereageerd is.