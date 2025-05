Star Wars-spin-offserie The Acolyte komt volgend jaar naar Disney+

Disney brengt het eerste seizoen van de Star Wars-serie The Acolyte volgend jaar uit op zijn streamingplatform. Deze spin-off gaat over de High Republic en de opkomende dark side. De serie heeft nog geen concrete releasedatum, los van het jaar 2024.

Lucasfilm bevestigt het releasejaar van The Acolyte tijdens een evenement in Londen, schrijft onder meer The Verge. The Acolyte werd in 2020 officieel al aangekondigd, maar het was nog niet bekend wanneer de liveactionserie zou verschijnen. De serie komt naar Disney+, net als eerdere liveactionseries in de Star Wars-franchise als The Mandalorian en Andor.

The Acolyte speelt zich af rond het einde van de High Republic, zo'n honderd jaar voor de gebeurtenissen van Star Wars: Episode I. The Acolyte speelt zich af in een wereld van 'schimmige geheimen en opkomende duistere krachten'. Amandla Stenberg speelt een hoofdrol en ook The Matrix-actrice Carrie-Anne Moss en Lee Jung-jae van Squid Game spelen een rol in de serie.