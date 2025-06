Disney kijkt naar mogelijkheden om het delen van accounts tegen te gaan

Disney 'onderzoekt de mogelijkheden' om het delen van Disney+-accounts te beperken. Het bedrijf wil later dit jaar de abonnementsvoorwaarden aanpassen en vanaf volgend jaar 'maatregelen nemen' om het aantal gedeelde accounts te laten dalen.

In een earnings call met investeerders geeft Disney-ceo Bob Iger geen specifiek aantal wat de gedeelde accounts betreft, maar kan alleen zeggen dat het aantal 'significant' is. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf de 'technische mogelijkheden' heeft om aanmeldingen te controleren en dat het bedrijf van plan is om 'dit probleem volgend jaar uitgebreid aan te pakken', schrijft The Verge woensdag.

"Het is mogelijk dat we de impact van de maatregelen volgend jaar al zien, maar het kan ook zijn dat het werk niet binnen het kalenderjaar 2024 is voltooid", zegt Iger, "maar we hebben dit als prioriteit aangemerkt en we denken dat hier een mooie kans ligt die ons bedrijf verder laat groeien." Hoe die maatregelen en de aanpassing in de abonnementsvoorwaarden er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk.

Het laatste kwartaal daalde het aantal wereldwijde Disney+-abonnees met 7,4 procent. In het eerste kwartaal waren er 157,8 miljoen abonnees, nu zijn het er 147,1 miljoen, schrijft onder meer VRT. Dit komt deels doordat The Walt Disney Company de uitzendrechten van populaire cricketwedstrijden in India heeft verloren.

De laatste jaren passen streamingservices steeds meer tactieken toe om het delen van accounts in te dammen. Zo moeten Netflix-gebruikers in Nederland en België sinds mei vier euro toeslag betalen bij het delen van hun account buiten hun huishouden.