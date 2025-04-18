Netflix meldt geen abonneeaantallen meer en wil meer werken aan adtechnieken

Netflix maakt niet langer bekend hoeveel abonnees het heeft. In de laatste kwartaalcijfers zegt het bedrijf flink te groeien in winst en omzet, maar het gaat in de toekomst niet langer melden met hoeveel gebruikers het groeide of juist kromp.

Netflix meldt dat tijdens zijn eerste kwartaalcijfers over 2025. Dat is het eerste kwartaal waarin de streamingdienst niet langer laat weten hoeveel abonnees hij heeft. Bij de vorige kwartaalcijferrapportage van eind vorig jaar liet het bedrijf weten 301,6 miljoen abonnees te hebben. Met die mijlpaal zei het toen ook al niet langer meer aantallen abonnees te gaan melden, tenzij dat weer een nieuwe mijlpaal zou zijn.

De streamingdienst wil zich vooral richten op financiële groei, in plaats van alleen maar in gebruikersaantallen. Die financiële groei was er: het bedrijf behaalde een winst van zo'n 2,89 miljard dollar of 2,6 miljard euro. Dat is bijna 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg naar 10,5 miljard dollar.

Hoewel Netflix voornamelijk financieel wil groeien, is het aantal abonnees nog steeds aan het stijgen. De groei in omzet en winst was hoger dan verwacht, wat voornamelijk kwam vanwege een groeiend aantal abonnees, zegt Netflix in een brief aan aandeelhouders. Daarnaast hielp een recente prijsverhoging mee. Daarmee begon het begin dit jaar in de VS en een aantal kleine landen. Waarschijnlijk volgen Nederland en België later nog. In Frankrijk gaat de prijs al direct omhoog. Een derde van de abonnees van Netflix komt uit de Verenigde Staten.

Netflix noemt een aantal specifieke series die het goed hebben gedaan. Adolescence was daarin een populaire: volgens Netflix werd dat tot nu toe 124 miljoen keer bekeken, waarmee het de op twee na populairste Engelstalige serie is geworden.

De streamingdienst wil het komende jaar meer aandacht besteden aan zijn advertentiediensten. Netflix kondigde drie jaar geleden aan dat het goedkopere abonnementen wil aanbieden waar gebruikers dan advertenties in te zien krijgen. Aanvankelijk zouden die ads via het netwerk van Microsoft worden getoond, maar Netflix is inmiddels bezig met de ontwikkeling van een eigen advertentieplatform. Dat ging begin deze maand live in de Verenigde Staten. In de komende maanden wordt dat advertentieplatform ook beschikbaar in andere landen. Netflix zegt dat het daarmee 'betere metingen en gerichtere advertenties' kan aanbieden. Ook noemt het bedrijf 'innovatieve advertentieformats', zonder die verder uit te leggen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 10:55
172 • submitter: jdh009

18-04-2025 • 10:55

172

Submitter: jdh009

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Martinspire 18 april 2025 12:08
Dit klinkt alsof ze weer de TV zenders achterna gaan, waar ze juist als alternatief waren ontstaan vanwege minder reclame. Dat met de hogere prijzen maakt ze gewoon steeds minder interessant. Ze zorgen er dan wel weer voor dat alternatieve diensten het stokje over kunnen nemen, maar het lijkt erop dat die ook allemaal dezelfde kant op gaan.

Ze kunnen kijken hoeveel ze de consument kunnen uitmelken, maar je brengt daar gewoon weer mensen richting de piraterij. En dat is ook een beetje de balans waar ze naar op zoek zijn, denk ik. Maximaal uitmelken en meer enshittification, waarbij de consument langzaam weg wordt gepest.
jellybrah @Martinspire18 april 2025 12:41
Precies dit. Maar dit is al sinds de komst van meerdere streamingdiensten aan de gang. Het word gewoon geleidelijk erger/duurder/anti consumer. Binnenharken en er dan langzaamaan misbruik van maken. Je ziet het overal en niet alleen bij de streamingdiensten terug.

Ik heb zelf alleen een Prime abonnement als echte filmgek. Goed en vaak wisselend aanbod met tot nu toe één skippable advertentie voor €5. Ook daar gaat echt wel wat veranderen het komende jaar verwacht ik.
TigerXtrm @jellybrah18 april 2025 12:50
Dat je nog akkoord gaat met een advertentie bij een dienst waar je voor betaald geeft al aan hoe ver de lijn is verschoven.

Nooit, maar ook echt nooit, zou ik het accepteren om ook maar 1 advertentie te zien op een dienst waar ik al voor betaal of betaald heb. Of dat nou een streaming dienst is of een LG TV. Elk bedrijf wat dat flikt kan echt keihard in de stront zakken en doe ik nooit meer zaken mee.
caspermatthijs @TigerXtrm18 april 2025 14:45
Doe je dat ook als je naar de film gaat? Loop je dan ook weg?
Cens @caspermatthijs18 april 2025 17:26
Het hangt wat mij betreft altijd van de marges af (en die zijn bij Netflix heel hoog, dus mijn argument gaat daar niet op), want je zou ook kunnen betogen dat het tonen van een paar advertenties ervoor zorgt dat de abonnementsprijs lager kan blijven.

Dit geldt bijvoorbeeld voor veel kranten. Als je daar de advertenties uithaalt, dan wordt het abonnement meteen een stuk duurder.
TigerXtrm @caspermatthijs18 april 2025 21:42
Totaal geen vergelijking. De marges van een bioscoop zijn flinterdun. Peperduur eten en een paar advertenties van lokale ondernemers voor de film is voor vooral kleine bioscopen de enige manier om winstgevend te blijven. De winsten van een Netflix en dergelijke zijn gigantisch, maar moeten immer hoger want de CEO's hebben een nieuw superjacht nodig. Daar heb ik principieel een probleem mee, heel gek.

Maar om antwoord te geven op je vraag; ja, in mijn vaste bioscoop kom ik standaard een kwartier te laat binnen zodat ik niet door al die bullshit voor de film hoef heen te zitten.
bamboe @TigerXtrm18 april 2025 17:26
Nooit, maar ook echt nooit, zou ik het accepteren om ook maar 1 advertentie te zien op een dienst waar ik al voor betaal of betaald heb. Of dat nou een streaming dienst is of een LG TV. Elk bedrijf wat dat flikt kan echt keihard in de stront zakken en doe ik nooit meer zaken mee.
Ik neem aan dat je dus geen kpn of ziggo of een andere profider hebt voor je tv zenders....
ik kom daar echt op elk net wel reklame tegen en dan betaal je ook nog 25 euro ofmeer per maand voor.
TigerXtrm @bamboe18 april 2025 21:44
Ik betaal NLZiet voor toegang tot TV zenders, wat men op die zenders doet hebben zij geen controle over. Wat ik wel van NLZiet verwacht is dat als ik iets terugkijk, de reclame wordt overgeslagen. En dat gebeurt ook netjes.
Gast Gebruiker @TigerXtrm18 april 2025 21:52
Eigenlijk raar dat wij het bij Netflix het een schande vinden dat wij reclame zien voor een service waar al voor betaald is. Maar bij bijvoorbeeld een krant wordt het als normaal gezien om ook advertenties te plaatsen, ondanks dat je moet betalen om de krant te lezen.

Ik heb het gevoel dat het reclamevrij kijken via streamingdiensten eerder historische uitzondering was, dan een vanzelfsprekendheid.
TigerXtrm @Gast Gebruiker19 april 2025 09:02
Voor mij persoonlijk weegt de winst van een bedrijf enorm mee in hoe acceptabel ik advertenties vind. Kranten maken over het algemeen geen miljardenwinsten. Hun core business is mensen toegang geven tot het nieuws, en op een krant wordt amper genoeg winst gemaakt om de boel draaiende te houden. In sommige gevallen draait het zelfs op subsidie en is elke extra euro mooi meegenomen. Denk bijvoorbeeld ook aan poppodia en festivals die zonder sponsoren gewoon niet kunnen bestaan.

Zet daar tegenover een Netflix, die in 2024 *checkt notities* 8,7 miljard WINST boekte en het nog steeds nodig vindt om gebruikers elk jaar steeds harder te naaien.

Het eerste is acceptabel. Het tweede absoluut niet. Het is puur uit de hand gelopen kapitalisme van Amerikaanse bedrijven en we moeten echt uitkijken dat we dat hier niet normaal gaan vinden, want dat is het niet.
Daoka @Gast Gebruiker19 april 2025 08:10
Ergens heb je gelijk maar ergens is het ook wat bedrijven ons "geleerd" hebben bij vooral software en abonnementen. Bijvoorbeeld in apps / programma / free to play games waar we kunnen betalen om advertenties weg te halen. Of websites die dit aanbieden. Youtube en Twitch (per streamer of turbo) waar je kan betalen. Dus ik vind het niet echt vreemd dat men zo denkt.

Daarnaast zit er een verschil tussen krant en bijvoorbeeld wat Amazon doet. Bij een krant kan je het gelijk overslaan. Bij Amazon moet ik eerst de afstandsbediening pakken voordat ik dit kan overslaan. En natuurlijk heeft Netflix ons verwend dat er geen reclame was. Volgens mij was dit zelf een gedeelte waar ze mee promoten. Waarschijnlijk zal een krant ook wel een ad vrije tijd gehad hebben toen de eerste kranten kwamen maar ik verwacht dat niemand dit waarschijnlijk nog herinnert dus voelt het bij een krant normaal. Over 10 - 15 jaar zullen we waarschijnlijk ook niet zoveel meer denken aan ad vrije Netflix.
Amdk6II @Gast Gebruiker21 april 2025 00:22
Ik vind reclames zonde van mijn tijd. Bovendien zijn ze repetief en is het doel simpelweg om je een bepaalde dienst of product te verkopen. Ik heb daar gewoon geen behoefte aan.

In de auto gaat de radio altijd op mute zodra er een reclameblok begint. Deze zijn helaas ook vaak vrij druk of bedoelt je aandacht te trekken. Met als dieptepunt een bepaalde reclame van een paar jaar geleden, waarbij je een autotoeter hoorde... wie bedenkt dat nou. Op websites vind ik reclame acceptabel, zolang het niet storend is (zoals op Tweakers). Hier kan ik ook nog kiezen om een abbo af te nemen (mijn ad blocker staat niet aan op Tweakers en ook niet bij andere sites waar ik vaak kom).

In een krant kan ik advertenties overslaan of er niet naar kijken (alhoewel ik allang geen krant meer lees), in een muziek en/of videostreaming dienst zijn ze vaak unskippable. Op Youtube komt nog bij, dat als je probeert door te spoelen omdat je iets zoekt of even wat filmpjes probeert te zoeken dat je ook weer in een ad gedwongen wordt. Bovendien heb ik slechte herinneringen aan de tv reclames waarbij het geluid een stuk harder is dan de serie die je aan het volgen bent of de film die je aan het kijken bent.

Netflix heb ik nu al even niet meer; maar heb ik destijds wel genomen om ongestoord series en films te kunnen kijken. Als je 3 films per week kijkt en je 20 minuten reclame hebt per film is dat een uur van je tijd.
Als ik kan betalen voor een dienst, waardoor ik geen reclame hoef te kijken doe ik dat graag. Vind ik die dienst te duur, dan neem ik hem niet.
loki504
@TigerXtrm18 april 2025 12:52
Ik krijg die ad niet altijd en hij is van een film of serie die er al op staat. Dat is nog te overzien.
knakworst @loki50418 april 2025 16:52
Als je home region op Nederland staat, hoor je (nog) geen advertenties te krijgen bij Prime.
DrVic @knakworst18 april 2025 17:55
De vraag is of het echt advertenties zijn. Het is meer een aankondiging van wat er nog meer te zien is. Zoals voorfilmpjes in de bios.
Martinspire @TigerXtrm18 april 2025 13:03
Mja over het algemeen wel mee eens, maar in principe is het al erg oud. Bij TV of bioscopen heb je ook advertenties. Bij tijdschriften moet je er ook altijd doorheen en in kranten heeft het ook altijd ruimte ingenomen. Dus op die manier is het nog wel te overzien. Maar het moet inderdaad niet te gek worden. Een paar advertenties op de homescreen vind ik nog prima (vooral als het om andere content gaat), maar ik wil niet een verplichte reclame hebben als ik een film of serie op start.
Tourmaline @TigerXtrm18 april 2025 13:48
Als ik ads krijg tijdens een film dan ben ik snel weg bij Netflix. Je betaald tenslotte een premium om geen ads te kijken tijdens een film.
marcovit @TigerXtrm19 april 2025 07:47
Zoals betalen voor reguliere tv en de bijkomende reclames? ;)
TigerXtrm @marcovit19 april 2025 09:04
Betaal jij direct aan RTL en Talpa dan? Of betaal jij KPN voor toegang tot die zenders?
jellybrah @TigerXtrm18 april 2025 12:56
Ja dat klopt, maar is er een uiterste en dat is bijv. Youtube. Af en toe kijk ik nog eens wat op de PC met een goede adblock. Op TV is meer dan 100% onacceptabel. Het is natuurlijk al wel gratis inderdaad.. Als prime ook maar 1 of 2€ duurder word is het voor mij ook over.
phoenix2149 @jellybrah18 april 2025 14:35
Tip voor de PC of telefoon: gebruik Brave Browser. Krijg werkelijk nooit reclame in YouTube, behalve “sponsoren by”
MeltedForest @phoenix214918 april 2025 15:27
Brave heeft wat rare dingen gedaan in het verleden waardoor ik het niet meer gebruik, ook het hele idee dat ze ads van website blokkeren maar daarvoor hun eigen ads laten zien en daar crypto voor geven is gewoon een beetje een vreemde business.

Op PC gebruik ik Firefox met ublock en sponsorblock, op mobiel Vivaldi. En die laatste heeft ook gewoon een adblocker zonder zijn eigen crypto te willen pushen.
Ignite60 @MeltedForest18 april 2025 18:53
Brave is hier mijn standaard browser, omdat ze heel veel blocken en je de ongewenste zaken, zoals die crypto's uit kan zetten in de instellingen. Combineer je dat met een startpagina van bijv. startpage.com en Ublock origin Lite en sponsorblock extensies vwb o.a. youtube, dan werkt dat prima, en heb je geen last van hun eigen ads, crypto, redirects etc.
Bij andere browsers kan je irritante zaken niet eens uitzetten, al zou je het willen.
M.a.w. het verhaal is m.i. wat genuanceerder.
Waar ik mij meer aan stoor is het feit dat er websites zijn die door Brave niet goed worden weergegeven, itt bijvoorbeeld een Chrome of Edge. Daar valt nog wel wat te verbeteren.
SirLenncelot @Ignite6018 april 2025 21:48
Brave, edge en Chrome zijn “onder de huid” toch gelijk aan elkaar? Dat een site niet goed weergegeven wordt heeft dan waarschijnlijk met het onderdrukken van de adds te maken. Dat had ik met mijn pi-hole ook regelmatig.
TigerXtrm @jellybrah18 april 2025 13:11
Op TV gewoon SmartTube sideloaden en gaan. Ingebakken ad-block en Sponsorblock. Vooral Sponsorblock is geweldig. Zou denk ik nooit meer YouTube willen kijken zonder die functies.
MightyFool @TigerXtrm18 april 2025 13:27
Hoe doe je zoiets? Kan dat via een kastje of alleen via een SmartTV?
TigerXtrm @MightyFool18 april 2025 21:33
Als je TV een Android gebaseerd OS heeft, of via een Android TV media player zoals de Nvidia Shield.
antonyv @TigerXtrm18 april 2025 13:36
Is dat ook beschibaar op Apple TV?

Update: Ik heb even gezocht en het is blijkbaar niet mogelijk.

[Reactie gewijzigd door antonyv op 18 april 2025 14:07]

Niema @antonyv18 april 2025 14:26
Je kunt zaken, zoals de open source app yattee op apple tv sideloaden, maar daarvoor heb je een apple developer certificate nodig om het te kunnen installeren.

Ik zou aanraden om een VPN op te zetten naar een land dat geen reclames heeft voor YouTube.
https://www.reddit.com/r/...that_have_adfree_youtube/ heeft een lijst van mogelijke landen. Misschien niet 100% accuraat, maar bijvoorbeeld vrij zeker dat rusland nog steeds reclame vrin is voor YouTube
antonyv @Niema18 april 2025 14:46
Thanks.
Niema @antonyv18 april 2025 17:07
Ik zie nu dat simpelweg naar YouTube instellingen algemeen locatie en dat veranderen naar een advertentie vrij land Al genoeg is en een VPN onnodig is
Dabbel @Niema18 april 2025 22:06
Waar kan ik dit vinden? Ik zit in de YT app op ipadOS 18.3.2
Niema @Dabbel19 april 2025 12:59
https://support.google.co...l&co=GENIE.Platform%3DiOS

Tik op je profielfoto .
Tik op Instellingen .
Tik op Algemeen.
Tik op Locatie.
Selecteer je land of regio.


Nooit geprobeert tho.. het was vermeldt in de reacties op https://www.reddit.com/r/...that_have_adfree_youtube/ dat simpelweg de instelling wijzigen voldoende Zou zijn
antonyv @TigerXtrm18 april 2025 13:33
Helemaal met je eens.
Netfix gaat on,iddelijk de deur uit als men mij als betalende klant dwingt een duurder abonnement te nemen of te accepteren reclame voorgescoteld te krijgt.
Wij als consument zijn supermachtig, als we het allemaal maar slikken dan zullen de extra inkomsten graag verdelen onder de bonussen van de managers die hebben berekend hoeveel meer geled ze daarmee binnen halen.
Dus gelijk weerstand bieden is eigenlijk een heel machtig wapen.

Ik keek vroeger wel regelmatig een Youtube filmpje of wat om mijn hobby of sport en reviews te bekijken.
Maar dat is als niet betalende klant niet te doen.Echt niet meer te doen. En dat ik dan daarmee gedwongen word om een abonnement te nemen snap ik wel maar dan niet voor zoveel geld elke maand. Men verdient er echt bakken met geld mee, dan kijk ik wel niet meer op mijn Apple TV maar alleen op mijn PC met een addblocker. En anders daaaaag Youtube.
En htzelfde geldt voor mijn iPhone, als Apple het flikt om daar reclame te moeten kijken... dan flikker ik dat ding gelijk uit en komt er NOOIT meer een iPhone (waar ik toch al over twijfel, gezien de toverkunsten van Donald).
SirLenncelot @antonyv18 april 2025 21:50
Jij opent nooit de AppStore? Die toon gewoon reclame hoor. Krijgt zelfs een mooi labeltje mee.
Manderlay1 @TigerXtrm18 april 2025 18:03
Voor gewone tv werd vroeger toch ook betaald? Daarbij veel meer content nu.
UncleEddy @TigerXtrm18 april 2025 18:21
Ik riep dit al toen eredivisie live in het leven werd geroepen. Dat lijkt inmiddels alweer zo’n 10-15 jaar geleden..
McGarrett @TigerXtrm19 april 2025 10:02
Dat je nog akkoord gaat met een advertentie bij een dienst waar je voor betaald geeft al aan hoe ver de lijn is verschoven.

Nooit, maar ook echt nooit, zou ik het accepteren om ook maar 1 advertentie te zien op een dienst waar ik al voor betaal of betaald heb…
Helemaal mee eens, die verschuivingen zie op meerdere plekken in de Markt, (offtopic) neem bijvoorbeeld de huizenmarkt, daar is het zo goed als “normaal” geworden om op te bieden! Het is toch te zot voor woorden dat mensen dit doen, en alles wordt tegenwoordig maar gegooid op tekorten…

Ik ben bang dat het einde van dit soort partijen nog lang niet inzicht is en dat het allemaal erger gaat worden, maar alleen als “wij” consumenten dit blijven toelaten!
sympa @TigerXtrm20 april 2025 10:30
Dat is met de commerciële omroepen al zo. En met voetbalwedstrijden ook: die borden langs het veld worden realtime overgeplakt met verschillende reclame voor elk land.
Noresponse @jellybrah19 april 2025 00:17
Net weer lid geworden doordat ik het gratis kreeg van KPN door meerdere mobiele toestellen, maar als ik er weer voor zou moeten betalen dan zou ik het niet nemen. Wat doen die games er ook tussen. Die boeien me totaal niet en als eens gemaild naar Netflix of je dat niet kunt uitschakelen.
Kastermaster @jellybrah20 april 2025 08:34
Dit is toch wat ze 'enshittification' noemen? Jammer, maar dit geldt voor heel veel online diensten tegenwoordig. Er wordt óf niet goed nagedacht over een verdienmodel, óf het verdienmodel is enshittification, lijkt het vaak.
Loft @Martinspire18 april 2025 12:51
Jupz. die fase gaan ze nu in.

En als je naar de cijfers kijkt... Pfff. Qua % maken ze een enorme bak winst.
Die financiële groei was er: het bedrijf behaalde een winst van zo'n 2,89 miljard dollar of 2,6 miljard euro. Dat is bijna 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg naar 10,5 miljard dollar.
Winst marge van 27,5% is echt enorm.
Annihilism @Loft18 april 2025 14:09
Ja nu gaan de aandeelhouders lekker graaien. RIP netflix gebruikerservaring dus (niet RIP Netflix helaas).

Ik heb al heel lang geen betaalde streamingsdiensten meer, ik was er al klaar mee toen alle versnippering begon en serie alleen seizoen 1 op dienst a, seizoen 4 op dienst b en 2 en 3 op x.

Onbegrensd kapitalisme waarbij aandeelhouders centraal staan en de consument een koe is die tot het bot uitgemolken moet worden.
DrVic @Annihilism18 april 2025 18:01
Het probleem is dat de market cap van die bedrijven een grote de groei nodig hebben om voor investeerders interessant te zijn. Shell heeft een market cap vs EBITDA van 5, Ahold een van 9. Netflix is 37. Dit is allemaal gebaseerd op 'toekomstige groei', maar zoals de club van Rome al wist, er zijn grenzen aan groei.
Tesla heeft dezelfde scheef groei, een multiple van ~60 tegen Toyota een van 7. Volkomen onzinnig.
Loft @Annihilism18 april 2025 15:12
Klopt. Nou ben ik voor dat kapitalisme, want dat andere werkt nog slechter. Maar wel met een paar (niet te veel) gezonde spelregels.

Die streamings diensten sorteren voor dat men nu iedere keer korte aanbiedingen neemt, opzegt, iets anders gaat kijken en zo verder.... Langdurig bij 1 dienst blijven loont niet meer
Henkieschmenkie @Loft18 april 2025 22:50
Loont niet maar is wel des mensen. En dat is nog harder slapend rijk worden voor die bedrijven.
Dubbeldrank @Martinspire18 april 2025 13:58
Vooral die laatste zin is waar je op een gegeven moment mensen mee wegjaagt. Al deze streamingdiensten komen op een gegeven moment met deze strategie, want uiteindelijk draait het allemaal om hoeveel geld er binnenkomt. En dat begrijp ik ook wel, je bent immers een bedrijf met winstoogmerk.

Maar je moet ook niet het 'welzijn' van je klanten uit het oog verliezen. Zodra jouw betaalde dienst goedkopere abonnementen aan gaat bieden tegen een lagere prijs en die vervolgens gaat verhogen naar een niveau wat je voorheen zonder afvertenties had dan is voor mij het voordeel weg.

Dat is ook het punt of misschien wel eerder dat mensen weer overstappen op downloaden. Als je op een gegeven moment drie of vier streamingdiensten hebt om een beetje fatsoenlijk te kijken en luisteren, en de premium varianten zonder reclame bij elkaar zo'n 100 Euro per maand gaan kosten dan gaan mensen wel nadenken.
TV_NERD @Martinspire18 april 2025 14:08
Can confirm, ik heb jaren niet gepirate maar ik ben het gehannes met alle verschillende diensten en VPN's zó zat.. Ik heb dus de hele Arr software suite weer opgezet en betaal alleen nog aan Plex voor premium.
dwarfangel 18 april 2025 14:29
Ze kunnen tenminste niet meer zeggen: "We maken minder winst vanwege piraterij" die vlieger gaat niet meer op.

Wat mij betreft is het bewezen: Media bedrijven die slechte kwaliteit leveren en consumenten pesten en/of lastig vallen met te veel randzaken zoals reclame worden door de consument gestraft doordat deze wegloopt en negatieve gevoelens ontwikkelt.

Dat gebeurde bij Metallica die steeds slechtere liedjes ging schrijven, dat gebeurde bij de NL-filmindustrie die steeds slechtere films ging maken, en het gebeurde bij TV/Films die steeds vaker en steeds langer werden onderbroken op de commerciële zenders. Onder het mom 'we maken minder winst' waarbij ze vergaten te vermelden dat de bonussen van de toplaag en aandeelhouders astronomisch bleef stijgen, en de gewone medewerker de laan uit werd gestuurd en geoutsourced naar goedekopere landen.

Allemaal onzin, en op een paar Tweakers na, kon men er niet doorheen prikken - en ook hier werden felle discussies gevoerd over piraterij. Werkt het wel, of werkt het niet tegen de industrie. Sommige rapporten gaven aan dat het bijna geen invloed had, omdat mensen goede films liever in de bioscoop bekeken - als ze de moeite waard waren. En andere rapporten dichten dood en verderf door piraten.

Al dat geld dat naar BUMA/ BREIN is gegaan hadden ze beter in hun zak kunnen steken, hier hebben met name de advocaten goed geboerd, die op hun beurt slimme lobby hebben gevoerd voor bescherming van intellectueel eigendom met de komst van nieuwe technieken waardoor er steeds meer mogelijk was, zoals DRM, kopieer beveiliging, torrent tracking noem maar op.
Het befaamde voorbeeld van het cassettebandje, werd neergesabeld, en artiesten hadden geen brood om te eten, omdat men de muziek kopieerde. Tegelijkertijd waren er wel degelijk artiesten die op wereld tournee gingen, en hoop geld verdienen met interviews, shows, concerten en merch.
De mensen die m.i. last hadden van kopieren, waren de ééndagsvliegen, de luie artiesten die hun éne album de wereld in slingerden en daarvoor nooit meer hun leven wilden werken.
Zerora 18 april 2025 10:58
Ik vrees het ergste. Dit kan ze een hoop klanten gaan kosten als zij nog meer gaan focussen op ads.
Vicje @Zerora18 april 2025 11:09
Inmiddels denk ik dat niet meer. Dit werd ook gezegd bij de invoering van dit model of aanpassing van prijzen. En elke keer blijkt weer dat er gewoon geen dalend effect is te zien in het aantal abonnees. Ik vind Netflix het perfecte voorbeeld van hoe mensen lekker gemaakt zijn met een dienst en vervolgens heel veel moeite hebben hier afscheid van te nemen.
Gunneh @Vicje18 april 2025 11:18
Meer betalen is anders dan kijkplezier verknallen. Ik heb voor sommige diensten (HBO/Amazon) mn andere pet al opgezet, en als Netflix en Disney zn ongein gaan aanhouden en ads laten zien, dan zullen die daarna ook verdwijnen
Vicje @Gunneh18 april 2025 11:55
Er zijn genoeg mensen die het niet zo breed hebben, toch een abo willen vanwege FOMO en die genoegen nemen met ads. Je eigen referentiekader geldt niet volledig voor al die anderen.
Llopigat
@Vicje18 april 2025 12:36
Ik dacht juist dat @Gunneh met die andere pet die pet bedoelt die helemaal geen geld kost ;)

Is niet iets voor iedereen vanwege de technische moeilijkheidsgraad om het veilig te doen, maar ik zie op zich wel iets als popcorntime op zijn retour komen. Als mobiele app bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 april 2025 12:37]

Tourmaline @Llopigat18 april 2025 13:53
Heb nog veel blu-ray films zelf en af en toe koop ik nog eens een 3D film. Op tv komen ook nog films, vaak wel harhaling.
Wat ik wel jammer vind van de streamingsdiensten is dat sommige films zijn verdwenen die je nog wel eens terug wilt kijken.
Gunneh @Llopigat18 april 2025 15:00
Inderdaad, thanks voor de uitleg ;)

Het is inderdaad niet voor iedereen maar zaken zoals Plex vergemakelijken alles wel.
Uiteindelijk snijden de streaming diensten zichzelf in de vingers. Ze snappen nooit dat mensen maar een beperkte uitgave heeft
Gunneh @Vicje18 april 2025 14:57
Zoals hieronder staat, ik doelde op het feit dat meer betalen voor een abo 1 ding is (er is altijd een prijspunt voor iedereen om af te haken) maar advertenties zijn voor mij end of story, met of zonder prijsverhoging.

Bedoelde met de andere pet and ook inderdaad mn zwarte pet met een skull erop :P
Lekker Ventje @Vicje18 april 2025 11:57
Afscheid van Netflix nemen kostte mij totaal geen moeite. Als ik zie wat ik voor 4K moet betalen is het mij dat niet waard.
DropjesLover @Lekker Ventje18 april 2025 12:12
Als ik kijk naar wat ik na een half jaar nog bij Disney+ wil kijken, en het gemak van zoeken en controle over de kinder-accounts, verlang ik weer terug naar Netflix :/
uiltje @DropjesLover18 april 2025 12:37
Inderdaad. Er zijn natuurlijk altijd wel wat pareltjes, maar die zijn bij Disney veel te snel verdwenen. Momenteel kijk ik eigenlijk alleen nog Netflix en wat voetbal en documentaires op de normale TV. Prime heb ik alleen nog niet opgezegd omdat het meelift op de andere Amazon voordelen. Misschien dat HBO wat voor me is, maar ik heb geen idee wat er op de andere diensten te verkrijgen is.
Tourmaline @uiltje18 april 2025 13:50
HBO heeft The Last Of us serie 2 nu. Eerste aflevering net uitgezonden.
En o.a. de Dune films.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 18 april 2025 13:50]

Llopigat
@Lekker Ventje18 april 2025 12:38
Ik had aan 720p al genoeg maar dat bestaat nu niet meer en het goedkoopste abo zonder ads is nu 2x zo duur als ik voor 720p betaalde :(

Ik heb het toen opgezegd en ook niet meer genomen. Voor mij ook de jolly roger terug.
stijn014 @Vicje18 april 2025 11:18
techmotto: "het net niet te irritant maken dat ze opzeggen"
Joey-94 @Vicje18 april 2025 15:45
Ik denk dat het ook een kwestie is van een volledige nieuwe generatie aan kijkers die gewoon niet beter weten. Ik ben zelf 30 en kom nog van de tijd waarin het heel normaal was om verschillende torrent websites te gebruiken om aan films, muziek enz te komen. maar ga naar mensen kijken van 5+ jaar jonger en die hebben hier nooit gebruik van gemaakt.
Ik denk dat vooral die jonge mensen en ook juist de oudere mensen die nooit handig zijn geweest met pc's de perfecte slachtoffers zijn om nu uit te melken.
En die ene generatie mensen die wel weer de piraten hoed opzetten is waarschijnlijk te verwaarlozen.
Danny @Vicje18 april 2025 12:32
Mwoa, ik heb mijn ooglapje en houten poot inmiddrls ook weer uit het stof gehaald. Er zijn echt wel grenzen aan hoever men zich wil laten uitknijpen
nedius004 @Vicje18 april 2025 12:57
Ik heb sinds deze maand HBO Max,Netflix,Disney plus,Apple Plus,Crunchyrol stop gezet.En heb alleen nog Amazon Prime.Er zijn genoeg manieren om gratis te kijken.Gewoon kleine pc kopen en draadloze toetsenbord en muis kopen.En je kan via je pc op tv kijken.
Tourmaline @nedius00418 april 2025 13:55
Amazon Prime is wel goed ja, voor die 5 euro per maand. Komen ook sneller nieuwe films dan op sommige andere streamingsdiensten. Fallout is een goede serie op amazon Prime.
Llopigat
@Vicje18 april 2025 21:48
En elke keer blijkt weer dat er gewoon geen dalend effect is te zien in het aantal abonnees.
Nouja dat weten we nu dus niet meer. Ze stoppen niet voor niets met het delen van de abonnees.
Drwho1 @Zerora18 april 2025 11:18
Netflix is net zo'n 'household' naam aan het worden als Google. Ik denk dat ze al veel mogen proberen voor ze echt voelbaar klanten gaan verliezen.

Als ik hier vandaag Netflix stop dan weet mijn kind niet wat het overkomt, dat is als water uit de kraan. Andere streamingdiensten zijn perfect inwisselbaar door het een maandje te nemen en te stoppen, Netflix daarentegen niet. Ik merk zelf ook dat ik bij Netflix blijf hangen omdat er voor mij genoeg te zien valt en nog wel een hele tijd zo zal zijn, bingen daar heb ik geen tijd voor.

Tijdje geleden het accountdelen met m'n schoonbroer moeten stoppen wegens de crackdown, dan is er wat gemor en gemopper maar uiteindelijk heeft hij een abonnement genomen en uiteindelijk 'wint' Netflix onderaan de streep.

Ik bereid me er al op voor dat ze binnen afzienbare tijd ook nog reclame gaan injecteren in de abonnementen, tenzij je lekker veel betaalt voor het duurste of een supplement om reclamevrij te kijken.
Wat ik dan ga doen zal ik nog wel zien, maar de enshittificatietrein dendert natuurlijk rustig verder. Ondertussen groeit er een generatie op die nooit anders geweten heeft en dat als normaal beschouwt. Dat is hun klant van de toekomst en zolang de cijfers zwart zijn op het einde van de rit zal ze het geen moer schelen wat wij ervan vinden.
nijntje82 @Drwho118 april 2025 11:47
Grappig dat ze zelf een serie op netflix hebben staan die dit soort dingen perfect in beeld brengen. Kijk maar naar het laatste seizoen van black mirror en dan de ep1. Afhankelijk maken en volledig uitknijpen..

Voor mij persoonlijk, ik kijk vandaag de dag weer voor 1/3 voor mij content naar blu rays via een projector (120inch :D )

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 18 april 2025 11:51]

fc Wu Utd @Zerora18 april 2025 11:30
Volgens mij zijn er amper mensen die om dit soort redenen (ads) op gaan zeggen. Voor een kleine 20€ of minder onbeperkt content. Zeker voor een gezin is er altijd wel iemand die iets kijkt. Veel mensen zijn digitaal gewend ads te consumeren. Dus in die zin voor veel mensen niet zo erg. Persoonlijk ga ik kop thee zetten als er een (steeds langere ) reclame op YouTube komt. Natuurlijk heb ik dat liever niet. Maar omdat ik gratis YouTube kijk (gratis als ik betaal niet met euro’s) accepteer ik dat.
Netflix en ook andere streaming diensten zien meer inkomsten (eigenlijk meer winst) als belangrijkste doel.
Denk wel dat als reclames steeds vaker en langer worden bij de gratis/goedkopere abonnementsvormen de consument toch een mindere ervaring heeft. Mogelijk dat op de (middel)lange termijn mensen frequenter switchen.
Zelf hier 1 streamingdienst voor grofweg een kwartaal en dan het volgende kwartaal een andere en dat steeds weer. Qua saldo betaal ik dan 1 dienst tegelijkertijd terwijl ik toch voldoende nieuwe content kan kijken per kwartaal.
feuniks @Zerora18 april 2025 11:12
Dat hangt een beetje af van hoe je het doet. Er zullen altijd mensen zijn die geen advertenties willen en daarvoor willen betalen. Er zullen echter ook genoeg mensen zijn die wel advertenties willen en daardoor dus minder betalen dan die mensen die geen advertenties willen. Het idee dat je geen advertenties moet krijgen, omdat je betaalt voor de dienst is natuurlijk slechts ten dele waar en is er een beetje in geslopen. Bij bijvoorbeeld kranten en tijdschriften is het altijd normaal geweest dat er advertenties in stonden. Ook al had je de betreffende krant of het betreffende tijdschrift gekocht. Zelfs lineaire TV zenders hebben al heel lang reclames gehad voor bijvoorbeeld dure sportwedstrijden. Feit is gewoon dat deze bedrijven winst willen maken en die winst zijn de baten min de kosten. En ik ga niet het wespennest in om een mening te hebben over hoeveel winst een bedrijf zou moeten (of mogen) maken. Maar om die winst te halen kun je drie dingen doen:
- Snijden in je kosten. Dat zal in dit geval betekenen dat je bijvoorbeeld minder content aankoop of maakt of dat je goedkopere content koopt.
- Meer geld binnenkrijgen van abonnees. Dus ofwel proberen meer abonnees te krijgen ofwel de prijs van een abonnement omhoog te gooien.
- Reclame.

En het een sluit het ander niet uit.
Erwin1967 @feuniks18 april 2025 11:45
Het verschil met tijdschriften is dat je er geen last van hebt omdat je ze direct kunt overslaan. Bij tv is dat dus niet mogelijk, sterker nog de reclames worden gesynchroniseerd over de zenders uitgezonden. Resultaat ik kijk nauwelijks nog lineaire tv.
feuniks @Erwin196718 april 2025 11:56
Bij tijdschriften en kranten moet je er ook doorheen bladeren. De PR mensen die de reclames maken, weten heus wel dat mensen ze direct kunnen overslaan. Dus worden ze zo gemaakt dat ze een blikvanger zijn. Je kijkt er dus wel naar en onderbewust heb je het wel gelezen. Hetzelfde geldt voor de reclames langs de weg, langs een voetbalstadium, shirtsponsoring, etc. Je wordt er keer op keer mee geconfronteerd, zodat als je in de winkel staat en je het merk herkent en dus sneller geneigd bent om het te kopen. Zo werkt reclame.
Bij TV kun je ervoor kiezen om tijdens een reclame even naar het toilet te gaan, iets drinken gaan halen of even iets anders gaan doen. En wellicht hoor je wel de reclame, dus dan doet hij nog steeds zijn werk.
Ik begon mijn vorige post echter met dat er altijd mensen zullen zijn die geen reclames willen. Dat kan in heel veel streaming gevallen. Alleen zit daar een prijskaartje aan vast. Eigenlijk is het heel simpel. De dienst wil bedrag x van je. Hoe wil je dat betalen? Alleen in geld of ook een stukje in tijd en aandacht. Dat noemen we dan reclame en dat zorgt ervoor dat het bedrijf achter die reclame geld betaalt dat jij anders had moeten betalen.
uiltje @feuniks18 april 2025 12:41
Wat een hoop gepraat; ben ook blij dat je even de moeite neemt om de werking van reclame uit te leggen (zucht).

Met een reclame in een blad kan je de reclame zo goed als passief negeren. Het verstoord je ervaring dan nauwelijks. Of de reclame effectief is maakt minder uit. Dat is met TV wel anders.
Erwin1967 @feuniks18 april 2025 19:28
Als je om je heen zie je alleen reclame. Iedereen probeert zijn rotzooi te slijten waar we niet op zitten te wachten. Dezelfde reclames keer op keer tot vervelens aan toe. Ik wil gewoon naar een film of documentaire kijken zonder een commercial. Het leven is echt meer dan enkel maar spullen kopen dus waarom niet minder reclames? Een irritante reclame zorgt er bij mij voor dat ik het juist links laat liggen.
Vaevictis_ @Zerora18 april 2025 11:25
Enshittification ten top.
Sando @Vaevictis_18 april 2025 12:36
Je reactie krijgt een hogere score met iets meer uitleg:
Enshittification, [also known as] platform decay, is a pattern in which [online services] decline in quality over time.

Initially, vendors create high-quality offerings to attract users, then they degrade those offerings to better serve business customers, and finally degrade their services to users and business customers to maximize profits for shareholders. Wikipedia
Het is inderdaad wel sprekend dat veel tweakers 10 jaar geleden enthousiast zeiden dat ze eigenlijk nooit meer piraten omdat er met het betaalbare netflix en spotify geen meerwaarde meer was voor piraten. Terwijl je tegenwoordig steeds hoort dat tweakers gek worden van de steeds duurder wordende versnippering en er langzaam aan weer meer piratenterminologie wordt gebruikt.

Ik denk dat dit sentiment te klein is en dat het advertentiemodel ondanks het verlies van oude klanten toch genoeg nieuwe klanten (reclamekijkers) oplevert dat dit lucratief is.

Dan is het tijd dat er iemand opstaat om een adblocker voor videostreams te maken en dat het net zo sociaal geaccepteerd is om die te gebruiken als een adblocker in de browser. Het is toch tekenend dat adblockers tegenwoordig gewoon standaard in een aantal mainstream browsers zitten.

[Reactie gewijzigd door Sando op 18 april 2025 13:01]

CH4OS
@Vaevictis_18 april 2025 12:37
Wil je die uitleggen? Het is niet dat de dienstverlening verslechterd voor dezelfde of een hogere prijs. Dit gaat om de kwartaalcijfers van Netflix. Je kon wel donder erop gaan zeggen dat het het ledenaantal vroeg of laat zou verdwijnen. Men wil de concurrentie niet slimmer maken dan nodig.
Bender @Zerora18 april 2025 11:32
Of het kan ze veel klanten gaan opleveren.

Er is ook een grote groep die ze niet bereiken omdat het te duur is.
Als ze aan de onderkant een abonnement kunnen maken welke de helft kost, maar met advertenties krijgen ze er juist meer klanten bij.
Hemingr @Bender18 april 2025 11:38
Vergeet niet dat het abonnement dat "de helft kost met ads" net zoveel kost als het abonnement een paar jaar geleden zonder ads.
Erwin1967 @Hemingr18 april 2025 11:49
Er wordt inderdaad niet geschroomd om de abonnementen met 20% te verhogen. Daarom heb ik een hekel aan abonnementen omdat deze stilzwijgend doorlopen en om de haverklap naar believen verhoogd worden. Ook een Spotify heeft zijn tarieven flink verhoogd.
Bender @Erwin196718 april 2025 12:01
Zou je dan liever je Netflix abonnement iedere maand handmatig moeten verlengen?
Bender @Hemingr18 april 2025 12:00
Maar dat kunnen we over de hele economie redeneren (helaas), dat heeft niet zoveel met Netflix te maken ben ik bang.
Oon @Zerora18 april 2025 12:08
Ik denk dat je snel kunt overschatten hoeveel de gemiddelde persoon zich stoort aan advertenties. Als ze met een gratis abonnement zouden komen waar je iedere 5 minuten een advertentie krijgt zal menig jongeling daar gewoon gebruik van maken, en veel oudere mensen ook.
PhatFish @Zerora18 april 2025 12:27
Ik juist niet. Netflix is, net als andere mediabedrijven, veel beleid gaan maken voor de grote investeerders in plaats van voor betalende klanten, welke door wel meer bedrijven (WeWork is een geweldig voorbeeld) lekker gemaakt worden met 'groei', dat normaliter altijd in omzet werd uitgedrukt, maar sinds een aantal jaar vaker in andere zaken als bijvoorbeeld personeelsbestand. Financieel waren de bedrijven juist zwarte gaten voor geld, maar dat werd verdoezeld met een groeiend personeelsbestand en veel vacatures.

(voor wie bekend is met bedrijfskunde/six sigma, de Voice of the Customer is bij dit soort bedrijven vervangen door de Voice of the Investor. Logisch, de investeerders hebben veel meer geld dan de consument. Zolang de CEO dat op de boeken krijgt, heeft die weer zijn/haar werk gedaan)

Dat Netflix zich weer op financiële resultaten gaat richten, vind ik veel gezonder voor een bedrijf. Zolang je dan marge op je integrale kostprijs berekent (lastig voor een dienst, maar wel mogelijk), heb je in principe altijd winst. Hoeveel betalende klanten er ook zijn
Omnicron1 @Zerora18 april 2025 12:51
Mee eens, als ik als betalende klant reclame te zien krijg gaat dit er als eerste uit !
Voor de gein eens dicovery of Nat.geografic opzetten, dan heb je meer reclame dan docu
Da's toch triest.
Shadow_Agent 18 april 2025 12:19
Wij hebben hier een tijdje Videoland gehad met ads en ik moet zeggen: voor het prijsverschil accepteren we die paar minuten ads per serie wel. Lineaire TV kijken we nooit, nemen alles op en spoelen 8 minuten aan reclame in één klap door.
Sniffels @Shadow_Agent18 april 2025 12:32
Reclame is sowieso een no-go voor mij. net zoals een (te) hoge prijs
uiltje @Shadow_Agent18 april 2025 12:45
Vast, maar als meer mensen het doen wordt het interessanter voor ad bureaus en zullen er meer reclames volgen. Dat is een beetje het probleem van enshittification.
andries98 @Shadow_Agent18 april 2025 13:27
En jij denkt dat het stopt bij deze hoeveelheid? Dit is puur een test en langzaam ga je net zo veel reclame kijken als vroeger (dat trok men toen immers ook) of extreem veel betalen. De aandeelhouders willen uiteindelijk gewoon maximale eruitpersen, zeker als het aantal abbonemees niet meer stijgt.
Dark Angel 58 @Shadow_Agent18 april 2025 16:56
Ja dat kan ook, maar je moet wel oppassen, op tv zoals RTL crime kanaal, als je bijvoorbeeld CSI op on demand wilt bekijken dan kun je reclames niet skippen. Daarom haat ik RTL groep heel erg, ze hebben helemaal geen fatsoen meer, want andere kanalen kun je reclames wel met gemak doorspoelen… dat vind heel erg vreemd van RTL groep, ze zijn zeker geen mensen… maar monsters :P

Beste tip dat wel werkt, pauzeer het en wacht 15 minuten… dan kun je reclames met gemak overslaan/doorspoelen. WEL OPPASSEN, dat je niet zomaar of per ongeluk naar een andere kanaal schakelt. Dan heb je pech en van mij mag je RTL groep verrot uitschelden :P
Hopelijk leest RTL groep ook mee!
Pixelmagic 18 april 2025 11:01
Blijkbaar zijn advertentie inkomsten zodanig winstgevend dat dit bijna overal het verdienmodel aan het worden is, het product wordt bijzaak.

Naast dat die advertenties vervelend worden kost je het in het dagelijks leven ook extra, de bedrijven die adverteren zorgen namelijk voor de inkomsten van de dienstverlener en wij als klant betalen het links of rechts om, of zelfs dubbel (het inkopen van de advertentie en het kijken er naar).

Misschien wordt het eens tijd om de adverterende bedrijven te gaan "belonen" voor hun inspanningen ?
dooiedodo @Pixelmagic18 april 2025 11:09
Het hele probleem met producten is dat je continu moet verkopen als je omzet wil laten groeien. Advertenties is de makkelijke manier zonder echte inspanningen. Helaas verneukt het wel heel veel producten, straks krijg je nog slogans op je magnetron display voor je je eten kan verwarmen.

Ik zou graag zien dat standaard producten zonder reclame wordt en men kan kiezen voor korting met advertenties ipv andersom.
Mathijs Kok @dooiedodo18 april 2025 11:39
Ik zou graag zien dat standaard producten zonder reclame wordt en men kan kiezen voor korting met advertenties ipv andersom.
Zoals Tweakers? Ik zie dat je daar voor de door advertenties gefinancieerde versie gekozen hebt.
Omnicron1 @Mathijs Kok18 april 2025 12:52
Gewoon blokken dan !
Ik zit niet te wachten op die onzin. Ook voor tweakers geld een verdienmodel.
Daar is op zicht niets mis mee, maar wat probeer je ermee te doen. Is dat een verdienmodel Een dik loon en topfunctie geworden of gaat het slechts om de kosten
jeroen3 @dooiedodo18 april 2025 12:23
Het hele probleem met producten is dat je continu moet verkopen als je omzet wil laten groeien.
Wat als we daar iets aan doen? Waarom moet omzet altijd groeien?
dooiedodo @jeroen318 april 2025 13:12
als je niet vernieuwd, verkooop je niks meer en is je bedrijf ten dode opgeschreven.. Maar netflix heeft natuurlijk aandeelhouders te pleasen, dus moet het meer en meer worden. "we" gaan daar niks aan veranderen met de grootste wil van de wereld niet
sfc1971 @Pixelmagic18 april 2025 11:37
Het is veel simpeler.

Er zijn honderd mensen, 30 willen betalen voor netflix. Die hebben nu bijna een abbo.

Maar er zijn nog 70 mensen over. Een groep daarvan wil best een beetje betalen en dan ook een paar reclames zien. Die proberen ze nu aan te sluiten.

Zelfde reden waarom een koffiezaak kleine, middel en grote koffies verkoopt. Voor ieder wat wils.

Het is helemaal niet nodig om hier een verhaal bij te verzinnen om mensen advertenties op te dringen, het is alleen maar een gevarieerder aanbod om meer mensen aan te spreken.
svenM @sfc197118 april 2025 11:46
Je verhaal zou kloppen als Netflix niet de koffie duurder maakt zonder iets aan de koffie te veranderen en dan wel een andere koffie maken de vol hangt met reclame die dan dezelfde prijs heeft als de oude.
- peter - 18 april 2025 11:41
Ik zou dat als aandeelhouder niet heel fijn vinden. Is toch relevante info?
vickypollard @- peter -18 april 2025 12:08
Het voelt een beetje krom ja, maar als er onder de streep elk jaar meer geld overblijft... tja.
- peter - @vickypollard18 april 2025 12:23
Tsja, je wilt toch ook kunnen inschatten of t bedrijf zn klanten uitknijpt of dat t gezonde groei heeft? Of de groei een beetje duurzaam is?
Tweddy @- peter -18 april 2025 15:15
Die aandeelhouders (de grote dan) krijgen alle informatie, maar je daarover maar geen illusies.
TigerXtrm @- peter -19 april 2025 10:56
Als aandeelhouder is jouw enige zorg hoeveel winst er gemaakt wordt. Als je de wereld wil verbeteren moet je actief iets gaan doen.
Beakzz 18 april 2025 11:10
Je komt vanzelf op een punt dat steeds minder mensen voelen dat ze een goede deal krijgen met het afnemen van Netflix en andere oplossingen gaan zoeken. Om mij heen zie ik steeds vaker mensen klaar zijn met de kosten en het aanbod van verschillende streamingdiensten en gehackte kastjes neer zetten of weer ouderwets downloaden.

Mij hebben ze jaren geleden als slapende klant wakker gemaakt met een prijsverhoging en zo lang een service groeit merken ze niet veel van klanten die de service opzeggen, maar ergens komt het kantelpunt dat mensen andere oplossingen zoeken dan wel selectief een paar maanden per jaar lid is in plaats van een vol jaar. Dat zullen ads alleen maar versnellen.

Toevallig net weer een maandje basic afgesloten om CIV 6 op de Ipad te spelen tijdens mijn vakantie, maar ik zie op het eerste oog niet veel content die ik graag zou willen kijken eigenlijk.
mr_evil08 @Beakzz18 april 2025 11:34
Valt wel mee, er wordt ook nog massaal linieair TV gekeken.
Mensen denken graag in eigen bubbel hoe Nederland zou moeten zijn.

Het kantelpunt is nog lang niet bereikt, deze bedrijven doen eerst research voordat ze iets doen.
Bij de consument is het vaak geschreeuw maar als puntje bij paaltje komt blijven ze.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 18 april 2025 11:38]

Beakzz @mr_evil0818 april 2025 13:31
Dat ze geen cijfers meer willen geven geeft echt wel aan dat het stagneert en dat ze de huidige klanten moeten gaan uitknijpen voor meer winst. Je kan nog zoveel onderzoek doen, maar je kan het alsnog een keer fout hebben. Het zal niet het eerste grote bedrijf zijn dat in een neerwaartse spiraal terecht komt.

En natuurlijk heb ik zonder onderzoekbureau mijn eigen bubbel, maar de mensen die er nu uitstappen in mijn omgeving zijn juist de grote fans die het er graag voor over hadden. Het is een optelsom aan het worden van alle kosten die omhoog gaan en wat wil je dan aanhouden? En vreemd genoeg zijn het juist mijn vrienden met geld die het eerder zat zijn.
Deruxian 18 april 2025 11:01
Mooi dit voor de fysieke UHD markt
jeroen3 @Deruxian18 april 2025 12:24
Op sommige UHD schijfjes zitten ook advertenties :+
eazyq 18 april 2025 11:10
Als Netflix advertenties gaat doen zeg ik op. Dan ga ik me ook verdiepen in alternatieven zoals een nas.
BliXem @eazyq18 april 2025 11:22
Zijn ze in theorie al mee bezig. Mijn adguard home weigert zo'n 250.000 requests per week naar hun moederschip... Das ongeveer 60% van alles wat adguard home tegenhoudt.
Bender @eazyq18 april 2025 11:33
Ik heb Netflix omdat er geen reclame is.
Maar ik ga er van uit dat ze abonnementsmodellen gaan toevoegen die goedkoper zijn door de advertenties.
rko4u @Bender18 april 2025 12:02
Ik ga er van uit dat er niet zoveel in de pricing goedkoper wordt. Ze leveren immers al een abbo met reclame.
Bender @rko4u18 april 2025 12:39
Ik ga daar juist wel van uit, want dat betekend nieuwe klanten bereiken die ze nu nog niet hebben.

Tot het niveau zelfs van een gratis abonnement, maar dan vol met reclame zoals de lineaire tv.
Tweddy @eazyq18 april 2025 15:13
Je kan het vast voor een klein extra bedrag afkopen, no worries, beetje bij beetje meer betalen anders worden de aandeelhouders onrustig.
Dennahz 18 april 2025 11:38
Ik mag aannemen dat betaalde klanten geen advertenties/reclames te zien krijgen tijdens series of films? Want anders kunnen we net zo goed weer gewoon TV gaan kijken. Zou wel een 'beetje' belachelijk zijn om die weg in te slaan, terwijl we daar nou net van af waren.
k995 @Dennahz18 april 2025 11:56
Dat zijn aparte abbonementen, een goedkopere met reclame, duurdere zonder.
En zelfs met reclame is het echt niet zoals tv hoor ;-)

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