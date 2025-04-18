Netflix meldt geen abonneeaantallen meer en wil meer werken aan adtechnieken

Netflix maakt niet langer bekend hoeveel abonnees het heeft. In de laatste kwartaalcijfers zegt het bedrijf flink te groeien in winst en omzet, maar het gaat in de toekomst niet langer melden met hoeveel gebruikers het groeide of juist kromp.

Netflix meldt dat tijdens zijn eerste kwartaalcijfers over 2025. Dat is het eerste kwartaal waarin de streamingdienst niet langer laat weten hoeveel abonnees hij heeft. Bij de vorige kwartaalcijferrapportage van eind vorig jaar liet het bedrijf weten 301,6 miljoen abonnees te hebben. Met die mijlpaal zei het toen ook al niet langer meer aantallen abonnees te gaan melden, tenzij dat weer een nieuwe mijlpaal zou zijn.

De streamingdienst wil zich vooral richten op financiële groei, in plaats van alleen maar in gebruikersaantallen. Die financiële groei was er: het bedrijf behaalde een winst van zo'n 2,89 miljard dollar of 2,6 miljard euro. Dat is bijna 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg naar 10,5 miljard dollar.

Hoewel Netflix voornamelijk financieel wil groeien, is het aantal abonnees nog steeds aan het stijgen. De groei in omzet en winst was hoger dan verwacht, wat voornamelijk kwam vanwege een groeiend aantal abonnees, zegt Netflix in een brief aan aandeelhouders. Daarnaast hielp een recente prijsverhoging mee. Daarmee begon het begin dit jaar in de VS en een aantal kleine landen. Waarschijnlijk volgen Nederland en België later nog. In Frankrijk gaat de prijs al direct omhoog. Een derde van de abonnees van Netflix komt uit de Verenigde Staten.

Netflix noemt een aantal specifieke series die het goed hebben gedaan. Adolescence was daarin een populaire: volgens Netflix werd dat tot nu toe 124 miljoen keer bekeken, waarmee het de op twee na populairste Engelstalige serie is geworden.

De streamingdienst wil het komende jaar meer aandacht besteden aan zijn advertentiediensten. Netflix kondigde drie jaar geleden aan dat het goedkopere abonnementen wil aanbieden waar gebruikers dan advertenties in te zien krijgen. Aanvankelijk zouden die ads via het netwerk van Microsoft worden getoond, maar Netflix is inmiddels bezig met de ontwikkeling van een eigen advertentieplatform. Dat ging begin deze maand live in de Verenigde Staten. In de komende maanden wordt dat advertentieplatform ook beschikbaar in andere landen. Netflix zegt dat het daarmee 'betere metingen en gerichtere advertenties' kan aanbieden. Ook noemt het bedrijf 'innovatieve advertentieformats', zonder die verder uit te leggen.